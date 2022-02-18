Đầu bàn chải đánh răng điện nên được thay đổi thường xuyên như khi bạn làm với bàn chải đánh răng thủ công. Thông thường, điều này là 3 tháng một lần tùy thuộc vào thương hiệu và sản phẩm của bàn chải đánh răng điện bạn đang sử dụng. Nên thay đầu bàn chải sau khi bị bệnh để tránh nhiễm trùng do vi khuẩn.

Mẹo để giữ cho bàn chải đánh răng điện của bạn hoạt động tốt nhất

Không cần thiết phải sử dụng chất khử trùng bằng tia UV hoặc bất kỳ chất khử trùng đặc biệt nào khác để làm sạch bàn chải đánh răng điện. Làm sạch bình thường là đủ.

Bạn nên vệ sinh phần đầu của bàn chải đánh răng điện thường xuyên và lau phần tay cầm để tránh tích tụ nước bọt, đây có thể là cơ sở phát triển của vi khuẩn.

Bạn nên vệ sinh cả thân và đầu bàn chải điện

Nếu bạn đi du lịch, hãy luôn bảo quản, cất giữ, che đậy cẩn thận.

Đừng cất giữ bàn chải đánh răng điện trong ngăn đựng, môi trường thiếu khí hoặc ẩm ướt liên tục có thể thúc đẩy vi khuẩn phát triển.

Cất giữ bàn chải đánh răng của bạn thẳng đứng trong cốc hoặc hộp đựng bàn chải đánh răng để bàn chải đánh răng khô.

Cũng như với bàn chải đánh răng thủ công, bạn không nên dùng chung đầu bàn chải đánh răng điện của mình với bất kỳ ai.

Kiểm tra hướng dẫn sử dụng kèm theo bàn chải đánh răng điện để xem bạn nên sạc nó bao lâu một lần. Một số pin bàn chải đánh răng điện có tuổi thọ lâu hơn nếu bạn để chúng hết sạch trước khi sạc lại.

Trong khi sử dụng bàn chải đánh răng điện, bạn nên thực hiện theo phương pháp truyền thống tốt nhất là chải hai lần mỗi ngày, không tạo áp lực quá mạnh lên răng hoặc nướu và chải nhẹ nhàng ít nhất 2 phút để đảm bảo làm sạch đúng cách.

Hãy sử dụng bàn chải điện ít nhất 2 lần mỗi ngày

Bàn chải điện nào tốt nhất hiện nay?

Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM-T3 được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn để làm sạch răng miệng. Nhiều người sau khi sử dụng đã khẳng định hiệu quả chăm sóc và vệ sinh tối ưu mà thiết bị mang lại.

Một số tính năng thông minh của máy được nhiều người dùng đánh giá cao như: chế độ tự động làm sạch mỗi khu vực răng trong 30s, thông báo thay đổi sang khu vực khác và nghỉ trong 1-3s; đèn led hiện đại giúp chỉ báo thiếu điện và bảo vệ tắc nguồn cho thiết bị; bộ nhớ thông minh ghi nhớ thói quen đánh răng trong 5 giây.

Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM-T3

Máy vận hành bằng công nghệ hiện đại, sóng siêu âm giúp tia nước len lỏi vào tận sâu bên trong kẽ chân răng và nướu. Thiết bị có 3 chế độ làm sạch khác nhau để bạn thoải mái lựa chọn. Việc sử dụng tác động lực lên răng và nướu có thể khiến bạn lo lắng tổn thương, đừng lo vì lông bàn chải của máy làm bằng lông Dupont mềm mại, giúp đánh bay vết bẩn bên trong bề mặt răng nhưng hoàn toàn nhẹ nhàng và an toàn.

Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM-T3 có màu sắc sang trọng, thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, làm bằng chất liệu IPX7 chống nước nên bạn có thể dễ dàng mang đi sử dụng khắp nơi một cách an toàn.

Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM-T3 và phụ kiện đi kèm

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