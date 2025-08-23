Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư (còn gọi là nấm sò, nấm trắng, nấm dai) thuộc họ Pleurotaceae, giàu dinh dưỡng, thường dùng trong ẩm thực Việt. Nấm bào ngư có hình dạng phễu lệch, mũ xòe, chóp lõm nhẹ, dưới mũ có lớp tơ mỏng. Đây là loại nấm ăn được, tốt cho sức khỏe và dễ chế biến.

Ngoài hỗ trợ chức năng trao đổi chất, nấm còn giúp tăng đề kháng và giảm viêm nhẹ nhàng nhờ cơ chế tự nhiên. Việc sử dụng nấm thường xuyên mang lại lợi ích dài lâu, đặc biệt cho người cao tuổi và trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Giàu protein nhưng không gây tăng cân, nấm bào ngư được đánh giá cao nhờ chứa nhiều vitamin nhóm B cùng chất xơ giúp điều hòa hoạt động trao đổi chất. Nó cũng cung cấp các khoáng chất cần thiết như sắt, kali, selen và ergothioneine có lợi cho việc chống oxy hóa.

Nấm bào ngư có tác dụng gì?

Nấm bào ngư giàu protein, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích như: tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng não, kháng viêm, giảm đường huyết, tốt cho tim mạch và hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch

Nấm bào ngư là một nguồn cung cấp tuyệt vời của beta-glucans – một loại polysaccharide có khả năng kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Beta-glucans giúp tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch, như đại thực bào và tế bào lympho, từ đó giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Ăn nấm bào ngư thường xuyên có thể giúp bạn ít bị cảm cúm, ốm vặt hơn và duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol

Nấm bào ngư có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL cholesterol) trong máu, nhờ chứa lovastatin – một hợp chất tự nhiên có tác dụng tương tự như một số loại thuốc giảm cholesterol. Đồng thời, hàm lượng chất xơ và kali trong nấm cũng góp phần ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ và đau tim. Đây thực sự là một "người bạn" của trái tim khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ đáng kể, nấm bào ngư góp phần thúc đẩy chức năng tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn mà còn duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường sức đề kháng.

Cung cấp protein thực vật cho người ăn chay/thuần chay

Đối với những người theo chế độ ăn chay, thuần chay hoặc muốn giảm lượng thịt, nấm bào ngư là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời. Protein là dưỡng chất thiết yếu cho việc xây dựng và sửa chữa các mô cơ, sản xuất enzyme và hormone. Nấm bào ngư cung cấp một lượng protein đáng kể, giúp bạn duy trì đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết mà không cần phụ thuộc vào nguồn đạm động vật.

Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của nấm bào ngư khi ăn quá nhiều

Việc sử dụng nấm bào ngư mỗi ngày là điều rất tốt, tuy nhiên nếu không điều chỉnh liều lượng, bạn có thể gặp tình trạng khó tiêu, đặc biệt nếu món ăn được chiên ngập dầu. Sự kết hợp giữa chất xơ cao và dầu béo khiến hệ tiêu hóa hoạt động nhiều, dễ gây cảm giác đầy hơi và không thoải mái.

Ngoài ra, tính mát tự nhiên của nấm nếu được dùng không đúng cách sẽ dễ gây ra cảm giác lạnh trong người, đặc biệt là với những ai cơ thể vốn đã yếu. Vậy nên, dù yêu thích nấm đến đâu, cũng hãy ăn một cách vừa phải để cơ thể được dễ chịu và khỏe mạnh.