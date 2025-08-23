Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Dinh dưỡng 23/08/2025 04:00

Nấm bào ngư, hay còn gọi là nấm sò, không chỉ là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn ngon mà còn là 'siêu thực phẩm' mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Với hương vị tinh tế và giá trị dinh dưỡng cao, loại nấm này đang ngày càng được ưa chuộng.

Nấm bào ngư (còn gọi là nấm sò, nấm trắng, nấm dai) thuộc họ Pleurotaceae, giàu dinh dưỡng, thường dùng trong ẩm thực Việt. Nấm bào ngư có hình dạng phễu lệch, mũ xòe, chóp lõm nhẹ, dưới mũ có lớp tơ mỏng. Đây là loại nấm ăn được, tốt cho sức khỏe và dễ chế biến.

Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của nấm bào ngư

Giàu protein nhưng không gây tăng cân, nấm bào ngư được đánh giá cao nhờ chứa nhiều vitamin nhóm B cùng chất xơ giúp điều hòa hoạt động trao đổi chất. Nó cũng cung cấp các khoáng chất cần thiết như sắt, kali, selen và ergothioneine có lợi cho việc chống oxy hóa.

Ngoài hỗ trợ chức năng trao đổi chất, nấm còn giúp tăng đề kháng và giảm viêm nhẹ nhàng nhờ cơ chế tự nhiên. Việc sử dụng nấm thường xuyên mang lại lợi ích dài lâu, đặc biệt cho người cao tuổi và trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Nấm bào ngư có tác dụng gì?

Nấm bào ngư giàu protein, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích như: tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng não, kháng viêm, giảm đường huyết, tốt cho tim mạch và hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch

Nấm bào ngư là một nguồn cung cấp tuyệt vời của beta-glucans – một loại polysaccharide có khả năng kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Beta-glucans giúp tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch, như đại thực bào và tế bào lympho, từ đó giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Ăn nấm bào ngư thường xuyên có thể giúp bạn ít bị cảm cúm, ốm vặt hơn và duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol

Nấm bào ngư có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL cholesterol) trong máu, nhờ chứa lovastatin – một hợp chất tự nhiên có tác dụng tương tự như một số loại thuốc giảm cholesterol. Đồng thời, hàm lượng chất xơ và kali trong nấm cũng góp phần ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ và đau tim. Đây thực sự là một "người bạn" của trái tim khỏe mạnh.

Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ đáng kể, nấm bào ngư góp phần thúc đẩy chức năng tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn mà còn duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường sức đề kháng.

Cung cấp protein thực vật cho người ăn chay/thuần chay

Đối với những người theo chế độ ăn chay, thuần chay hoặc muốn giảm lượng thịt, nấm bào ngư là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời. Protein là dưỡng chất thiết yếu cho việc xây dựng và sửa chữa các mô cơ, sản xuất enzyme và hormone. Nấm bào ngư cung cấp một lượng protein đáng kể, giúp bạn duy trì đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết mà không cần phụ thuộc vào nguồn đạm động vật.

Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của nấm bào ngư khi ăn quá nhiều

Việc sử dụng nấm bào ngư mỗi ngày là điều rất tốt, tuy nhiên nếu không điều chỉnh liều lượng, bạn có thể gặp tình trạng khó tiêu, đặc biệt nếu món ăn được chiên ngập dầu. Sự kết hợp giữa chất xơ cao và dầu béo khiến hệ tiêu hóa hoạt động nhiều, dễ gây cảm giác đầy hơi và không thoải mái.

Ngoài ra, tính mát tự nhiên của nấm nếu được dùng không đúng cách sẽ dễ gây ra cảm giác lạnh trong người, đặc biệt là với những ai cơ thể vốn đã yếu. Vậy nên, dù yêu thích nấm đến đâu, cũng hãy ăn một cách vừa phải để cơ thể được dễ chịu và khỏe mạnh.

Không ngờ loại nấm bé nhỏ này lại bổ đủ đường, cứ ra chợ là thấy, giá lại còn cực rẻ

Không ngờ loại nấm bé nhỏ này lại bổ đủ đường, cứ ra chợ là thấy, giá lại còn cực rẻ

Nấm kim châm, với vẻ ngoài thanh mảnh, màu trắng ngà và mũ nấm nhỏ xinh, không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn ngon mà còn là một "kho báu" tiềm ẩn vô vàn lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   nấm bào ngư lợi ích của nấm bào ngư dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Dinh dưỡng 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/8/2025), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài đầy túi, sự nghiệp gặt hái thành công xuất sắc

Cuối ngày hôm nay (23/8/2025), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài đầy túi, sự nghiệp gặt hái thành công xuất sắc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Đời sống 7 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Sau ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

Đời sống 8 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/8/2025, 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/8/2025, 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Phía Hứa Khải giải thích chuyện sao nam vào khách sạn với đồng nghiệp nữ

Phía Hứa Khải giải thích chuyện sao nam vào khách sạn với đồng nghiệp nữ

Sao quốc tế 9 giờ 0 phút trước
Nóng: Khởi tố vụ án 2 đối tượng 'thông chốt' bảo vệ hợp luyện A80 về hành vi giết người

Nóng: Khởi tố vụ án 2 đối tượng 'thông chốt' bảo vệ hợp luyện A80 về hành vi giết người

Đời sống 9 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Thành tích không tưởng của phim Sinh vạn vật, Dương Mịch 'vượt mặt' Tiêu Chiến

Thành tích không tưởng của phim Sinh vạn vật, Dương Mịch 'vượt mặt' Tiêu Chiến

Sao quốc tế 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Tai nạn liên hoàn, xe buýt bốc cháy khiến ít nhất 76 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em

Tai nạn liên hoàn, xe buýt bốc cháy khiến ít nhất 76 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em

Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được mệnh danh là quả "trường thọ", quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Được mệnh danh là quả "trường thọ", quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì "cực bổ dưỡng"

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì "cực bổ dưỡng"

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?

Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?