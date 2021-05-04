Từ vụ bé gái 10 tuổi sốc phản vệ vì uống thuốc kháng sinh, cảnh báo một sai lầm cha mẹ hay mắc phải

Bé gái 10 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, khắp người đều nổi ban sần đỏ sau khi uống thuốc kháng sinh Augmentin. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc phản vệ độ 2.

Báo Người Lao Động đưa tin, hôm nay, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu trường hợp bệnh nhi T.H.D. (10 tuổi, trú tại TP.Việt Trì, Phú Thọ) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng khó thở nhiều, nổi ban sần đỏ toàn thân. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc phản vệ độ 2 sau khi uống thuốc kháng sinh Augmentin. Bệnh nhi được cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ bằng Adrenalin 1 mg/ml tiêm bắp kết hợp truyền dịch chống dị ứng. Sau quá trình cấp cứu, tình trạng bệnh nhi đã ổn định.

Thuốc kháng sinh Augmentin - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ gia đình, trước đó khoảng 2 ngày, bé xuất hiện một số cơn ho nhưng không sốt và không khó thở. Sáng ngày 29/4 vừa qua, bé được gia đình cho uống thuốc kháng sinh Augmentin 500 mg. Sau khi uống thuốc khoảng 10 phút thì bắt đầu xuất hiện tình trạng nổi ban toàn thân và bắt đầu khó thở nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Dấu hiệu sốc phản vệ - Ảnh: Vinmec

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, Bác sĩ Nguyễn Đức Long, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, phản ứng phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và diễn biến rất nhanh. Có những tác nhân dù đã tiếp xúc rất nhiều lần, những lần trước đó hoàn toàn bình thường vẫn có thể gây ra phản ứng phản vệ ở lần tiếp xúc sau, đặc biệt là các loại thuốc. Vì vậy, sau khi các gia đình cho trẻ dùng thuốc thấy xuất hiện các triệu chứng: Nổi ban da ngứa, buồn nôn, đau bụng, khó thở, tức ngực cần đến khám ngay tại cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đặc biệt, khi trẻ bị sốt, ho, sổ mũi, nên đưa trẻ đi khám để được bác sĩ tư vấn điều trị đúng thuốc, đúng bệnh. Cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc về điều trị, tránh lạm dụng thuốc và bị tác dụng phụ không mong muốn. Đây cũng là một sai lầm của các bậc phụ huynh vẫn thường hay mắc phải.

Bị rắn lục đuôi đỏ cắn, cậu bé được người nhà đưa đi đắp thuốc gây hoại tử chân Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn 4 vết vào chân. Được biết, trước khi đi đến bệnh viện, em được gia đình đưa đi đắp thuốc dẫn đến vết thương nhiễm trùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vu-be-gai-10-tuoi-soc-phan-ve-vi-uong-thuoc-khang-sinh-canh-bao-mot-sai-lam-cha-me-hay-mac-phai-404025.html