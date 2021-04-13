Bé trai 13 tuổi bị dập nát 2 bàn tay khi lấy pin làm đồ chơi, cha mẹ hãy dừng ngay việc cho con chơi đồ chơi này

Theo kết quả cho thấy, bệnh nhi là 1 bé trai nhập viện với tình trạng đau đớn, 2 bàn tay bị dập nát cùng nhiều vết thương vùng mặt, mắt bị tổn thương. Được biết, lúc xảy ra sự việc bé trai ráp pin làm đồ chơi thì một trong số cục pin đã phát nổ.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các y bác sĩ vừa tiếp nhận, cấp cứu thành công cho một bệnh nhi P.T.Q. (13 tuổi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị rách giác mạc, dập nát 2 bàn tay do pin phát nổ. Qua thông tin gia đình bệnh nhân cung cấp, sáng ngày 13/4 em P.T.Q. có đấu nối nhiều cục pin lại với nhau để làm thành mô hình đồ chơi, nối được một lúc thì một trong số cục pin đó đã phát nổ lớn, gây ra những thương tích nghiêm trọng trên khắp các chi và vùng mặt của bệnh nhi. Sau khi phát hiện người nhà lập tức đưa em P.T.Q. đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu để cầm máu cũng như làm giảm cơn đau cho bệnh nhân. Đồng thời, thực hiện các kiểm tra lâm sàng để nắm rõ tình trạng tổn thương của em P.T.Q. Bệnh nhi P.T.Q. được bác sĩ kiểm tra, theo dõi - Ảnh: Internet Kết quả cho thấy, ngoài dập nát 2 bàn tay, gãy ngón bàn tay trái, lộ gân xương, 2 mắt của bệnh nhi P.T.Q. còn bị dị vật bắn vào gây rách giác mạc trung tâm, dị vật rơi vào nội nhãn gây tổn thương dẫn đến đục thủy tinh thể...

Sau đó, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đã tiến hành phẫu thuật, gắp sạch dị vật, loại bỏ các phần trên cơ thể bị hoại tử, song song đó là tiến hành khâu ghép vết thương ở mắt cho bệnh nhi. Việc trẻ em chơi với pin, đặc biệt là pin tiểu cực kỳ nguy hiểm. Trước đó, cũng có một trường hợp gần tương tự vụ việc của em P.T.Q., bé Nguyễn Chí Tú, (SN 2002, ngụ tại Ninh Phước, Ninh Thuận) phải nhập Bệnh viện Mắt TP. HCM trong tình trạng cụt đốt một số ngón tay, rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, dị vật nội nhãn và đục thủy tinh thể mắt phải do pin điều khiển ô tô đồ chơi phát nổ. Bé Nguyễn Chí Tú được điều trị do bị nổ pin từ ô tô đồ chơi - Ảnh: Internet Kỹ sư hóa học Nguyễn Hưng Dũng, Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng cho biết ngoài việc có thể phát nổ bất cứ lúc nào thì pin là một "món đồ chơi" cực nguy hiểm, thành phần chì có trong 1 viên pin có thể làm mất dần canxi trong xương, khiến cơ thể mềm nhũn, da lở loét và trẻ em rất chậm biết đi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-13-tuoi-bi-dap-nat-2-ban-tay-khi-lay-pin-lam-do-choi-cha-me-hay-dung-ngay-viec-cho-con-choi-do-choi-nay-401890.html