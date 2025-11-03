Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ vừa qua đời do đột quỵ

Đời sống 03/11/2025 09:08

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận được biết đến là một startup trẻ đầy nhiệt huyết, luôn ấp ủ khát vọng đưa món ăn Việt ra thế giới.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tối 2/11, giới kinh doanh và cộng đồng khởi nghiệp bàng hoàng trước thông tin anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1991), nhà sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn, bất ngờ qua đời.

Phía Cà Mèn xác nhận với chúng tôi rằng anh Nguyễn Đức Nhật Thuận đã qua đời trong ngày hôm nay, thông tin cụ thể sẽ được công bố sau. Nhiều bạn bè của anh cho biết anh Thuận qua đời lúc 17 giờ ngày 2/11 do đột quỵ.

Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ vừa qua đời do đột quỵ - Ảnh 1
Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1991), nhà sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn, bất ngờ qua đời. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trước khi qua đời, trong tháng 10 anh Thuận từng chia sẻ trên trang cá nhân việc phải nằm điều trị trên giường bệnh, song không tiết lộ cụ thể về tình trạng sức khỏe. Dù vậy, anh vẫn theo dõi sát công việc của công ty.

Ngày 16-10, anh cho hay Cà Mèn vừa hoàn tất đơn hàng xuất đi Mỹ và đồng thời chốt thêm 1 container 40 feet đi Mỹ, 1 container 40 feet đi Canada.

"Nằm không điện thoại, không công việc, tự nhiên thấy danh tiếng, hào nhoáng tất thảy mọi thứ đều là hư danh, mình chỉ biết làm thực, tạo ra giá trị thực, cố gắng thật nhiều để lo cho gia đình, anh em và Cà Mèn"- anh Thuận viết trên trang cá nhân của mình.

Theo thông tin báo Dân Trí, anh Thuận từng từ bỏ công việc mơ ước với mức lương gần 2.000 USD để theo đuổi đam mê ẩm thực quê hương. Năm 2015, ông sáng lập thương hiệu Cà Mèn từ một quán ăn nhỏ mang hương vị Quảng Trị giữa lòng TPHCM, với khát vọng “mang món Việt đi xa hơn”.

Những năm sau đó, Cà Mèn mở rộng hoạt động, chính thức ra mắt dòng sản phẩm đặc sản Việt đông lạnh đóng gói vào tháng 6/2022.

Từ năm 2023, Cà Mèn xuất khẩu chính ngạch đơn hàng đầu tiên sang Mỹ, mở ra hành trình đưa đặc sản Việt đến nhiều nước trên thế giới. Hiện sản phẩm của Cà Mèn đã có mặt tại Mỹ, Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ vừa qua đời do đột quỵ - Ảnh 2
Anh Thuận đưa Cà Mèn lên Shark Tank Việt Nam mùa 7 (năm 2024). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cà Mèn hiện cung cấp nhiều đặc sản vùng miền như bánh canh cá lóc, miến lươn, bún lươn xào nghệ, bánh canh cua kèm gia vị… Tính đến nay, công ty đã có hơn 400 điểm bán tại hệ thống siêu thị và đại lý trên toàn quốc. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy rộng 1.000m2, công suất sản xuất từ 200.000-300.000 sản phẩm mỗi tháng.

Hình ảnh nhà sáng lập trẻ đầy quyết tâm càng được biết đến rộng rãi hơn khi ông Thuận đưa Cà Mèn lên Shark Tank Việt Nam mùa 7 (năm 2024). Công ty muốn gọi vốn 5 tỷ đồng đổi lấy 8,3% cổ phần để tăng cường sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và marketing.

Tại đây, đại diện Cà Mèn cho biết doanh thu năm 2023 đạt 12,2 tỷ đồng, năm 2024 dự kiến đạt 24 tỷ đồng và đến thời điểm tham gia chương trình đã ghi nhận doanh thu 7,5 tỷ đồng, kèm hợp đồng hàng Tết gần 10 tỷ đồng.

Sản phẩm của Cà Mèn nhận được nhiều lời khen về hương vị từ các nhà đầu tư. Shark Tillman Schulz dù không chốt đầu tư nhưng cam kết hỗ trợ Cà Mèn mở rộng phân phối tại hệ thống siêu thị đối tác của ông.

Sự ra đi bất ngờ của Nguyễn Đức Nhật Thuận là mất mát lớn đối với Cà Mèn nói riêng và cộng đồng khởi nghiệp ẩm thực Việt Nam nói chung.

