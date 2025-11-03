Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM tìm kiếm nam sinh nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 3/11, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức tìm kiếm nam thanh niên 22 tuổi, nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1 (hướng từ Bình Thạnh cũ sang phường An Khánh).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo người thân, nạn nhân là sinh viên năm cuối, thời gian gần đây có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần sau khi bị nhóm bạn quen qua mạng rủ “đầu tư” và được cho là mất số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Dù gia đình đã động viên, tìm hướng giải quyết nhưng chiều 2/11, anh rời nhà bằng xe tay ga rồi mất liên lạc.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam sinh nghi nhảy cầu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến sáng 3/11, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của nam thanh niên trên cầu Thủ Thiêm 1 nên báo công an. Một số người sống dưới dạ cầu cho biết khoảng 3 giờ sáng cùng ngày họ nghe tiếng động lớn dưới sông, nghi có người nhảy cầu.

Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

