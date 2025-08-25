Top 4 loại quả giàu vitamin C nhiều hơn cả chanh, bạn đã biết chưa?

Nhắc đến vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay đến cam hay chanh - những loại quả quen thuộc trong nhóm trái cây họ cam quýt. Thực tế, nhiều loại thực phẩm khác lại sở hữu hàm lượng vitamin C vượt trội, thậm chí gấp nhiều lần so với cam, chanh.

Vitamin C loại vitamin mà cơ thể rất cần để hình thành các mạch máu, sụn, cơ và collagen trong xương, đóng vai trò là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào chống lại tác động của các gốc tự do, giúp cơ thể hấp thụ và lưu trữ sắt. Cơ thể người khi bị thiếu vitamin C sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu, nướu răng sẽ dễ bị chảy máu, da bầm tím và lâu lành các vết thương.

Top 4 loại quả giàu vitamin C nhiều hơn cả chanh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của vitamin C với cơ thể

Các nghiên cứu y học cho thấy, vitamin C có vai trò quan trọng với sự hoạt động của xương, cơ bắp, mạch máu và các mô liên kết. Bổ sung đầy đủ loại vitamin này giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh do thiếu hụt vitamin C.

Các chế phẩm vitamin này giúp điều trị mệt mỏi do cúm hoặc sau bệnh, tăng sức đề kháng cơ thể, mau lành vết thương.

Tăng khả năng hấp thụ sắt

Bổ sung vitamin C tăng cường với sắt làm tăng khả năng hấp thụ sắt ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Mất thị lực tuổi già: Đặc biệt ở bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi, những người có nguy cơ cao có thể uống kết hợp Vitamin E, C kẽm và Beta-carotene để ngăn ngừa bệnh.

Tăng cường hệ miễn dịch: Còn nhiều tranh cãi về tác dụng của loại vitamin này trong điều trị cảm lạnh song không thể phủ nhận việc sử dụng chúng giúp rút ngắn thời gian cảm lạnh xuống từ 1 - 1,5 ngày.

Top 4 loại quả giàu vitamin C nhiều hơn cả chanh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm trống đại tràng: Người chuẩn bị nội soi đại tràng phải làm sạch đại tràng. Hiện nay, việc làm sạch đại tràng bằng cách bệnh nhân uống 4 lít nước đã pha thuốc làm sạch đường ruột hoặc uống 2 lít nước được pha vitamin C.

Loạn nhịp tim: Bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật tim vài ngày được uống loại vitamin này để ngăn ngừa loạn nhịp tim.

Ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp do tập thể dục cường độ cao: Những vận động viên, người phải tập thể dục nặng có thể sử dụng vitamin này để ngăn ngừa bệnh xảy ra.

Dưới đây là một số loại quả giàu vitamin C hơn cả cam và chanh

Dâu tây: Một chén dâu tây (150g) cung cấp khoảng 89 mg vitamin C, gần bằng nhu cầu khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành. Bên cạnh đó, dâu tây còn giàu chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa. Loại quả này có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc kết hợp cùng sữa chua cho bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng.

Top 4 loại quả giàu vitamin C nhiều hơn cả chanh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông vàng: Một quả ớt chuông vàng có thể chứa lượng vitamin C gấp đôi cam. Ngoài ra, loại rau củ này còn giàu beta-carotene - tiền chất của vitamin A, tốt cho mắt và da. Ớt chuông vàng có thể ăn sống trong salad, xào chung với rau củ hay ép lấy nước để tận dụng tối đa dưỡng chất.

Ổi: Ổi được xem là “quán quân” vitamin C. Chỉ 100g ổi đã mang lại 228 mg vitamin C - gấp hơn 4 lần cam. Ngoài ra, ổi giàu lycopene và chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch và giảm nguy cơ ung thư. Hàm lượng chất xơ cao trong ổi cũng giúp kiểm soát đường huyết. Ổi có thể ăn trực tiếp, ép nước hoặc làm sinh tố.

Top 4 loại quả giàu vitamin C nhiều hơn cả chanh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kiwi: Một quả kiwi (75g) chứa khoảng 71 mg vitamin C. Loại quả này còn giàu vitamin K, E và chất xơ, hỗ trợ tim mạch, huyết áp và tiêu hóa. Đặc biệt, kiwi chứa serotonin - hoạt chất giúp cải thiện giấc ngủ. Có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp trong salad trái cây.

Ổi hồng chứa nhiều chất dinh dưỡng nên có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và phù hợp với người có đường huyết và axit uric cao.

Top 4 loại quả giàu vitamin C nhiều hơn cả chanh, bạn đã biết chưa?

