Kỳ lạ người phụ nữ ở Phú Thọ có ngực dài 'đè lên chân, đùi'

Tin y tế 05/04/2021 06:00

Mắc căn bệnh kỳ lạ, một người phụ nữ có ngực một bên to, bên nhỏ nhưng đều chảy dài xuống. Đặc biệt, hầu như mọi thời gian chị chỉ nằm vì khi ngồi ngực sẽ chảy xuống, đè lên phần chân, đùi rất tê buốt.

Theo thông tin chia sẻ từ VNExpress, chị Hà Thị T. (35 tuổi, người Mường, ở thôn Chiềng, xã Mỹ Thuận, Tân Sơn, Phú Thọ) từng bị một căn bệnh lạ sau khi sinh người con thứ hai. 

Theo đó, chị T. lấy chồng cùng xã và sinh được một người con gái đầu lòng. Khi con gái được 5 tháng, hai vợ chồng mâu thuẫn và ly hôn, chị ở vậy nuôi con. Sau đó, chị gặp một người đàn ông ở Tiền Hải, Thái Bình, đã ly dị vợ. Hai người bén duyên nên về chung sống với nhau một thời gian dài, sau đó cặp đôi quyết định sinh con.

Từ khi mang thai con thứ hai, bộ ngực của chị T. đột nhiên to và dài bất thường, khiến việc đi lại, mặc đồ của chị ngày càng trở nên khó khăn. Ban đầu chị T. nghĩ do sinh nở nên tuyến vú phát triển là điều bình thường. Thế nhưng, đáng chú ý là càng về sau ngực càng to ra, cơ thể chị bắt đầu phát sinh những cơn đau dữ dội. Biết tin vợ mắc chứng bệnh kỳ lạ, người chồng không hôn thú thứ hai lấy lý do nói đi làm xa rồi biệt vô âm tín từ sau đó. 

Từ ngày chồng bỏ đi, chị một mình vừa chịu sự giày vò của căn bệnh, lại phải nuôi hai con nhỏ. Bệnh tật khiến chị không thể đi làm, đồ vật trong gia đình đều phải bán hết để lấy tiền trang trải nhưng không đủ. "Tôi sinh xong, sữa bớt đi thì ngực càng mềm và chảy dài ra, dù đau lắm nhưng do con nhỏ, lại không có tiền nên đành để vậy. Nhiều hôm ở nhà trông con, tôi bế con lên rồi nhưng ngực vẫn còn chưa lên nổi để đi ấy".

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Chị T. sau 5 năm trị bệnh - Ảnh: VNExpress

Sau đó, chị T chạy vạy vay được 5 triệu đồng để đi chữa bệnh. Khoảng thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ với chị là vô cùng khổ sở, những cơn đau âm ỉ, ngực một bên to, bên nhỏ nhưng đều chảy dài xuống. Đặc biệt, hầu như mọi thời gian chị chỉ nằm vì khi ngồi ngực sẽ chảy xuống, đè lên phần chân, đùi rất tê buốt. Các bác sĩ cho biết, chị T. mắc phải căn bệnh phì đại tuyến vú sau sinh nở do tăng prolactin trong máu, sau thời gian theo dõi sẽ được tiến hành phẫu thuật, tạo hình cắt thu nhỏ vú. Ngoài ra, do có hoàn cảnh khó khăn, chị T. được bệnh viện Đa khoa Phú Thọ tài trợ phẫu thuật tạo hình, cắt thu nhỏ vú miễn phí để chị trở lại với cuộc sống bình thường.

"Khi tôi đi phẫu thuật, được mọi người ủng hộ gần 100 triệu đồng để lo bỉm sữa cho con. Mẹ con tôi được như ngày hôm nay là nhờ cộng đồng giúp đỡ, cuộc sống với tôi như vậy là mãn nguyện lắm rồi", chị T. chia sẻ. 

Sau phẫu thuật thành công, chị thấy khỏe hơn, nhưng thỉnh thoảng ngày trái gió trở trời vết thương sẽ đau nhức. Hiện tại, con gái chị T. đang theo học lớp 6, cậu con trai út được 4 tuổi. Được biết, hai con của chị ngoan ngoãn, khoẻ mạnh lại rất nghe lời bà và mẹ. Bây giờ, chị T. chỉ muốn tập trung đi làm để nuôi con.

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Từ khóa:   ngực dài căn bệnh lạ bệnh phụ nữ

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