Những điều cần cân nhắc khi chọn mua máy massage trị liệu đầu gối

Cài đặt tốc độ: Không phải tất cả các nhóm cơ đều có thể chịu được áp lực như nhau. Đó là một lý do mà cài đặt nguồn có thể điều chỉnh là một tính năng quan trọng. Bạn có thể muốn sử dụng chế độ cài đặt thấp hơn ở những điểm nhạy cảm hơn như bắp chân và áp lực cao hơn lên các cơ lớn như gân kheo.

Các tính năng chính cần xem trước khi mua máy massage trị liệu đầu gối

Mức nhiệt: Đảm bảo rằng máy massage nóng lên từ từ để tránh làm bỏng bản thân. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nó không quá nóng vì điều này có thể gây khó chịu hoặc thậm chí bị thương.

Dễ sử dụng: Trong khi một số người tiêu dùng bị thu hút bởi các loại máy massage có chuông, còi, màn hình hào nhoáng và các ứng dụng đi kèm, nhiều người khác cho biết điều quan trọng là phải chọn một thiết bị mà bạn hiểu cách sử dụng. Nếu không dễ sử dụng, thiết bị không khuyến khích mọi người sử dụng nó.

Công thái học: Hãy tìm một máy massage đầu gối dễ dàng cho phép bạn tiếp cận các khu vực bạn muốn xoa bóp để không phải gồng mình lên.

Hãy lựa chọn máy massage trị liệu đầu gối có nhiều chế độ cài đặt và có thể dùng cho các bộ phận khác trên cơ thể

Độ bền: Đảm bảo rằng sản phẩm sẽ tồn tại lâu dài mà không bị hỏng. Kiểm tra đánh giá từ những người dùng trước đó đã mua các sản phẩm tương tự.

Độ ồn: Điều này đề cập đến âm thanh của thiết bị khi sử dụng. Tốt nhất là độ ồn đủ thấp để bạn thoải mái.

Trọng lượng: Hầu hết mọi người thích các thiết bị nhẹ vì chúng có thể dễ dàng mang theo. Tuy nhiên, một số mô hình nặng hơn có xu hướng cung cấp nhiều hỗ trợ hơn những mô hình khác.

Kích thước: Một số máy massage đầu gối có kích thước nhỏ trong khi những loại khác lại lớn. Do đó, hãy chọn một cái dựa trên nhu cầu của bạn.

Khả năng tùy chỉnh: Chọn một máy massage đầu gối có phụ kiện có thể tháo rời là một cách khác để đảm bảo tính linh hoạt.

Dễ sử dụng là yếu tố cân nhắc hàng đầu khi mua máy massage trị liệu đầu gối

Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1 mang đến hiệu quả giảm đau với 3 chức năng đa dạng: massage rung, nhiệt trị liệu và quang trị liệu

Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1 là một trong những thiết bị có tác dụng giảm đau đầu gối và massage thư giãn đầu óc được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Phương pháp massage trị liệu nóng của máy sẽ giúp giảm thiểu các vấn đề tăng sắc tố, viêm màng ngoài tim, thấp khớp lạnh và cử động khớp bất thường.

Những ưu điểm nổi bật của Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1

+ Màn hình LCD có phím bấm cơ, dễ dàng để thao tác thực hiện.

+ Hai dây đeo có thể tháo rời và điều chỉnh vừa vặn với cánh tay hoặc bắp chân.

+ Thân đệm của máy được thiết kế êm ái, tạo cảm giác thoải mái khi dùng.

+ 3 chức năng: massage rung, nhiệt trị liệu và quang trị liệu với đèn LED.

1/ Chức năng nhiệt trị liệu: giúp sưởi ấm vùng khớp gối bằng phương pháp ánh sáng hồng ngoại. Phương pháp này giúp giảm thiểu sưng nhức đầu gối nhanh chóng, chữa lành các vết thương và đem lại sự hoạt bát cho đôi chân.

2/ Chức năng quang trị liệu (ánh sáng đèn LED): giúp cải thiện lưu thông máu và hồi phục các tế bào bị tổn thương.

3/ Chức năng massage rung: massage nhẹ nhàng vùng gối và tạo cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng thư giãn, đẩy lùi căng thẳng.

Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1 và phụ kiện đi kèm

Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1 hiện đang được bán tại cửa hàng Trẻ Khỏe Đẹp trên toàn quốc. Nhấc máy gọi đến hotline: 0985 999 929 để được tư vấn mua hàng.