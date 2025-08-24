Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Mãng cầu ta hay còn gọi là quả na, là loại quả được nhiều người ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi đây là vị thuốc quý chữa được nhiều bệnh.

Mãng cầu ta (quả na) cũng là một loại trái cây giàu chất xơ và carbohydrate. Ví dụ, trong một quả trung bình có trọng lượng khoảng 150g sẽ cung cấp khoảng 6,8g chất xơ và 36,6g carbohydrate.

Trong một quả mãng cầu ta (quả na) khoảng 100g, chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, nó chứa 100 calo, cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào.

Trong số tất cả các loại trái cây Annona, hàm lượng vitamin C trong mãng cầu ta cao nhất, khoảng 56,3 mg/100 g. Với 56,3mg vitamin C, lượng vitamin C này tương đương với 75% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày cho một người phụ nữ và 62% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày cho một người đàn ông.

Ngoài ra, quả mãng cầu còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác như protein, kali, kẽm, magie, sắt, photphat, vitamin B1, B2, B3,...

Công dụng của quả mãng cầu ta

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa: Quả na là một nguồn cung cấp vitamin C vô cùng dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, những phân tử gây hại cho tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và chống lại các bệnh cảm cúm, nhiễm trùng thông thường. Hơn nữa, nó còn là thành phần quan trọng để sản xuất collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và tươi trẻ hơn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Sức khỏe tim mạch là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người và quả na chính là một "vị cứu tinh" tự nhiên. Na chứa nhiều kali và magiê, hai khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, duy trì nhịp tim ổn định và ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Đặc biệt, vitamin B6 trong na giúp giảm mức homocysteine – một axit amin có thể gây tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Việc thường xuyên ăn na có thể góp phần vào việc duy trì một trái tim khỏe mạnh.

Tái tạo và nuôi dưỡng làn da: Quả na là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin như vitamin A, B, C và nhiều chất chống oxy hóa giúp cho làn da của bạn trông khỏe đẹp. Loại quả này khá hiệu quả trong việc làm chậm quá trình lão hóa, ngừa nám da và làm trẻ hóa các tế bào da nếu bạn thường xuyên tiêu thụ chúng. Ngoài ra, mãng cầu còn kích thích sự sản sinh ra collagen giúp tăng độ đàn hồi của da.

Mãng cầu ta giúp ngăn ngừa ung thư: Một công dụng khác của quả na chính là ngăn ngừa ung thư. Chất alkaloid và acetogenin có trong chúng rất có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của các tế bào khối u. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tannin và astringent trong vỏ của loại quả này có tác dụng chữa trị và kiềm hãm các tế bào khối u và ung thư.

Ngừa bệnh hen suyễn: Quả na có thể giúp giảm nguy cơ hen suyễn nhờ vào nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào. Những người mắc bệnh hen suyễn nên bổ sung loại quả này trong chế độ ăn.