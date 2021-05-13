Tiền Giang: Bố mẹ để nước tẩy mực in trong chai trà xanh, bé trai gần 3 tuổi uống nhầm dẫn đến suy hô hấp nặng

Xã hội 13/05/2021 10:35

Một bé trai 30 tháng tuổi được đưa vào khoa Cấp cứu Hồi sức bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng li bì, thở mệt, tím tái, suy hô hấp nặng do uống nhầm mực in.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tuần qua khoa Cấp cứu Hồi sức bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp trẻ N.H.M. 30 tháng tuổi, ngụ ở Tân Phước, Tiền Giang trong tình trạng li bì, thở mệt, tím tái. Trước đó khoảng 1 giờ, đứa trẻ khát nước, do thấy chai trà xanh liền mở nắp ra “tu một nốc”. Nào ngờ, đây là chai đựng dung dịch tẩy mực in để trên bàn của ba dùng để cọ tẩy rửa các vết mực in vi tính. Ngay sau đó, trẻ bị ho sặc sụa tím tái, nôn ói nhiều.

Người nhà phát hiện đã ngay lập tức đưa trẻ tới nhập bệnh viện tỉnh, cấp cứu thở oxy, tiêm kháng sinh, sau đó chuyển bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, đứa trẻ biểu hiện suy hô hấp nặng, tím tái, thở co rút lồng ngực, Xquang phổi cho thấy hình ảnh viêm phổi hít bên phải, ngoài ra còn biểu li bì, nhịp tim nhanh. Trẻ được nhanh chóng được cấp cứu hỗ trợ hô hấp thở máy không xâm nhập, dùng thuốc vận mạch, đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu phần độc chất còn lại ra ngoài, dùng kháng sinh, điều chỉnh nước điện giải, toan kiềm. Kết quả sau gần một tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, tỉnh táo, được cai máy thở.

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Bé trai uống nhầm mực in dẫn đến tình trạng tím tái, khó thở - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Tại bệnh viện, người nhà mang theo chai nước tẩy rửa mực in vi tính, được xác định là một chất lỏng dễ bay hơi, dễ hòa tan trong dung môi hữu cơ và dầu, tan ít trong nước, được dùng làm dung môi tẩy rửa các vết mực in vi tính, hoặc được sử dụng tráng men cho các loại sơn bảo vệ, sơn mài và sử dụng làm dung môi pha loãng sơn. Đây đồng thời là loại chất độc gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, hơi xylene gây kích ứng mạnh với mắt và da. Chất này có thể gây tổn thương không hồi phục cho các tế bào như: Gan, thận, phổi, thần kinh trung ương trong trường hợp hít phải hơi này.

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Hình ảnh chụp X-quang cho thấy trẻ bị viêm phốt hít - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Một số biểu hiện ngộ độc cấp của trẻ có thể xảy ra như: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, viêm phổi hít, viêm gan, viêm thận, viêm kết mạc, bỏng giác mạc, nặng có thể mù, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim, hôn mê và dần mất ý thức, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Qua trường hợp trên, bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) lưu ý các phụ huynh không để hóa chất trong chai thức uống, cẩn thận để thuốc hay hóa chất độc hại xa tầm với trẻ em, đồng thời cần quan tâm đến trẻ để kiểm soát hành vi nguy cơ có thể gây tai nạn nguy hiểm cho trẻ, nhất là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi.

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