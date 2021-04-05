Phá thận, hại gan vì trót tin vào quảng cáo 'hại người' 'nhà tôi ba đời làm thuốc gia truyền'

Bí kíp gia truyền được quảng cáo ở đây gói gọn trong những gói thuốc nam bao bọc cẩn thận, kỹ lưỡng. Nhiều "lương y" còn khẳng định, có thể không cần uống, chỉ cần đắp hoặc xông cũng khiến bệnh tật "rút lui" nhanh chóng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội tràn lan kiểu quảng cáo với mô típ " nhà tôi 3 đời làm thuốc gia truyền ..." chữa sỏi thận, chữa tiểu đường, thậm chí là chữa ung thư hoặc HIV... khỏi hoàn toàn bằng bí kíp gia truyền.

Đoạn quảng cáo tuy không rõ nguồn gốc nhưng được phát đi phát lại khiến nhiều người dần tin vào việc dùng nó có thể chữa bách bệnh. Nên họ đã bỏ ra số tiền lớn để mua những loại "thuốc đông y chợ trời" này nhưng thực chất, thuốc chỉ chữa được bệnh bằng... niềm tin.

Các đoạn quảng cáo này xuất hiện trên các mạng xã hội như Youtube, Facebook... với tần suất ngày càng nhiều khiến người xem ám ảnh.

Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (73 tuổi, bị đau khớp và viêm gan B đã nhiều năm) cũng gặp tình trạng tương tự. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận, khó thở...

Chồng bệnh nhân cho biết vợ ông đã sử dụng thuốc nam và tưởng đã khỏi bệnh, nhưng thời điểm trước khi nhập viện, ông thấy vợ có các mảng bầm tím dưới da nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, người vợ được chẩn đoán đã suy gan, suy thận... cũng do ngộ độc thuốc nam.

Không chỉ những người lớn tuổi, ngày cả những bệnh nhân còn rất trẻ cũng tin vào loại thuốc này. Một nữ bệnh nhân 25 tuổi, đã uống thuốc "gia truyền" 20 ngày nay mà theo quảng cáo là để... sinh con trai. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân mệt mỏi, nhập viện trong tình trạng men gan tăng gấp 20 lần so với bình thường, trong khi bình thường men gan chỉ tăng 2-3 lần đã là nguy hiểm.

"Bệnh nhân tới sớm nên chưa tổn thương nặng tới mức vàng da, vàng mắt. Qua xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không bị viêm gan siêu vi B, C, HIV, tình trạng men gan tăng cao là do gan bị nhiễm độc thuốc nam" - bác sĩ Vũ Minh Đức, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết.

Bác sĩ Vũ Minh Đức cũng cho biết, trung bình một tháng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận khoảng 20 ca bệnh nhập viện vì tự ý sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận khoảng 20 ca bệnh nhập viện vì tự ý sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc - Ảnh: Internet

Quảng cáo "hại người" nhưng rất nhiều người tin

Với tâm lý mang trong người bệnh tật, cũng như thời gian điều trị quá lâu, nhiều người đã dần không tin vào bác sĩ và các phương pháp chữa bệnh khoa học. Thay vào đó, họ tìm đến các "lương y" và các "thần dược gia truyền".

Mánh khóe của những đoạn quảng cáo này là đánh vào lòng tin của bệnh nhân, những đối tượng này đã sử dụng hình ảnh của các y bác sĩ để tăng độ tin cậy cho thuốc của mình.

GS Nguyễn Thanh Liêm - chuyên gia về nhi khoa, nguyên giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, người "quen mặt" trên truyền thông - thì bị sử dụng ảnh chụp và gắn một cái tên "trời ơi" vào để quảng cáo trên mạng.

Đại diện một đơn vị chuyên truyền thông cho biết: "Có rất nhiều hình thức đánh lừa người tiêu dùng. Có khi họ dùng ảnh chụp các phóng viên của VTV hoặc cơ quan thông tấn, báo chí lớn rồi dùng biện pháp kỹ thuật gắn tên sản phẩm vào ảnh, kiểu như bài báo đó đang nói về sản phẩm của họ; có khi họ dùng tên, ảnh của giáo sư, bác sĩ uy tín bằng chiêu ảnh bác sĩ thì gắn tên khác, tên bác sĩ thì gắn ảnh khác..., từ đó đánh lừa những người không biết hoặc không tìm hiểu kỹ. Từ chiêu này, họ bán những sản phẩm bình thường, thậm chí chất lượng kém, với giá cao".

Mánh khóe của những đoạn quảng cáo này là đánh vào lòng tin của bệnh nhân, những đối tượng này đã sử dụng hình ảnh của các y bác sĩ để tăng độ tin cậy cho thuốc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những khuyến cáo cho người tiêu dùng trước tình trạng quảng cáo "thuốc gia truyền 3 đời"

Theo quy định hiện hành không cho phép dùng hình ảnh y bác sĩ, cơ sở y tế, người bệnh... để quảng cáo. Vì vậy, các đoạn quảng cáo thuốc trên đều sai sự thật và vi phạm pháp luật.

Các quảng cáo được phê duyệt nội dung và cấp phép quảng cáo đều đã được đăng tải ở cổng thông tin chính thống của Cục An toàn thực phẩm chứ không phải trên các mạng xã hội như Youtube, Facebook...

Các rất nhiều biến thể của loại quảng cáo này như : "Bà con, ai đang gặp vấn đề về... hãy gọi cho tôi, tôi cam kết chữa khỏi 100%".

Những đoạn quảng cáo qua mặt cơ quan y tế - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tỉnh táo và trở thành người tiêu dùng thông minh trước những quảng cáo mời gọi mua và sử dụng thuốc gia truyền. Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe, cần nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám, đừng tự ý chữa trị tại nhà bằng các phương thuốc không rõ nguồn gốc, sẽ khiến bệnh tình càng nghiêm trọng hơn.