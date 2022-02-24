Các bước thư giãn tại nhà với bồn ngâm chân massage để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Nếu bạn sử dụng bồn ngâm chân massage lần đầu tiên, bạn nên bắt đầu bằng cách đọc hướng dẫn sử dụng. Bằng cách này, bạn có thể tự làm quen với bảng điều khiển và các cài đặt dành riêng cho thiết bị.

Lấy một chiếc khăn sạch và đặt bên cạnh bồn ngâm chân massage để bạn có thể dễ dàng lau khô chân sau khi sử dụng.

Bạn nên đặt thiết bị trên một không gian sàn bằng phẳng và phía trước một chiếc ghế thoải mái.

Đảm bảo chân của bạn sạch sẽ trước khi đưa vào bồn ngâm chân massage. Nó sẽ giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập vào bồn và bảo vệ tính toàn vẹn của động cơ.

Cho bất kỳ loại tinh dầu, muối tắm hoặc các dưỡng chất nào mà bạn muốn thêm vào nước. Chỉ cần đảm bảo rằng bồn ngâm chân massage của bạn tương thích với các sản phẩm này trước khi sử dụng chúng, vì không phải máy nào cũng có thể xử lý chúng.

Hãy đặt bồn ngâm chân massage ở vị trí bằng phẳng khi bạn đang ngồi trên ghế thoải mái

Hướng dẫn từng bước để sử dụng bồn ngâm chân massage

- Bước 1: Kích hoạt bồn ngâm chân massage vào nguồn điện

Sau khi đặt bồn ở vị trí mong muốn, hãy cắm nó vào nguồn điện. Sau đó nhấn nút nguồn và đảm bảo máy sáng lên, cảnh báo cho bạn rằng máy đã sẵn sàng để sử dụng.

- Bước 2: Thêm nước vào bồn chứa đến vạch lấp đầy

Tiếp theo, thêm nước ấm hoặc nước nóng vào bồn. Hãy chú ý đến vạch lấp đầy tối đa, vạch này thường được đánh dấu rõ ràng bên trong lồng giặt. Nó đảm bảo bạn sẽ không vô tình đổ đầy nước vào máy, có khả năng cản trở hoạt động hoặc làm hỏng động cơ.

- Bước 3: Chọn cài đặt mong muốn của bạn

Một số bồn ngâm chân massage có cả chức năng kiểm soát nhiệt độ và massage. Chọn cài đặt hoặc chức năng bạn thích. Các cài đặt thông thường bao gồm các tính năng như rung, bong bóng hoặc thậm chí là tia nước.

- Bước 4: Thêm muối hoặc dầu bổ sung vào nước

Để tăng cường hiệu quả khi sử dụng bồn ngâm chân, bạn có thể thêm tinh dầu hoặc muối nếu bồn ngâm chân massage của bạn tương thích với các loại sản phẩm này.

Các bồn ngâm chân massage thường có nhiều chế độ cài đặt để bạn lựa chọn theo sở thích

- Bước 5: Ngâm chân trong bồn

Nhẹ nhàng đặt chân của bạn vào bồn ngâm chân massage để đảm bảo không làm nước bắn ra ngoài thiết bị và sàn nhà. Ngâm chân trong khoảng thời gian mong muốn khoảng từ 10 đến 15 phút. Chỉ cần đảm bảo sử dụng nó đủ lâu để bạn bắt đầu cảm thấy thư giãn. Một số bồn ngâm chân massage có cài đặt hẹn giờ và sẽ tự động tắt sau khi hoàn tất.

- Bước 6: Tắt và rút phích cắm

Khi ngâm chân xong, bạn tắt máy và đưa chân ra khỏi nước.

- Bước 7: Lau khô và chăm sóc bàn chân của bạn

Nhẹ nhàng lau khô chân bằng khăn sạch. Nếu có nhiều cặn trên chân do sử dụng dầu hoặc muối, bạn có thể rửa sạch chân bằng nước sạch. Để hoàn thành quy trình chăm sóc chân, bạn có thể thoa kem dưỡng da khi chân đã khô.

- Bước 8: Xả nước và làm sạch bồn ngâm chân massage

Rút phích cắm của bồn ngâm chân massage khỏi nguồn điện. Xả hoặc đổ nước bên trong bồn. Một số bồn ngâm chân massage có rãnh thoát nước tiện lợi mà bạn có thể mở gần để thoát nước.

Cuối cùng, rửa bồn ngâm chân massage bằng nước sạch, sau đó đặt máy sang một bên để làm khô. Điều này giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn hoặc nấm mốc bên trong bồn.

Sau một vài lần sử dụng, bạn có thể làm sạch thiết bị kỹ hơn với giấm và muối hoặc xà phòng nhẹ. Nó sẽ giúp giữ cho bồn ngâm chân massage của bạn hoạt động tốt nhất và lâu bền.

Bồn ngâm chân massage nào tốt nhất thị trường?

Bồn ngâm và massage chân thông minh Germany KASJ 1612 trang bị 6 con lăn massage sẽ tác động đều và sâu từ ngón chân đến gót chân, làm tăng hiệu quả giảm đau mỏi và lưu thông máu. Chế độ tự làm ấm nước của máy sẽ làm ấm nước từ 35 - 48 độ, không gây bỏng, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng.

Bồn ngâm và massage chân thông minh Germany KASJ 1612 có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện sử dụng

Sản phẩm sở hữu chức năng sủi nước mạnh, massage rung, tác động nhẹ nhàng và êm ái vào các huyệt đạo, giúp lưu thông khí huyết đem lại cảm giác thư giãn và dễ chịu cho người sử dụng. Thiết bị tích hợp 4 chế độ massage thay đổi luân phiên nhau bao gồm: Health - Sleep - Comfort – Slim, đem lại nhiều trải nghiệm massage khác nhau cho người dùng.

Đặc biệt, bồn ngâm chân KASJ 1612 còn có các tính năng đi kèm khá tiện lợi khác như: hẹn giờ, bộ nhớ lưu trữ chế độ massage yêu thích, bảng điều khiển hiển thị thông tin nhiệt độ rõ ràng, remote điều khiển từ xa tiện lợi. Tính năng khử trùng thông minh bằng tia cực tím và ozon đảm bảo cho bồn ngâm luôn được sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, tăng cường bảo vệ sức khỏe của người dùng.

Thiết bị có tay cầm tiện lợi

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