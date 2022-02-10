3 bước đơn giản để chọn vớ y khoa phù hợp nhất với bạn

Chìa khóa để đạt được nhiều lợi ích nhất từ ​​ vớ y khoa là chọn mức độ nén phù hợp.

+ 15-20 mmHg: Thích hợp để mặc hàng ngày, đi du lịch và chơi thể thao. Giúp cải thiện lưu thông mà không quá chặt.

Một nguyên tắc cần tuân theo là:

+ 20-30 mmHg: Tuyệt vời để phục hồi thể thao, mặc hàng ngày, phục hồi sức khỏe và kiểm soát các triệu chứng nhẹ của giãn tĩnh mạch và tĩnh mạch mạng. Đây là mức nén lý tưởng cho những bệnh nhân đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ.

+ 30-40 mmHg: Vớ y khoa ở mức độ này được khuyến nghị cho các tình trạng nghiêm trọng như cục máu đông (DVT), sưng tấy nghiêm trọng (phù nề) và giãn tĩnh mạch nghiêm trọng.

*Luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ: Đối với các tình trạng y tế cụ thể, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​bác sĩ về mức độ nén chính xác.

Chọn độ nén phù hợp là điều quan trọng nhất khi tìm mua vớ y khoa

Bước 2: Chọn độ dài của vớ

Nếu bạn đang tìm kiếm vớ y khoa, có thể lựa chọn độ dài của vớ. Đây là những lưu ý cần biết:

+ Vớ cao đến đầu gối: Những đôi vớ nén này dừng lại dưới phần uốn cong của đầu gối. Bạn không nên kéo những vớ qua đầu gối vì nó có thể gây khó chịu và đôi khi nguy hiểm, tùy thuộc vào tình trạng và độ nén mà bạn đang đeo. Vớ cao đến đầu gối sẽ lý tưởng nếu bạn bị sưng ở mắt cá chân.

+ Đùi cao: Vớ đùi cao sẽ bao phủ toàn bộ chân của bạn, dừng lại ở phần trên cùng của đùi. Chúng bao toàn bộ đùi và cải thiện lưu thông khắp chân.

+ Quần vớ/vớ cao đến eo: Vớ y khoa cao đến eo có cả hai chân được nối với nhau bằng một phần thân.

+ Hở ngón/bít ngón: Ngoài độ dài, vớ y khoa cũng có loại hở ngón chân và bít ngón chân. Bạn có thể lựa chọn loại thoải mái nhất cho mình.

Vớ y khoa cũng có loại hở ngón và bít ngón

Bước 3: Chọn kiểu dáng và chất liệu

Để tùy chỉnh thêm loại vớ y khoa phù hợp, có nhiều lựa chọn về kiểu dáng và chất liệu.

+ Vải cotton, nylon và elastane: Loại này lý tưởng cho cả nam và nữ vì chúng dễ mặc và đủ chắc chắn để cung cấp đủ lực nén cho đôi chân. Chúng cũng bền hơn vải sheer.

+ Vải sheer: Đây là loại vải nhẹ, trong suốt, thời trang và dễ kết hợp với nhiều loại quần áo. Tuy nhiên, đôi khi chúng khó chịu và không cung cấp nhiều khả năng ngăn chặn sự sưng tấy.

+ Bông hoặc len: Vớ nén để chạy hoặc chơi thể thao được làm bằng vật liệu bền giúp kiểm soát nhiệt và độ ẩm. Mặc dù chúng cũng là một lựa chọn tuyệt vời để mặc hàng ngày, chống giãn tĩnh mạch và sưng tấy, nhưng chất liệu này thường chỉ có sẵn ở mức độ nén thấp hơn.

Mua vớ y khoa loại nào tốt?

Vớ y khoa Relaxsan được sản xuất trên công nghệ tiên tiến tại Ý, đạt tiêu chuẩn Medical Devices châu Âu và CE. Relaxsan là thương hiệu vớ y khoa được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng bởi các ưu điểm nổi bật sau:

- Chất liệu sợi tổng hợp cao cấp mang lại sự thoải mái cho người dùng.

- Có độ bền lâu.

- Không có đường may rời, được nối với nhau bằng những đường nối vô hình.

- Dải băng đàn hồi không hằn dấu lên chân.

- Không bó chặt lên gót và ngón chân.

- Có nhiều size để lựa chọn.

- Màu sắc đa dạng.

Vớ y khoa Relaxsan

Vớ y khoa Relaxsan được bán tại hệ thống cửa hàng VỚ Y KHOA trên toàn quốc. Khi mua sản phẩm, bạn sẽ được hướng dẫn đo size chân, tư vấn chọn chất liệu vải, mức áp lực, kiểu dáng phù hợp để điều trị bệnh hiệu quả nhất.

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