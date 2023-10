Tiền Giang: Bố mẹ để nước tẩy mực in trong chai trà xanh, bé trai gần 3 tuổi uống nhầm dẫn đến suy hô hấp nặng

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tuần qua khoa Cấp cứu Hồi sức bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp trẻ N.H.M. 30 tháng tuổi, ngụ ở Tân Phước, Tiền Giang trong tình trạng li bì, thở mệt, tím tái. Trước đó khoảng 1 giờ, đứa trẻ khát nước, do thấy chai trà xanh liền mở nắp ra “tu một nốc”. Nào ngờ, đây là chai đựng dung dịch tẩy mực in để trên bàn của ba dùng để cọ tẩy rửa các vết mực in vi tính. Ngay sau đó, trẻ bị ho sặc sụa tím tái, nôn ói nhiều.

Người nhà phát hiện đã ngay lập tức đưa trẻ tới nhập bệnh viện tỉnh, cấp cứu thở oxy, tiêm kháng sinh, sau đó chuyển bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, đứa trẻ biểu hiện suy hô hấp nặng, tím tái, thở co rút lồng ngực, Xquang phổi cho thấy hình ảnh viêm phổi hít bên phải, ngoài ra còn biểu li bì, nhịp tim nhanh. Trẻ được nhanh chóng được cấp cứu hỗ trợ hô hấp thở máy không xâm nhập, dùng thuốc vận mạch, đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu phần độc chất còn lại ra ngoài, dùng kháng sinh, điều chỉnh nước điện giải, toan kiềm. Kết quả sau gần một tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, tỉnh táo, được cai máy thở.