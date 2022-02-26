"Bỏ túi" 5 lời khuyên hàng đầu sẽ giúp bạn mang vớ y khoa như một thói quen thông minh hơn.

1. Mang vớ y khoa trước khi bắt đầu ngày mới

Tuân thủ 5 lời khuyên sau đây sẽ giúp quá trình điều trị với vớ y khoa suôn sẻ và hiệu quả hơn

2. Phấn phủ để làm cho mọi thứ suôn sẻ hơn

Khi nằm trên giường vào buổi sáng, chân của bạn ít sưng nhất vì trọng lực không kéo máu và chất lỏng xuống như khi bạn đứng lên. Nếu bạn đã đứng dậy, hãy nằm xuống một chút trước khi bạn đeo vớ y khoa hoặc ngồi nâng cao chân.

Việc phủ một lớp phấn rôm có thể giúp vớ y khoa trượt vào khi da bạn ẩm hoặc quá khô. Nếu lần đầu tiên bạn thoa kem dưỡng da lên chân, hãy xoa đều cho đến khi da khô và mịn.

3. Đeo lại từ đầu nếu vớ y khoa bị gấp nếp

Những đôi vớ y khoa gấp nếp, nhăn nheo và bó lại không chỉ trông không được gọn gàng mà còn có thể gây hại nhiều hơn là giúp ích cho bạn. Thay vì cố gắng làm thẳng một chiếc vớ bị xoắn hoặc nhăn nheo xấu, bạn có thể kéo nó ra và bắt đầu lại. Hãy thực hành nhiều hơn, đặc biệt là xung quanh mắt cá chân.

Đừng cố điều chỉnh khi vớ y khoa bị gấp nếp, hãy tháo ra và mang lại từ đầu

4. Tháo vớ chậm rãi từ trên xuống

Để tháo vớ y khoa, bạn có thể bắt đầu bằng cách chậm rãi kéo từ trên xuống. Sau đó dùng tay vuốt dọc xuống khi vớ gấp đôi so với chính nó. Cuối cùng, kéo nó qua gót chân của bạn. Mặc quần vớ thường dễ hơn mang vớ, nhưng vớ vẫn có thể bị dồn lại nếu bạn thao tác quá nhanh.

5. Dành thời gian để làm quen với vớ y khoa

Dành thời gian để học cách mang vớ y khoa của bạn thực sự sẽ tạo ra sự khác biệt. Hãy coi đó là một khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe của chính bạn. Tuy nhiên, nếu đôi vớ y khoa của bạn vẫn quá chật không thể xỏ vào được hoặc nếu bạn cảm thấy ngứa ran hoặc tê, hãy đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu để đảm bảo chúng vừa vặn.

Nên chọn vớ y khoa loại nào?

Vớ y khoa Relaxsan Made in Italy được sản xuất trên công nghệ tiên tiến tại Ý, sản phẩm đạt tiêu chuẩn Medical Devices châu Âu và CE, được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng bởi các đặc tính sau:

- Chất liệu sợi tổng hợp cao cấp mang lại sự thoải mái cho người dùng.

- Không có đường may rời, được nối với nhau bằng những đường nối vô hình.

- Dải băng đàn hồi không hằn dấu lên chân.

- Không bó chặt lên gót và ngón chân.

- Có độ bền lâu.

- Có nhiều size để lựa chọn.

- Màu sắc đa dạng.

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