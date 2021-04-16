Trước đó, học sinh lớp 8 (người dùng dao đâm bạn trọng thương) đã khai nhận mình được thuê đánh. Tuy nhiên trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, nam sinh này đã bất ngờ thay đổi lời khai.

Theo nguồn tin từ Công an TP. HCM, chiều 14/4, lãnh đạo UBND xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ học sinh đâm bạn cùng trường trọng thương rồi đi tự thú.

Thông tin điều tra xác định danh tính nạn nhân là N.H.N. (học sinh lớp 7, Trường THCS Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). N. đã bị L.T.Đ. (học sinh lớp 8, cùng trường) dùng dao đâm trên đường đi học.

Nam sinh lớp 7 bị đâm đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: TTXVN

Chiều 15/4, ông Trần Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện tại, em N. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định – báo Dân Trí đưa tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Bình Hòa Phước, trong quá trình tự thú, Đ. đã khai nhận được 1 học sinh lớp 6 cùng trường thuê đánh N. với giá 200 nghìn đồng. Tuy nhiên về sau, Đ. đã bất ngờ thay đổi lời khai, nam sinh này khẳng định lại không có ai thuê em cả. Đồng thời, Đ. khai nhận toàn bộ sự việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Đại diện sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho hay: "Sở đã nhận được thông tin về sự việc. Nguyên nhân dẫn đến việc trên đang được công an điều tra làm rõ. Do học sinh bị đâm còn đang hoảng loạn nên lúc cháu khai thế này, lúc khai thế kia nên thông tin về lời khai của cháu chưa chính thống” – theo nguồn tin từ Đất Việt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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