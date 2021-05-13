Bố lo buộc dây giày, bé trai 1 tuổi bất cẩn ngã vào thang cuốn khiến 3 ngón tay đứt lìa

Xã hội 13/05/2021 14:48

Vì mải buộc dây giày, không chú ý đến con trai, người bố hối hận không kịp khi thấy con mình ngã vào thang cuốn, đứt lìa 3 ngón tay.

Ngày 9/5 mới đây, một bài viết trên Sina Weibo đã đăng tải hình ảnh tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc về một vụ việc thương tâm liên quan đến thang cuốn. Cụ thể, bé trai 1 tuổi tên là Tiểu Hạo trong lúc chạy đã vấp ngã xuống thang cuốn của một trung tâm thương mại khiến 3 ngón tay của em bị kẹt đứt lìa.

Tại thời điểm đó, bố của bé vì mải buộc dây giày nên đã không chú ý đến con trai, để bé chạy đến chỗ thang cuốn đang hoạt động. Sau khi phát hiện, mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ con trai nhưng ông bố này vẫn không kịp để ngăn tai nạn. 

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Nhân lúc bố buộc dây giày, Tiểu Hạo đã chạy đến bên thang cuốn đang hoạt động - Ảnh cắt từ clip

Hậu quả đau lòng là bé Hạo đã ngã chúi người vào thang cuốn, cả khuôn mặt va chạm vào bề mặt thang, 3 ngón tay mắc kẹt đến mức đứt lìa. 

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Mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng bố Tiểu Hạo vẫn không ngăn được tai nạn đáng tiếc xảy ra - Ảnh cắt từ clip

Được biết, bé được cả bố và mẹ dẫn đi trung tâm thương mại, nhưng lúc đó mẹ của bé đang mua sắm trong cửa hàng gần đó, cô đau lòng chia sẻ: "Thời điểm đó, tôi đang đứng mua sắm ở một vị trí khá xa, bỗng nhiên tôi nghe thấy chồng hét lên nghe rất thê thảm. Ngay sau đó, tôi chạy vội đến và phát hiện những ngón tay của con bị kẹt đứt, cả người con dính máu và vết máu cũng dính vào người chồng tôi. Chứng kiến tình cảnh đó, cả người tôi run lẩy bẩy vì quá sợ hãi".

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Hiện trường tai nạn với nhiều vết máu của bé trai - Ảnh: Sina Weibo

Sau khi tai nạn xảy ra, những người có mặt trong trung tâm mua sắm lập tức lao đến tìm kiếm ngón tay bị kẹt đứt của cậu bé và nhanh chống giúp đỡ đưa Tiểu Hạo đến bệnh viện.

Sau 4 lần chuyển viện, hiện tại cậu bé đã được tiến hành phẫu thuật nối ghép 3 ngón tay bị đứt lìa.

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Bé trai phải chuyển viện 4 lần, sau phẫu thuật rất khó để hoạt động bình thường - Ảnh: Sina Weibo

Bố mẹ Tiểu Hạo cho biết đặt rất nhiều kỳ vọng vào con, họ muốn bồi dưỡng cho con trai học đàn piano, chơi bóng rổ, bóng bàn. Nhưng hiện tại bác sĩ cho biết, ngay cả khi Tiểu Hạo được tiến hành phẫu thuật nối ghép 3 ngón tay cũng không thể đảm bảo cậu bé hồi phục như trước hay thực hiện những chức năng vận động như người bình thường. Sự việc thương tâm xảy ra một lần nữa réo lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc làm cha, làm mẹ phải chú ý đến con nhỏ để không xảy ra bất kỳ tai nạn nào như vậy nữa.

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