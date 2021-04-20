Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị xâm hại và sát hại tại tỉnh BRVT, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc hung thủ gây án là Phạm Văn Dũng - một người hàng xóm rất thân thiết với gia đình nạn nhân.

Chiều ngày 19/4, Thành ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc bé gái P.N.Q.N. (5 tuổi) bị sát hại rồi hiếp dâm trên địa bàn phường Long Tâm, TP Bà Rịa. Sau điều tra, hung thủ được xác định là Phạm Văn Dũng (SN 1975) - hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Hung thủ Phạm Văn Dũng - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, vào tối ngày 18/4 (1 ngày sau khi xảy ra vụ án) 2 vợ chồng Dũng có ghé vào nhà nạn nhân để thắp nhang, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo báo Công an TP.HCM, từ khi xảy ra vụ việc, các trinh sát đã lấy lời khai của nhiều nhân chứng, trong đó có vợ Dũng. Dư luận xôn xao cho rằng liệu vợ Dũng có cố tình khai gian dối về lịch trình nhằm tạo chứng cớ ngoại phạm để “chạy tội” cho chồng hay không?

Trước thông tin này, Đại tá Nguyễn Văn Thời - Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vẫn đang kiểm chứng, xác minh, làm rõ thông tin. Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Thời cũng thông tin: “Phong tục của người dân, khi ma chay, tang tóc, người dân đến chia buồn, nên việc 2 vợ chồng Dũng đến chia buồn cũng là dễ hiểu, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ”.

Theo lời của hàng xóm, Dũng có vợ và con trai, là người khá hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với hàng xóm, láng giềng. Người thân của cháu N. cũng hốt hoảng khi biết Dũng là hung thủ, vì vào tối ngày diễn ra tang lễ cho cháu, y cùng vợ vẫn còn đến thắp nhang, hỏi thăm gia đình như không có chuyện gì xảy ra.

Bà ngoại bé N rất sốc khi biết hung thủ sát hại cháu gái lại là người hàng xóm kề cận - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Liên quan đến vụ án bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại, ngày 19/4, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa Dũng đến thực nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Chiều cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Dũng về hành vi “Giết người” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Từ vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại tại BR-VT: UNICEF cảnh báo 93% những kẻ lạm dụng, xâm hại trẻ em là người quen biết Vụ án bé gái 5 tuổi bị hàng xóm sát hại đồng thời thực hiện hành vi đồi bại đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, UNICEF từng đưa ra cảnh báo đáng chú ý rằng có đến 93% những kẻ lạm dụng, xâm hại trẻ em là người quen biết.

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