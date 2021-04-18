Viêm não mô cầu: Căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ

Tin y tế 18/04/2021 10:03

Tương tự COVID-19, căn bệnh viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính qua đường hô hấp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn mơ hồ không biết rõ về căn bệnh này và những hậu quả nó mang đến cực kỳ đáng sợ.

Viêm não mô cầu là căn bệnh ngày càng phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn mơ hồ không biết rõ về căn bệnh này và những hậu quả nó mang đến cực kỳ đáng sợ.

Viêm não mô cầu là gì?

Viêm màng não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính qua đường hô hấp, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh xuất hiện tái phát trong năm, tuy nhiên có thể bùng phát thành dịch vào mùa thu, mùa đông và mùa xuân.

Não mô cầu được chia thành 4 nhóm chính là A, B, C, và D. Trong đó, viêm não mô cầu nhóm A thường gặp nhất ở nước ta.

Viêm não mô cầu kèm theo tình trạng nhiễm trùng huyết thì tỉ lệ tử vong rất cao, khoảng 20-30%.

viem nao mo cau 1
Viêm não mô cầu kèm theo tình trạng nhiễm trùng huyết thì tỉ lệ tử vong rất cao, khoảng 20-30% - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu của viêm não mô cầu?

- Sốt cao đột ngột 39-40 độ C.

- Đau đầu dữ dội (trẻ quấy khóc rất nhiều).

- Nôn và buồn nôn (trẻ kém ăn, bỏ ăn, bỏ bú, người mệt mỏi, lừ đừ).

- Dấu hiệu cổ cứng đặc trưng cho tình trạng viêm màng não (do bác sĩ khám và xác định). Trẻ dưới 1 tuổi có thể thấy thóp phồng lên bất thường.

Dấu hiệu của nhiễm trùng huyết do não mô cầu

- Sốt cao 39-40 độ C, ớn lạnh, rét run, đau đầu, nôn ói, đau khớp, đau cơ đặc biệt đau nhiều ở sống lưng và hai chân..

- Khoảng 75% trường hợp bệnh nhân có xuất hiện nốt tử ban trong vòng một hai ngày sau sốt (nốt tử ban là nốt có màu đỏ hoặc tím thẫm, kích thước có thể 1-2 mm đến vài cm, có khi hoại tử vùng trung tâm. Nốt tử ban có thể ở khắp người nhưng tập trung chủ yếu ở nách, hông, quanh các khớp như khuỷu, gối, cổ chân. Đôi khi nốt tử ban có dạng bóng nước hoặc lan rộng ra).

viem nao mo cau 2
Sốt cao 39-40 độ C, ớn lạnh, rét run, đau đầu, nôn ói, đau khớp, đau cơ đặc biệt đau nhiều ở sống lưng và hai chân - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng nhiễm viêm não mô cầu ở Việt Nam

- Việt Nam có bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm A lưu hành ở nhiều nơi.

- Bệnh thường tản phát lẫn trong hội chứng viêm màng não mủ và đã xảy ra dịch ở nhiều nơi, nghiêm trọng nhất là ở miền núi.

- Một số tỉnh, huyện đã được phân lập trong các vụ dịch: Huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai; huyện Tuần Giáo tỉnh Lai Châu; huyện Quản Bạ, Mèo Vạc tỉnh Hà Giang; huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang; huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên và huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh.

- Theo số liệu của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, tỷ lệ mắc bệnh từ 1991-2000 ở Việt Nam là 2,3/ 100.000 dân và là bệnh xếp thứ 6 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất (0,03/100.000 dân).

- Ở Việt Nam có thể xảy ra dịch vào mùa thu, đông và xuân, nhất là ở các xã vùng núi biên giới.

Đối tượng dễ mắc bệnh viêm não mô cầu nhất

Bác sĩ Nguyễn Hiền Minh Phó giám đốc Y khoa hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC (Vietnam Vaccine JSC) cho biết: "Tất cả mọi người đều có thể mắc viêm màng não do não mô cầu khuẩn, tuy nhiên trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Việc phơi nhiễm với khói thuốc lá, sống và sinh hoạt trong những điều kiện đông đúc, chật hẹp và tiếp xúc thân mật với nhiều người có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh".

viem nao mo cau 3
Trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất - Ảnh minh họa: Internet

Các biện pháp phòng tránh viêm não mô cầu

- Tiêm chủng: Tiến hành tiêm chủng cho trẻ từ 9 tháng đến 23 tháng tuổi tiêm 2 liều cách nhau 3 tháng. Trẻ tròn 24 tháng đến người 55 tuổi tiêm 1 liều duy nhất. Có thể tiêm nhắc lại từ 15 – 55 tuổi có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu khuẩn và cách liều tiêm trước ít nhất 4 năm.

- Vệ sinh cá nhân, nơi ở, nơi tập trung đông đúc.

- Tiến hành cách ly với các bệnh nhân đã nhiễm bệnh.

- Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

viem nao mo cau 4
Các chuyên gia cũng cho biết, đối với bệnh do não mô cầu tiêm vaccine là phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet

Viêm não mô cầu là căn bệnh nguy hiểm, các chuyên gia cũng cho biết, đối với bệnh do não mô cầu tiêm vaccine là phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Vì vậy, cần tiến hành tiêm chủng ngay khi còn nhỏ và nếu có dấu hiệu bệnh cần thăm khám và điều trị kịp thời.

Bé trai 13 tuổi bị dập nát 2 bàn tay khi lấy pin làm đồ chơi, cha mẹ hãy dừng ngay việc cho con chơi đồ chơi này

Bé trai 13 tuổi bị dập nát 2 bàn tay khi lấy pin làm đồ chơi, cha mẹ hãy dừng ngay việc cho con chơi đồ chơi này

Theo kết quả cho thấy, bệnh nhi là 1 bé trai nhập viện với tình trạng đau đớn, 2 bàn tay bị dập nát cùng nhiều vết thương vùng mặt, mắt bị tổn thương. Được biết, lúc xảy ra sự việc bé trai ráp pin làm đồ chơi thì một trong số cục pin đã phát nổ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh viêm não viêm não nhật bản viêm não mô cầu

TIN MỚI NHẤT

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 29 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 34 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 43 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 50 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 56 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại