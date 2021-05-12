Con trai 10 tuổi sốt ho, người nhà tự ý mua thuốc cho uống gây sốc phản vệ nặng, phù nề môi và mí mắt

Xã hội 12/05/2021 23:03

Một bé trai 10 tuổi được đưa vào bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng sốc phản vệ nặng. Nguyên nhân đến từ việc người nhà tự ý mua thuốc không có chỉ dẫn của bác sĩ khi cháu có biểu hiện ho, sốt.

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngày 12/5, bác sĩ Đặng Thanh Hải - Giám đốc bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương cho biết, đơn vị đã cấp cứu thành công bé trai T.H.D. (10 tuổi, ở xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa) bị sốc phản vệ nặng do người nhà tự ý mua thuốc ở ngoài cho uống.

Cụ thể, vào sáng ngày 11/5 bệnh nhi có uống Cefadroxil 500mg, Alphachoay, Medrol 4mg, Hapacol 250mg được người thân mua từ hiệu thuốc gần nhà vì thấy bé ho và sốt. Đến khoảng 22h cùng ngày bệnh nhân xuất hiện khàn tiếng, khó thở, phù nề vùng môi và mí mắt hai bên. 

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Bé trai bị phù nề ở phần mắt và môi, kèm theo tình trạng khó thở - Ảnh: Công Lý

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng và lập tức cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ. Sau khi tiêm Adrenaline đường bắp (thuốc chống sốc phản vệ) bệnh nhân có dấu hiệu giảm khó thở, nhưng hai mắt và môi vẫn sưng nề. Khoảng 20 phút sau cấp cứu bệnh nhân dần ổn định và chuyển điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện.

Theo bác sĩ Hải, sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời.

Những lưu ý để tránh trường hợp sốc phản vệ:

-Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như: ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm..., người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

-Với những bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng với thuốc và các dị nguyên, cần thận trọng khi sử dụng thuốc, nên mua thuốc theo đơn của bác sĩ kê sau khi khám bệnh tại bệnh viện, không nên tự ý mua thuốc về uống.

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