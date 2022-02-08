Những ngày Tết bận rộn khiến cơ thể đau mỏi, mua ngay Máy massage cầm tay KASJ A6

Phần lớn cơn đau trong cơ của chúng ta là do căng và viêm. Sử dụng máy massage cầm tay KASJ A6 tại nhà thường xuyên có thể giúp bạn giữ cho các mô khỏe mạnh và các khớp dẻo dai. Khi cơ thể bị đau, nó sẽ tự tạo ra căng thẳng cho các cơ. Máy massage cầm tay KASJ A6 sẽ giúp bạn quay trở lại với trạng thái bình thường trong cuộc sống.

Khi xoa bóp sự căng cơ của cơ bắp với máy massage cầm tay KASJ A6, bạn cũng đang làm sạch các mô tích tụ độc tố. Việc loại bỏ này có thể giúp các mô lành nhanh hơn và khỏe hơn sau khi bị thương. Khi thải độc tố ra khỏi cơ thể, bạn có thể giúp hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

- Da đẹp hơn

Một trong những lợi ích bất ngờ của việc sử dụng máy massage cầm tay KASJ A6 là cải thiện tuần hoàn cho da. Thiết bị có thể làm tăng sản xuất collagen tự nhiên, giúp phục hồi độ đàn hồi và vẻ tươi trẻ cho làn da. Khi collagen trong da tăng, các nếp nhăn sẽ giảm đi, mang đến bạn làn da săn chắc và khỏe khoắn hơn.

Máy massage cầm tay KASJ A6 sẽ xoa dịu cơn đau mỏi cơ thể sau những ngày Tết bận rộn

- Cải thiện lưu thông

Liệu pháp xoa bóp với máy massage cầm tay KASJ A6 có thể giúp cải thiện lưu thông máu. Lưu thông thích hợp là điều cần thiết để duy trì tất cả các hệ thống của cơ thể. Cơ bắp yêu cầu được cung cấp oxy để giúp tái tạo các mô bị tổn thương.

- Giảm căng thẳng

Khi sử dụng máy massage cầm tay KASJ A6 để giải quyết hết căng thẳng của cơ bắp, bạn sẽ cảm thấy những lo lắng của mình bắt đầu tan biến. Chúng ta giữ rất nhiều căng thẳng trong cơ bắp do những áp lực của cuộc sống. Căng cơ có thể gây ra nhiều loại căng, đau mỏi cơ thể và đau đầu. Máy massage cầm tay KASJ A6 giúp bạn giảm căng thẳng, có được mức độ thư giãn lành mạnh hơn, giảm lo lắng và ngủ ngon hơn.

- Thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn

Sử dụng máy massage cầm tay KASJ A6 ngay trước khi đi ngủ có thể đưa bạn vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Khi xoa bóp các cơ bị cứng và đau, bạn có thể cảm thấy căng thẳng tích tụ trong ngày tan biến. Nhiều rối loạn giấc ngủ bắt nguồn từ lo lắng và căng thẳng. Khi bạn tự massage cho bản thân trước khi trải giường, nó có thể giúp thư giãn tâm trí và cơ thể, cho phép bạn có một đêm nghỉ ngơi tốt hơn.

Máy massage cầm tay KASJ A6 giúp bạn giảm đau toàn cơ thể với 4 đầu massage tiện lợi

Bằng việc sử dụng các tác động tần số cao với xung động từ 1400 - 2200 vòng/phút, Máy massage cầm tay KASJ A6 sẽ làm giảm cơn đau khó chịu của cơ bắp ở từng vị trí trên cơ thể, giúp người dùng thư giãn sảng khoái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Máy đi kèm 4 đầu massage khác nhau để bạn thay đổi sử dụng cho từng bộ phận trên cơ thể.

4 đầu massage của máy massage cầm tay KASJ A6

Máy massage cầm tay KASJ A6 sẽ giúp bạn ngăn chặn nguy cơ nhão cơ do massage quá lâu vì thiết bị có tính năng thông minh tự tắt sau 15 phút hoạt động. Bên cạnh đó, hệ thống thông báo nguồn điện hiện đại bằng đèn sẽ giúp bạn dễ dàng nạp năng lượng cho thiết bị kịp thời, không gián đoạn quá trình sử dụng.

Sản phẩm có thiết kế hình trụ nhỏ gọn, được đựng trong hộp sang trọng, rất tiện lợi để bạn sử dụng ở bất kỳ đâu.

Bạn có thể sử dụng máy massage cầm tay KASJ A6 ở nhiều vùng cơ thể khác nhau

Cách sử dụng Máy massage cầm tay KASJ A6 rất đơn giản, phù hợp massage ở bất kỳ đâu

Không chỉ có thiết kế nhỏ gọn, máy massage cầm tay KASJ A6 còn có cách sử dụng rất đơn giản. Vì thế, thiết bị phù hợp nhiều đối tượng sử dụng và tiện lợi để dùng ở bất kỳ đâu. Dưới đây là các bước sử dụng Máy massage cầm tay KASJ A6:

+ Nhấn vào phím bật/tắt một lần, đèn báo hiển thị nguồn điện hiện tại.

+ Nhấp đúp vào phím để khởi động máy trong 3 giây hoặc nhấn và giữ 2 giây để khởi động máy hoặc nhấn giữ 2 giây để tắt máy ở bất kỳ trạng thái nào.

+ Sau khi khởi động máy, nhấn nút điều khiển tốc độ tay cầm. Động cơ bắt đầu quay, đèn báo nút điều khiển tốc độ sẽ sáng. Lúc này bạn có thể điều chỉnh tốc độ massage bằng cách nhấn nút điều khiển để thay đổi.

+ Sau 15 phút sử dụng, thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, bạn cần nhấn lại nút điều chỉnh tốc độ về số cần thiết.

Chỉ với một nút ấn, bạn đã có thể sử dụng Máy massage cầm tay KASJ A6

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