Chanh và cam: Loại nào cung cấp nhiều vitamin C hơn?

Tại sao cơ thể cần vitamin C?

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm:

1. Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C giúp hỗ trợ sản xuất tế bào bạch cầu, rất quan trọng để tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

2. Sản xuất Collagen

Vitamin C rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, một loại protein tạo nên cấu trúc cho da, xương và mô liên kết của chúng ta.

3. Tính chất chống oxy hóa

Vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra, có thể dẫn đến các bệnh mãn tính và bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có bổ sung đủ vitamin C không? Tìm hiểu các triệu chứng thiếu hụt dưới đây:

Nếu bạn không tiêu thụ đủ vitamin C, bạn có thể gặp các triệu chứng như:

Mệt mỏi

Nhiễm trùng thường xuyên

Đau khớp và sưng

Vết thương lành kém

Da khô, thô ráp

Ảnh minh họa: Internet

Vậy, loại nào có nhiều vitamin C hơn? Chanh hay cam?

Trong số chanh và cam, cam dẫn đầu về hàm lượng vitamin C. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả chanh cỡ trung bình chứa khoảng 53 miligam vitamin C, trong khi một quả cam cỡ trung bình chứa khoảng 70 miligam. Nhưng điều này không có nghĩa là chanh không tốt. Chanh vẫn là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời và có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số cách thú vị để kết hợp cam vào chế độ ăn uống của bạn là gì?

Mặc dù cam có thể được thưởng thức riêng, nhưng có một số cách thú vị khác mà bạn có thể thêm chúng vào chế độ ăn uống của mình. Thêm chúng vào món salad, xay chúng thành sinh tố hoặc làm vỏ cam kẹo. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm vỏ cam vào trà, làm mứt cam hoặc làm nước chấm độc đáo

