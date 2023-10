Bé trai 13 tuổi bị dập nát 2 bàn tay khi lấy pin làm đồ chơi, cha mẹ hãy dừng ngay việc cho con chơi đồ chơi này

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các y bác sĩ vừa tiếp nhận, cấp cứu thành công cho một bệnh nhi P.T.Q. (13 tuổi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị rách giác mạc, dập nát 2 bàn tay do pin phát nổ.

Qua thông tin gia đình bệnh nhân cung cấp, sáng ngày 13/4 em P.T.Q. có đấu nối nhiều cục pin lại với nhau để làm thành mô hình đồ chơi, nối được một lúc thì một trong số cục pin đó đã phát nổ lớn, gây ra những thương tích nghiêm trọng trên khắp các chi và vùng mặt của bệnh nhi. Sau khi phát hiện người nhà lập tức đưa em P.T.Q. đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu.