Mới đây, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa tiếp nhận lô thuốc giải độc tố botulinum đầu tiên về Việt Nam.

Thời gian gần đây, tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc do nhiễm độc tố botulinum (thường có trong các loại pate chay đóng hộp quá hạn sử dụng), trong khi thuốc giải độc tố botulinum rất khan hiếm, giá thành cao và phải nhập khẩu với số lượng rất ít.

Thuốc giải độc botulinum đã có ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Gần đây nhất, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiếp nhận năm bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc botulinum sau khi ăn bún riêu chay ở tỉnh Bình Dương. Một trong hai người mua nguyên liệu về nấu bún riêu chay đã tử vong. Trước đó nữa, có nhiều ca ngộ độc botulinum cũng có lịch sử ăn pate chay.

Giờ đây, người dân đã có thể an tâm khi thuốc giải độc đã có mặt ở Việt Nam. Cụ thể, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, vào trưa ngày 17/04, bệnh viện đã tiếp nhận lô thuốc giải độc tố botulinum đầu tiên về đến Việt Nam. Được biết, đây là 6 lọ thuốc giải độc tố botulinum đầu tiên trong số 30 lọ thuốc loại này đã được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ tiếp nhận lô thuốc

Giờ đây người dân có thể yên tâm khi đã có thuốc giải độc

Thuốc được nhập khẩu từ Canada

Trước thực tế nhiều bệnh nhân bị ngộ độc botulinum diễn tiến nặng, trong khi nguồn thuốc giải độc tố botulinum tại Việt Nam đã cạn kiệt, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã phê duyệt nhập khẩu thuốc giải độc tố botulinum dùng cho mục đích điều trị bệnh nhân ngộ độc botulinum để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy theo quy định: tên thuốc là BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A,B,C,D,E,F,G)-(Equine)); số lượng 30 chai, mỗi chai 50ml do Canada sản xuất.

*Ảnh: FB

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