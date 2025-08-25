Đúng 13h ngày 28/8/2025, có Thiên Tài che chở nên tuổi Hợi dễ gặp may về tiền bạc, thậm chí có người trả được hết nợ. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình hoặc bạn đời, người thân hoặc người yêu.

Hôm nay còn mang lại sự nhẹ nhõm cho đời sống tình cảm của bạn, mặc dù bạn có thể vẫn gặp phải đôi chút bối rối hoặc trì hoãn. Tuy nhiên, việc thực hiện các kế hoạch của bạn sẽ dễ dàng hơn.

Đúng 13h ngày 28/8/2025, được Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần có điềm báo cát lành, làm gì cũng nhận được kết quả như ý. Những vấn đề bế tắc trong công việc nay bỗng tìm được biện pháp thích hợp để khai thông, thậm chí bạn còn khiến nhiều người phải bất ngờ. Có thể bản mệnh sẽ sớm được sắp xếp vào vị trí phù hợp với tài năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày nhắc nhở, con giáp này cần phải tận dụng may mắn hôm nay để thực hiện những kế hoạch quan trọng của mình, sẽ dễ thu về thành công như mong muốn. Đừng e ngại nếu quá trình thực hiện có va vấp, hay có thất bại, thực tế luôn cần phải có thất bại mới có thành công.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 13h ngày 28/8/2025, Tam Hợp xuất hiện là cơ hội để các cặp đôi hàn gắn, bao dung và đón nhận nhau. Cuộc sống dạy cho hai người nhận ra rằng những giây phút ở bên và học cách hiểu nhau quan trọng hơn việc ép ai đó phải thay đổi cho phù hợp với tiêu chí của người kia.

Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này tuổi Dậu sẽ đạt được một sự thăng tiến lớn khi có Thiên Ấn che chở. Nếu may mắn hơn, cấp trên sẽ giới thiệu bạn ở vai trò quan trọng trong một một buổi tiệc tập thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!