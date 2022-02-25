Đây là những điều bạn đừng bao giờ nên làm khi sử dụng chăn đệm điện

Chăn điện được trang bị hệ thống dây điện làm ấm các túi sưởi được đặt trong suốt thiết kế. Mặc dù chăn sưởi mới an toàn hơn nhiều nhưng vẫn có một số quy trình an toàn quan trọng cần tuân theo. Trước khi đắp chăn và tăng nhiệt, điều quan trọng là bạn phải biết sự nguy hiểm của chăn nệm điện và cách phòng tránh.

- Kiểm tra kỹ chăn của bạn mỗi lần trước khi sử dụng. Hãy chú ý đến bất kỳ khu vực nào có vẻ bị cháy hoặc mòn do hệ thống dây điện.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

- Giữ mức nhiệt trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Sử dụng chăn nệm điện mới. Nếu bạn sở hữu một chiếc chăn đã hơn mười năm, hãy vứt bỏ và mua một chiếc chăn mới.

- Để chăn nguội sau khi sử dụng trước khi cất đi.

- Hãy quấn quanh dây đúng cách khi không sử dụng.

- Vứt bỏ chăn khi bạn nhận thấy rằng nó đã ngừng hoạt động hiệu quả.

Hãy luôn đọc hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng chăn nệm điện

Những điều bạn KHÔNG BAO GIỜ nên làm với chăn nệm điện

- Không để nước chạm hoặc bắn vào chăn nệm điện vì điều này có thể làm hỏng hệ thống dây điện và gây điện giật.

- Không quấn chăn khi không sử dụng, vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống dây điện và dẫn đến đoản mạch.

- Không sử dụng chăn nệm điện cho những người không thể sử dụng điều khiển như trẻ sơ sinh, người già hoặc người khuyết tật.

- Đừng mày mò đi dây trong chăn vì bạn có thể làm hỏng và sờn dây.

- Không sử dụng chăn nệm điện trên giường gấp vì dây có thể dễ bị rách hoặc sờn.

- Đừng giặt chăn nệm điện vì điều này sẽ phá hủy nó.

- Không sử dụng chăn có vết cắt và rách hoặc có dây điện lộ ra ngoài.

- Không sử dụng chăn nệm điện nếu chăn quá nóng hoặc không phản ứng với các điều khiển đúng cách.

- Đừng sử dụng một chiếc chăn đã cũ và gần như không hoạt động.

Chăn nệm điện nào tốt nhất thị trường hiện nay?

BOSO là thương hiệu chăn đệm điện tốt nhất thị trường hiện nay, được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi độ bền, hiệu quả làm ấm và tính an toàn cao. Dưới đây là Top 3 chăn nệm điện BOSO được nhiều người ưa chuộng nhất năm 2022.

- Nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2000, 130 x 75 cm

Chăn đệm điện Bosotherm 2000 là thiết bị nổi tiếng tại Đức được nhiều người tin dùng để sưởi ấm vào mùa lạnh. Sản phẩm không chỉ sưởi ấm, mà còn giúp tránh những trường hợp cảm lạnh, đau nhức xương khớp.

Một số ưu điểm nổi bật của Nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2000, 130 x 75 cm:

+ An toàn sử dụng, thiết bị nổi tiếng tại Đức và đạt các chứng nhận Châu Âu: FDA, CE, EU.

+ Chức năng hiện đại, thông minh tự động tắt nguồn khi bị lỗi.

+ Chất liệu cao cấp với một lớp bông mềm giúp thoáng khí tốt, hoàn toàn không gây kích ứng da, đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu khi ngủ.

+ Người dùng hoàn toàn tự động điều chỉnh chế độ nhiệt.

+ Hoạt động năng suất thấp giúp tiết kiệm được năng lượng và chi phí.

+ Vệ sinh lau chùi bằng vải khô một cách đơn giản.

Nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2000, 130 x 75 cm

- Tấm đệm điện sưởi ấm Bosotherm 1200, 30x40 cm

Chăn đệm điện Bosotherm 1200 là thiết bị sưởi ấm cơ thể, giúp ngăn chặn một số bệnh cảm cúm, đau nhức xương khớp. Sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng trong những ngày cuối năm se lạnh.

Một số ưu điểm nổi bật của Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 1200, 30x40 cm

+ Công dụng sưởi ấm, kích thích tuần hoàn máu, ngăn chặn bệnh cảm lạnh, đau nhức xương khớp ở người lớn tuổi.

+ Chế độ cảm biến thông minh, hiện đại mang đến chức năng báo cáo sự cố thiết bị và tự động tắt điện.

+ Thiết bị được làm từ chất liệu vi lông cừu cao cấp.

+ Quá trình làm ấm nóng của thiết bị rất nhanh chóng và hoạt động với năng suất thấp giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.

+ Bạn có thể tùy chỉnh chế độ cài nhiệt tùy theo nhu cầu và sở thích.

Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 1200, 30x40 cm

- Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100, 150 x 80 cm

Chăn đệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100 là thiết bị được sử dụng an toàn và tiện lợi cho những ngày lạnh giá rét, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Một số ưu điểm nổi bật của Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100, 150 x 80 cm

+ Thiết bị giúp sưởi ấm cơ thể, kích thích tuần hoàn máu và trao đổi chất, phòng tránh bệnh cảm lạnh, xương khớp,...

+ Chế độ cảm biến hiện đại, có 3 chế độ cài đặt nhiệt độ cùng tính năng thông minh tự động ngắt điện.

+ Chất liệu vi lông cừu cao cấp an toàn, vải mềm mại, bề mặt là một lớp bông được bao phủ giúp thoáng khí tốt, không gây kích ứng cho da.

+ Nệm sẽ tỏa nhiệt làm ấm cơ thể với công suất thấp, giúp bạn tiết kiệm năng lượng tối đa.

+ Kích thước của chăn rất nhỏ gọn, người dùng có thể dễ dàng thực hiện lắp đặt và vệ sinh bằng cách giặt ở 40°C.

Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100, 150 x 80 cm

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