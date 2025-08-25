Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và người đàn ông lạ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 25/08/2025 12:45

Tôi vẫn nghĩ bà sẽ ở vậy suốt đời, bởi từ khi về làm dâu, tôi chẳng thấy bà qua lại với người đàn ông nào. Nào ngờ lần đó, tôi vô tình thấy những hành động kỳ lạ của mẹ và chàng “phi công trẻ” ở ngoài sân vườn.

Ba chồng tôi mất cách đây đã hơn 10 năm, mẹ vẫn ở vậy nuôi chồng tôi khôn lớn. Mẹ là người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ và cách sống của bà khá phóng khoáng, không đặt nặng lễ nghi. Vì vậy tôi về làm dâu cũng khá thoải mái, ít gặp mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gay gắt. 

Mẹ chồng tôi là người khá quan tâm đến vẻ ngoài. Mỗi ngày bà đều dậy sớm tập thể dục, ăn uống rất khoa học. Vì vậy mà bà trông rất trẻ, ai nhìn vào cũng nghĩ bà chỉ tầm 40 dù đã ngoài 50 tuổi. 

Tôi vẫn nghĩ bà sẽ ở vậy suốt đời, bởi từ khi về làm dâu, tôi chẳng thấy bà qua lại với người đàn ông nào. Nào ngờ lần đó, tôi vô tình thấy những hành động kỳ lạ của mẹ và chàng “phi công trẻ” ở ngoài sân vườn.

Hôm đó là ngày giỗ của ba chồng tôi, mẹ mời rất nhiều bạn bè. Trong đó có một chàng trai rất trẻ, mặc sơ mi trắng quần tây đen trông rất bảnh bao. Những người bạn khác của bà thường đến nhà chơi nên tôi biết mặt. Còn anh ta thì tôi mới gặp lần đầu.

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và người đàn ông lạ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, tôi cũng hơi thắc mắc về anh ta. Nhưng vì khách khứa đông, tôi phải phụ giúp chạy tới chạy lui nên quên luôn. Bận rộn cả buổi sáng, đến tận trưa tôi mới có thời gian rảnh. Những người bạn của mẹ thì ăn uống xong đều tụ tập lại hát karaoke. Còn mẹ và chàng trai kia thì không thấy đâu.

Tôi tò mò nên đi khắp nơi để tìm. Vừa đến sân sau, tôi bất ngờ nhìn thấy "cảnh nóng". Ở góc khuất sau bụi cây, tôi thấy mẹ chồng ngồi hẳn lên đùi anh ta, cả hai hôn nhau đắm đuối. Tôi vô cùng sốc vì không nghĩ mẹ chồng lại làm điều này ngay tại nhà mình, ngay trong ngày giỗ của người chồng đã khuất. 

Sau nụ hôn nồng cháy, bà đưa cho chàng trai kia một số tiền. Cả hai cười nói một lúc thì bạn bè của mẹ chồng tôi ra kéo vào nhà hát hò. Chàng trai trẻ lấy khăn lau vết son còn vương trên miệng rồi gọi điện thoại cho ai đó.

- Anh lấy được tiền rồi, bà già đó chỉ cần hôn, ôm vài cái là muốn bao nhiêu cũng được. Đợi anh, anh về dẫn em đi mua chiếc túi em thích.

Sau đó, anh ta cầm tiền nhanh chóng rời khỏi nhà. Tôi lờ mờ nhận ra được anh ta chẳng có ý tốt và đang bắt cá hai tay. Nhưng tôi không biết nói với mẹ chồng như thế nào. Tôi sợ bà xấu hổ khi con dâu biết chuyện tình ái của mình. Bên cạnh đó, tôi lại không muốn mẹ chồng bị gã "phi công trẻ" tiếp tục moi tiền. Giờ tôi phải làm sao đây?

