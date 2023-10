Kỳ lạ người phụ nữ ở Phú Thọ có ngực dài 'đè lên chân, đùi'

Từ khi mang thai con thứ hai, bộ ngực của chị T. đột nhiên to và dài bất thường, khiến việc đi lại, mặc đồ của chị ngày càng trở nên khó khăn. Ban đầu chị T. nghĩ do sinh nở nên tuyến vú phát triển là điều bình thường. Thế nhưng, đáng chú ý là càng về sau ngực càng to ra, cơ thể chị bắt đầu phát sinh những cơn đau dữ dội. Biết tin vợ mắc chứng bệnh kỳ lạ, người chồng không hôn thú thứ hai lấy lý do nói đi làm xa rồi biệt vô âm tín từ sau đó.

Từ ngày chồng bỏ đi, chị một mình vừa chịu sự giày vò của căn bệnh, lại phải nuôi hai con nhỏ. Bệnh tật khiến chị không thể đi làm, đồ vật trong gia đình đều phải bán hết để lấy tiền trang trải nhưng không đủ. "Tôi sinh xong, sữa bớt đi thì ngực càng mềm và chảy dài ra, dù đau lắm nhưng do con nhỏ, lại không có tiền nên đành để vậy. Nhiều hôm ở nhà trông con, tôi bế con lên rồi nhưng ngực vẫn còn chưa lên nổi để đi ấy".