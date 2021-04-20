Vụ bé gái 2 tuổi bị xâm hại ở Bình Thuận: 'Yêu râu xanh' để lại thư tuyệt mệnh, định bỏ trốn ra nước ngoài, từng có tiền án hiếp dâm

Xã hội 20/04/2021 11:13

Đang thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 2 tuổi thì bị mẹ của bé phát hiện, đối tượng từng có tiền án về tội hiếp dâm đã bỏ trốn. Sau 1 ngày, hắn đã bị lực lượng công an bắt giữ khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài.

Theo báo Công an Nhân dân, sáng 17/4, chị H. trú tại xã Vĩnh Tân đến Công an thị trấn Liên Hương trình báo về việc bé V. (SN 2019) đã bị đối tượng Nguyễn Quốc Lâm (SN 1983, cư trú khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi bị phát hiện, đối tượng này đã bỏ trốn. 

Sau khi nhận được tin trình báo, Công an huyện Tuy phong đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng Công an thị trấn Liên Hương bắt tay vào điều tra vụ việc. Sau khi đưa cháu V. đi giám định pháp y tại Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận, công an tỉnh đã cử lực lượng nhanh chóng xác minh các mối quan hệ của đối tượng để truy bắt. Được biết đối tượng này từng có 1 tiền án về tội hiếp dâm vào năm 2013. 

Đến đêm khuya ngày 18/4, công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Lâm (38 tuổi) khi đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.

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Đối tượng Nguyễn Quốc Lâm bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị xâm hại ở Bình Thuận, báo Pháp luật TP.HCM cũng cho biết thêm, khi bị bắt, lực lượng công an khám xét người Lâm phát hiện một lá thư thư tuyệt mệnh. Trong quá trình lấy lời khai, bước đầu Lâm đã khai nhận hành vi xâm hại bé V. Sau khi lẩn trốn ở TP.HCM, đối tượng có ý định để lại thư tuyệt mệnh và bỏ trốn sang Campuchia. 

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Đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 2 tuổi tại nhà riêng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện Cơ quan chức năng đang tập trung điều tra để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

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