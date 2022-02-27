Ra mắt phóng sự giới thiệu sản phẩm thiết bị y tế gia đình tại hệ thống cửa hàng Siêu Thị Y Tế toàn quốc

Siêu Thị Y Tế là cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế gia đình với hơn 10 năm kinh nghiệm. Đến nay, Siêu Thị Y Tế đã trở thành địa chỉ mua sắm uy tín của hàng triệu gia đình Việt với hệ thống 13 cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc.

Phóng sự giới thiệu sản phẩm thiết bị y tế gia đình tại hệ thống cửa hàng Siêu Thị Y Tế toàn quốc được ra mắt với mong muốn mang đến người tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng được cung cấp bởi cửa hàng uy tín, góp phần đảm bảo và nâng cao sức khỏe người tiêu dùng. Với phương châm hoạt động luôn đặt niềm tin và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, Siêu Thị Y Tế luôn nỗ lực mang đến quý khách hàng những sản phẩm chất lượng, đa dạng các nhóm sản phẩm: trang thiết bị y tế gia đình, thiết bị chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, đồ dùng thể thao…

Tất cả các sản phẩm được bày bán tại Siêu Thị Y Tế đều được nhập khẩu chính ngạch, đảm bảo hàng chính hãng 100% đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng hàng đầu. Hệ thống 13 cửa hàng Siêu Thị Y Tế trên toàn quốc Một số sản phẩm tại Siêu Thị Y Tế được người tiêu dùng tin chọn hàng đầu có thể kế đến như: máy tạo oxy Owgels, Philips, Wellmed, Reiwa; máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed, Heal Force; máy đo huyết áp điện tử Boso, Wellmed, Scian, DK 39plus; máy đo đường huyết Benecheck, Sapphire; nhiệt kế điện tử Boso, Berrcom; đai lưng cột sống Dr Kare, Alphay; vớ y khoa Relaxsan, máy massage KASJ, các sản phẩm làm đẹp đến từ thương hiệu Roaman và TouchBeauty,….

Máy tạo oxy tại Siêu Thị Y Tế đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới: Owgels, Reiwa, Philips, Wellmed Máy đo nồng độ oxy trong máu thương hiệu Heal Force và Wellmed Máy đo đường huyết Benecheck Sản phẩm chăm sóc sắc đẹp đến từ thương hiệu Roaman và TouchBeauty Dòng máy massage KASJ luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất tại Siêu Thị Y Tế Đặc biệt, Siêu Thị Y Tế sở hữu đội ngũ nhân viên và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, luôn tận tâm phục vụ khách hàng để mang đến Quý vị những trải nghiệm mua hàng tốt nhất. Đến với Siêu Thị Y Tế, Quý khách hàng không chỉ nhận được sản phẩm chất lượng mà còn thật sự hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp trong suốt quá trình trong khi mua và sau khi mua hàng. PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG SIÊU THỊ Y TẾ TOÀN QUỐC phát sóng trên kênh VTC2 vào lúc 18h45, ngày 01/03/2022; phát lại lúc 9h00 và 14h00, ngày 02/03/2022. Kính mời Quý bạn đọc cùng theo dõi!

"Bỏ túi" 5 lời khuyên hàng đầu sẽ giúp bạn mang vớ y khoa như một thói quen thông minh hơn. Vớ y khoa có thể giúp tăng lưu lượng máu đến tim, giảm sưng, giảm đau xung quanh bàn chân và mắt cá chân. Điều quan trọng là phải mang vớ y khoa đúng cách để điều trị hiệu quả. 5 lời khuyên hàng đầu sau đây sẽ giúp bạn mang vớ y khoa như một thói quen thông minh hơn.

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