Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Hội chứng Lyell. Căn bệnh này là tập hợp những triệu chứng da và nội tạng rất nặng. Bệnh thường bắt đầu ở niêm mạc, nhất là niêm mạc mắt, mũi, miệng. Thương tổn da là những hồng ban, bọng nước, những đám da bị xé rách, bị lột trông giống như bỏng lửa. Đáng chú ý, các mảng bong da rộng, có thể chiếm đến 50% diện tích da cơ thể hoặc rộng hơn nữa.

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.L., 40 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng nhập viện trong tình trạng da toàn thân mẩn đỏ ngứa, loét trợt từng mảng, nhiều tổn thương trên da chảy nước, rỉ dịch vàng mùi hôi tanh. Theo bệnh nhân kể, bản thân có tiền sử dị ứng cơ địa, trước khi vào viện 2 ngày bệnh nhân thấy ngứa nhiều nên tự dùng thuốc chống dị ứng ở nhà kết hợp với tắm lá thuốc nam , sau đó bệnh nặng thêm, da toàn thân ngứa ngáy, phồng rộp, "tuột" từng mảng da.

Triệu chứng trên cơ thể bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

Theo các bác sĩ, rất nhiều người tự ý dùng thuốc, tự tìm kiếm những loại cây thuốc nam mà dân gian mách bảo để chữa bệnh cho mình mà không biết rằng họ có nguy cơ mắc hội chứng Lyell, còn được gọi là hoại tử thượng bì nhiễm độc, là thể bệnh đặc biệt nặng của nhiễm độc da do dị ứng thuốc. Bệnh gây ra tình trạng tổn thương niêm mạc của toàn cơ thể như: Mắt, mũi, miệng, kèm theo sốt và tuột da từ đầu đến chân, tổn thương nội tạng. Bệnh rất khó trị nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Qua trường hợp bệnh nhân kể trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân phải cẩn thận khi dùng các loại cây thuốc nam dược để điều trị bệnh, đặc biệt là đối với những người có cơ địa dị ứng. Trong dân gian, việc dùng các loại lá cây đun nước để uống hoặc tắm điều trị ngứa dị ứng là một việc hết sức quen thuộc. Tuy nhiên việc uống hoặc tắm bằng lá cây thuốc nam đối với những trường hợp có tiền sử dị ứng cơ địa lâu năm là việc cần cân nhắc, vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Đồng thời việc sử dụng thuốc chống dị ứng cần sử dụng đúng theo chỉ định của bác sĩ, người dân tuyệt đối không tự mua và sử dụng thuốc. Nếu thấy các dấu hiệu đầu tiên của hội chứng Lyell, bạn cần phải đến khám chuyên khoa da liễu nhập viện ngay lập tức. Với bệnh này, việc chăm sóc kịp thời đóng vai trò tiên quyết trong việc cứu sống bệnh nhân.