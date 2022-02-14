Nếu quá trình lấy máu gây khó khăn, bạn có thể cần phải thay đổi thước đo hoặc độ dày của kim lấy máu.

Lời khuyên để kiểm tra lượng đường trong máu chính xác

Chỉ sử dụng các que thử được thiết kế cho máy đo đường huyết của bạn.

Kim có nhiều loại khác nhau. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt trên bút lấy máu để kiểm soát khoảng cách kim đi vào da. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ổn khi dùng cài đặt ở mức giữa của bút lấy máu.

Một số thiết bị yêu cầu lượng mẫu máu lớn hơn. Đảm bảo sử dụng kích thước mẫu máu mà thiết bị của bạn yêu cầu.

Không sử dụng các que thử đã hết hạn sử dụng. Các que hết hạn có thể cho kết quả không chính xác.

Đậy chặt nắp sau khi bạn lấy que ra. Quá nhiều ánh sáng hoặc hơi ẩm có thể làm hỏng que.

Làm sạch thiết bị định kỳ và kiểm tra chất lượng thiết bị theo yêu cầu.

Rửa tay sạch trước khi thử nghiệm. Dư lượng thức ăn hoặc bụi bẩn có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Nếu làm sạch tay bằng cồn, hãy để cồn khô. Khi tay vẫn còn ướt, nó có thể gây ra âm thấp giả.

Đặc biệt lưu ý không sử dụng que thử đường huyết đã hết hạn

Cách kiểm tra lượng đường trong máu

Làm sạch tay bằng xà phòng và nước. Đảm bảo ngón tay khô trước khi lấy mẫu máu, ngón tay ướt có thể làm thay đổi giá trị.

Chọc cạnh đầu ngón tay, điều chỉnh cài đặt độ dày của kim lấy máu, lấy một giọt máu.

Chèn que vào máy đo.

Nhỏ giọt máu vào que thử.

Đọc kết quả và nhập nó vào nhật ký.

Mang theo máy đo và sổ ghi chép đến tất cả các lần tái khám bác sĩ.

Sử dụng máy đo đường huyết đúng cách sẽ cho chỉ số đường trong máu chính xác

Máy đo đường huyết Benecheck 3in1 tích hợp 3 chức năng kiểm tra đường huyết, mỡ máu, gout tiện lợi

Máy đo đường huyết Benecheck 3in1 được sản xuất tại Taiwan, đến từ thương hiệu nổi tiếng General Life Biotechnology. Sản phẩm tích hợp kiểm tra đường huyết, mỡ máu, gout trong cùng một thiết bị. Sự tiện lợi này của máy được rất nhiều người ưa chuộng và đánh giá cao.

Chỉ với một chiếc máy nhỏ gọn, bạn có thể biết được cả 3 chỉ số quan trọng: đường huyết, mỡ máu, gout và đặc biệt có thể xem lại những lần đọc trước nhờ vào tính năng tự động lưu trữ với bộ nhớ 360 bao gồm cả glucose trong máu, cholesterol và acid uric toàn phần.

Máy đo đường huyết Benecheck 3in1 và phụ kiện đi kèm

Máy cho các kết quả chính xác, nhanh chóng và đáng tin cậy với các biểu tượng thông tin được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu cho người dùng. Thiết bị sẽ tự động phát âm thanh tiếng “bíp” khi máy hoạt động và cảnh báo lỗi.

Chức năng tự động của máy mang đến trải nghiệm cực kỳ thuận tiện cho người dùng. Thiết bị sẽ báo lỗi khi lượng máu không đủ; dò code; tính kết quả trung bình cho 7, 14, 21, 28 ngày; tắt sau 3 phút không sử dụng.

Máy đo đường huyết Benecheck 3in1 tích hợp 3 chức năng kiểm tra đường huyết, mỡ máu, gout là một trong những sản phẩm hot nhất năm 2022 tại cửa hàng Máy Đo Đường Huyết trên toàn quốc. Sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng không chỉ bởi những tính năng vượt trội mà còn tiết kiệm chi phí với giá vừa phải.

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