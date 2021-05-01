Bị rắn lục đuôi đỏ cắn, cậu bé được người nhà đưa đi đắp thuốc gây hoại tử chân

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn 4 vết vào chân. Được biết, trước khi đi đến bệnh viện, em được gia đình đưa đi đắp thuốc dẫn đến vết thương nhiễm trùng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị khẩn cấp bệnh nhi G.H. (15 tuổi, ngụ Cần Thơ) bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Cụ thể, em bị rắn cắn khi đang cắt cỏ giúp gia đình vào sáng sớm. Cậu bé kể lại, khi phát hiện vết cắn đầu tiên rỉ máu, cậu đã đang giẫm lên con rắn lục đuôi đỏ mà không hay, con rắn còn tấn công thêm ba vết cắn nữa rồi bỏ chạy. Bệnh nhi dùng hai miếng vải băng tạm vết thương, nhưng về đến nhà thì bàn chân phải sưng tấy.

Rắn lục đuôi đỏ - Ảnh: Internet Sau đó, cậu theo cha đi đắp thuốc nam nhưng tình hình ngày càng tồi tệ: Vết thương hoại tử, xuất huyết, sưng nề, nổi bóng nước nhiễm trùng có dấu hiệu xuất huyết cơ lan rộng lên cả đùi trái. Vết thương bị hoại tử của bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Thấy tình hình không ổn, gia đình mới đưa cậu đi cấp cứu tại BV địa phương rồi chuyển Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố ngay trong ngày. Tại đây, cậu được điều trị khẩn cấp bằng sự phối hợp của kháng nọc rắn, kháng sinh phổ rộng khống chế nhiễm trùng, bồi hoàn máu và huyết thanh điều chỉnh rối loạn đông máu nặng nề do nọc độc gây ra.

Tình trạng bệnh nhi đã ổn định - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Bên cạnh đó, cậu cũng được các bác sĩ áp dụng các biện pháp chăm sóc vết thương vô trùng, bông băng gạc đắp được lựa chọn loại ít xây xát cho vết thương nhất. Bệnh nhân sau đó được theo dõi sát cử động và tưới máu chi, bảo tồn tối đa cho chức năng vận động lẫn thẩm mỹ cho đôi chân. Hơn một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố - lưu ý phụ huynh khi trẻ bị rắn cắn, cần cho trẻ nằm bất động và trấn an; rửa sạch vết thương bằng xà bông và nước; phủ lên vết cắn bằng gạc mát để giảm đau, sưng; băng thun hoặc vải sạch phía trên vết thương; sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế và chích huyết thanh kháng nọc phù hợp. Bác sĩ Tiến cũng khuyến cáo phụ huynh không rạch, nặn hút vết thương để lấy nọc, không đắp lá cây lên vết thương vì có thể gây hoại tử nhiễm trùng.

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