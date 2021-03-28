Đang khỏe mạnh, người đàn ông bất ngờ đau đầu dữ dội, nôn mửa sau khi tắm chiều, Bác sĩ cảnh báo các nguyên nhân quan trọng

Tin y tế 28/03/2021 16:07

Một người đàn ông 42 tuổi ở quận Bình Thạnh đã đau đầu dữ dội trong lúc tắm vào buổi chiều, sau đó ê buốt vùng gáy, hoa mắt, lạnh nguời, toát mồ hôi, nôn ói.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nam bệnh nhân tên N.T.P (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) vừa nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong tình trạng đau đầu dữ dội. Trước đó, buổi chiều, trong lúc đang tắm vào buổi chiều, bỗng nhiên người này xuất hiện cơn đau, có tình trạng ê buốt ở vùng gáy sau đầu, hoa mắt, lạnh người toát mồ hôi và thậm chí nôn mửa. Đáng chú ý, bệnh nhân cho biết, từ trước tới nay, ông là người rất khỏe mạnh, chơi thể thao, vận động thường xuyên.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị xuất huyết khoang dưới nhện, có túi phình động mạch thông trước vỡ, kích thước khoảng 3mm, đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng xuất huyết dưới nhện. Nhằm loại bỏ túi phình và ngăn ngừa nguy cơ tái vỡ, các bác sĩ đã sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch nút túi phình động mạch não bằng các vòng xoắn kim loại (hay còn gọi là Coils). 

Theo ThS.BS. Phạm Định Chương – Đơn vị Đột quỵ, nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh ở người đàn ông này có thể là do việc nghiện thuốc lá lâu năm (tiền sử gần 30 năm hút thuốc lá). Khi túi phình vỡ gây xuất huyết dưới nhện, người bệnh sẽ có cơn đau đầu đột ngột dữ dội, nôn mửa, yếu liệt nửa người. Theo bác sĩ, tình trạng nặng hơn có thể dẫn đến rối loạn ý thức, hôn mê và tử vong.

Đang khỏe mạnh, người đàn ông bất ngờ đau đầu dữ dội, nôn mửa sau khi tắm chiều, Bác sĩ cảnh báo các nguyên nhân quan trọng - Ảnh 1
Bác sĩ Chương kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân Việt 

Theo BS. Chương, người dân không nên chủ quan khi có các triệu chứng như đau đầu đột ngột, nôn mửa thì nên nhập viện sớm để được điều trị tích cực; cần tiến hành thăm khám sức khỏe định kỳ, để được sàng lọc phát hiện sớm các túi phình mạch máu não, dị dạng mạch máu não, cũng như xơ vữa hẹp tắc động mạch não. Đặc biệt với các bệnh lý được xem là yếu tố nguy cơ tạo nên túi phình bao gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, rối loạn lipid máu, tiền sử hay đau đầu, tiền sử gia đình có người đột quỵ, nghiện hút thuốc lá lâu năm… 

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