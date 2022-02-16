Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K tích hợp 3 công nghệ giúp chị em tự tin với đôi mắt rạng ngời

Sản phẩm giúp tăng cường sự trao đổi chất của các tế bào mắt, làm mờ các nếp nhăn quanh mắt, loại bỏ tình trạng buồn ngủ và bọng mắt đồng thời làm dịu da. Điều này cuối cùng làm sáng vùng da quanh mắt để có được sự tươi trẻ.

Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K giúp kích thích các huyệt đạo xung quanh mắt và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, giảm nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi cho da. Nếu bạn sử dụng thiết bị trong 15 phút mỗi ngày, máy cũng có thể giúp loại bỏ quầng mắt và quầng thâm do ngủ không đủ giấc và lưu thông máu kém.

- Giảm đau đầu, giúp thư giãn tinh thần

Căng mắt có thể gây đau đầu, vì vậy máy massage mắt Touchbeauty TB1980K giúp giảm đau bằng cách giảm mỏi mắt. Thiết bị hoạt động quanh mắt, xoa bóp thái dương và các huyệt khác trên khuôn mặt để thư giãn hoàn toàn.

- Ngăn ngừa lão hóa vùng da xung quanh mắt

Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K giúp mở rộng lỗ chân lông, giúp da bạn thẩm thấu sâu hơn. Massage vùng da quanh mắt giúp lưu thông máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa da.

- Có thể cải thiện thị lực tốt hơn

Cải thiện lưu thông máu xung quanh mắt cũng có thể tăng cường thị lực của bạn.

Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K mang đến những lợi ích tuyệt vời cho đôi mắt

Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K tích hợp 3 công nghệ rung, làm nóng và ánh sáng đỏ

Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K tích hợp 3 công nghệ: rung, làm nóng và ánh sáng đỏ sẽ giúp bạn chăm sóc, massage cho đôi mắt sáng khỏe và tinh anh. Sử dụng thiết bị này hằng ngày, làn da sẽ được dưỡng ẩm, hồi phục, tái tạo và xua tan quầng thâm mắt hiệu quả.

Chi tiết thân máy máy massage mắt Touchbeauty TB1980K

- Một số tính năng và ưu điểm nổi trội của Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K:

+ Công nghệ rung: Công nghệ rung tạo nên những rung động nhẹ nhàng, massage thư giãn, giảm thiểu quầng thâm cho vùng da nhạy cảm của mắt.

+ Công nghệ làm nóng: Mức độ làm nóng của sản phẩm được thiết kế vừa phải, hỗ trợ mở rộng các lỗ chân lông, giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà không gây tổn thương cho đôi mắt của bạn.

+ Công nghệ trị liệu ánh sáng đỏ: Xâm nhập vào lớp biểu bì cũ, sản sinh collagen, xua tan lớp quầng thâm đen và tái tạo làn da mới khỏe khoắn hơn.

+ Kết hợp 3 công nghệ cùng lúc: Bạn có thể vừa rung vừa làm nóng và trị liệu ánh sáng đỏ trong cùng một khoảng thời gian nhất định.

+ Sản phẩm phù hợp để sử dụng cùng các loại kem dưỡng mắt khác nhau.

+ Tiết kiệm thời gian massage trị liệu, phù hợp với người thường xuyên bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân.

+ Thêm vào đó, máy sử dụng pin sạc bằng USB, giúp bạn dễ dàng cắm sạc vào máy tính, thân thiện với môi trường.

+ Hệ thống thông báo pin yếu, cho bạn biết thời điểm cần sạc và sử dụng dễ dàng hơn.

+ Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi mang đi công tác, du lịch hay sử dụng tại nơi làm việc.

Phụ kiện đi kèm máy massage mắt Touchbeauty TB1980K

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