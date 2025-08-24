Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), may mắn thay được quý nhân Nhị Hợp giúp đỡ cứu cánh cho Thìn một bàn thua trông thấy trong chuyện tiền nong, làm ăn. Những bạn trẻ đang tha hương cầu thực, làm ăn xa quê tránh được hạn lớn về tiền. Người nào mong mỏi tin tức về nợ nần sẽ có chuyển biến tốt trong ngày mới.

Về sức khỏe, thể trạng khá tốt, nhưng cần chú ý chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tránh làm việc quá sức. Về tình duyên, người tuổi Thìn đã kết hôn sẽ có mối quan hệ hài hòa với bạn đời và gia đình êm ấm.

Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), tuổi Mão gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên đi làm hay có lộc lá bất ngờ, nhất là mấy bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Sáng dậy thì tinh thần uể oải không muốn đi làm nhưng đừng xin nghỉ nhé, nếu nghỉ là mất phần may mắn rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên của tuổi này vô cùng rực rỡ khi gặp cục diện Mộc Hỏa tương sinh. Bạn đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), tuổi Dậu được Tam hội nâng đỡ nên được sống với tinh thần đầy lạc quan, chủ động. Chính điều này sẽ giúp bạn có thêm cơ hội gặp gỡ, kết giao với mọi người và thu hút họ đến với bạn một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu may mắn có những chỉ dẫn hợp lý để cải thiện tài chính của mình trong thời gian Chính Tài ghé thăm như thế này. Nhất là những ai biết dành dụm thì còn mua được cả nhà và xe bất chấp tình hình khó khăn kinh tế đang diễn ra.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!