Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 24/08/2025 06:07

Quả mãng cầu ta loại trái cây nhiệt đới với hương vị ngọt ngào và kết cấu mềm mịn, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, ít ai biết rằng na không chỉ ngon miệng mà còn mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Mãng cầu ta hay còn gọi là quả na, là loại quả được nhiều người ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi đây là vị thuốc quý chữa được nhiều bệnh.

Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mãng cầu chứa bao nhiêu calo?

Trong một quả mãng cầu ta (quả na) khoảng 100g, chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, nó chứa 100 calo, cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào. Trong một quả mãng cầu ta (quả na) khoảng 100g, chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, nó chứa 100 calo, cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào. 

Mãng cầu ta (quả na) cũng là một loại trái cây giàu chất xơ và carbohydrate. Ví dụ, trong một quả trung bình có trọng lượng khoảng 150g sẽ cung cấp khoảng 6,8g chất xơ và 36,6g carbohydrate. 

Trong số tất cả các loại trái cây Annona, hàm lượng vitamin C trong mãng cầu ta cao nhất, khoảng 56,3 mg/100 g. Với 56,3mg vitamin C, lượng vitamin C này tương đương với 75% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày cho một người phụ nữ và 62% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày cho một người đàn ông. 

Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, quả mãng cầu còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác như protein, kali, kẽm, magie, sắt, photphat, vitamin B1, B2, B3,... 

Công dụng của quả mãng cầu ta

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa: Quả na là một nguồn cung cấp vitamin C vô cùng dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, những phân tử gây hại cho tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và chống lại các bệnh cảm cúm, nhiễm trùng thông thường. Hơn nữa, nó còn là thành phần quan trọng để sản xuất collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và tươi trẻ hơn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Sức khỏe tim mạch là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người và quả na chính là một "vị cứu tinh" tự nhiên. Na chứa nhiều kali và magiê, hai khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, duy trì nhịp tim ổn định và ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Đặc biệt, vitamin B6 trong na giúp giảm mức homocysteine – một axit amin có thể gây tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Việc thường xuyên ăn na có thể góp phần vào việc duy trì một trái tim khỏe mạnh.

Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tái tạo và nuôi dưỡng làn da: Quả na là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin như vitamin A, B, C và  nhiều chất chống oxy hóa giúp cho làn da của bạn trông khỏe đẹp. Loại quả này khá hiệu quả trong việc làm chậm quá trình lão hóa, ngừa nám da và làm trẻ hóa các tế bào da nếu bạn thường xuyên tiêu thụ chúng. Ngoài ra, mãng cầu còn kích thích sự sản sinh ra collagen giúp tăng độ đàn hồi của da.

Mãng cầu ta giúp ngăn ngừa ung thư: Một công dụng khác của quả na chính là ngăn ngừa ung thư. Chất alkaloid và acetogenin có trong chúng rất có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của các tế bào khối u. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tannin và astringent trong vỏ của loại quả này có tác dụng chữa trị và kiềm hãm các tế bào khối u và ung thư.

Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngừa bệnh hen suyễn: Quả na có thể giúp giảm nguy cơ hen suyễn nhờ vào nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào. Những người mắc bệnh hen suyễn nên bổ sung loại quả này trong chế độ ăn.

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư, hay còn gọi là nấm sò, không chỉ là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn ngon mà còn là "siêu thực phẩm" mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Với hương vị tinh tế và giá trị dinh dưỡng cao, loại nấm này đang ngày càng được ưa chuộng.

Xem thêm
Từ khóa:   mãng cầu ta công dụng của quả mãng cầu ta dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi

Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Các lỗi thường gặp khiến chàng "tụt mood"

Các lỗi thường gặp khiến chàng "tụt mood"

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Hành trình diễn viên "đanh đá nhất Việt Nam" thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo

Hành trình diễn viên "đanh đá nhất Việt Nam" thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo

Hậu trường 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành Đại Gia, vận trình Phát Đạt, tình duyên đôi lứa bền chặt, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành Đại Gia, vận trình Phát Đạt, tình duyên đôi lứa bền chặt, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Được mệnh danh là quả "trường thọ", quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Được mệnh danh là quả "trường thọ", quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì "cực bổ dưỡng"

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì "cực bổ dưỡng"

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?