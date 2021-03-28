Rạng sáng 28/3/2021, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận BN1536 (nữ, 79 tuổi), người từng được xem là một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất nước. Bệnh nhân đã khỏi COVID-19 và được chuyển lên tuyến trên để điều trị bệnh nền.

Sau 70 ngày điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố khỏi COVID-19 vào sáng 27/3 và được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị các bệnh nền theo nguyện vọng của gia đình.

Theo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, BN1536 đã có 9 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2 và số ngày âm tính liên tục là 45 ngày, quá thời hạn quy định về cách ly y tế đến hơn 1 tháng. Vì vậy, bệnh nhân này không cần tiếp tục cách ly y tế 14 ngày theo quy định.

Lúc 0 giờ ngày 28/3, xe cứu thương chuyển bệnh về đến Bệnh viện Chợ Rẫy và BN1536 đã được nhập vào khoa Hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sẽ tiến hành hội chẩn, đánh giá lại tình trạng lại của bệnh nhân và đưa ra hướng điều trị.

BN1536 đã được nhập vào khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: BVCC

Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy bệnh nhân bị suy kiệt nặng (nặng 45kg, yếu cơ); Viêm phổi vẫn còn, suy hô hấp còn phụ thuộc máy thở, đàm xấu, chân mở khí quản rộng, nhiều đàm qua chân mở khí quản. Kết quả cấy đàm gần nhất cho thấy bệnh nhân bị nhiễm khuẩn Pseudomonas; Suy thận cấp giai đoạn L, cần tiếp tục lọc máu; Suy tim, chức năng thất trái bảo tồn, thất phải to, huyết khối ở tĩnh mạch chủ dưới, huyết khối ở tĩnh mạch cảnh trong phải.

Bệnh nhân bị suy thận cấp giai đoạn L, cần tiếp tục lọc máu - Ảnh: BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã đặt lại catheter lọc máu mới và tiến hành lọc máu cấp cứu cho bệnh nhân, tiếp tục điều trị nhiễm trùng, tăng cường dinh dưỡng và vật lý trị liệu.

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