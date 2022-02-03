Sử dụng máy tăm nước cầm tay Roaman Mini-8 mỗi ngày để tự tin tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ 

+Có được nụ cười rạng rỡ với hàm rắng trắng đều tự nhiên

Sử dụng máy tăm nước Roaman Mini 8 dễ dàng và dễ chịu hơn nhiều so với dùng chỉ nha khoa, vì vậy bạn có thể không ngại sử dụng thiết bị mỗi ngày. Xung nước từ thiết bị có tác dụng xoa bóp nhẹ nhàng, tránh làm nướu bị tổn thương.

Sử dụng máy tăm nước Roaman Mini 8 là một trong những cách dễ dàng và tự nhiên để giữ cho hàm răng của bạn trắng sáng lấp lánh. Thiết bị sẽ làm sạch mảng bám dư thừa gây vàng răng mà không ê buốt như các phương pháp khác.

+Hơi thở tươi mát hơn

Khi bạn sử dụng máy tăm nước Roaman Mini 8, nó sẽ loại bỏ mảng bám và vi khuẩn dưới đường viền nướu gây hôi miệng.

Tự tin tỏa sáng với hàm răng trắng đều khi sử dụng máy tăm nước Roaman Mini 8

+Chăm sóc tốt sức khỏe nướu răng

Khi bạn không vệ sinh răng miệng đúng cách, vi khuẩn từ mảng bám có thể tích tụ. Điều này có thể dẫn đến viêm và khó chịu. Không loại bỏ được mảng bám trên răng có thể dẫn đến các bệnh về nướu. Máy tăm nước Roaman Mini 8 được chứng minh lâm sàng có hiệu quả cao trong việc giảm viêm nướu và cải thiện sức khỏe nướu. Nó làm sạch kẽ răng và bên dưới đường viền nướu để loại bỏ mảng bám mà chỉ nha khoa khó xử lý được.

+Làm sạch an toàn và hiệu quả đối với răng niềng

Nếu bạn hiện đang niềng răng, có mão, cầu, veneers hoặc cấy ghép, máy tăm nước Roaman Mini 8 sẽ giúp giữ răng sạch sẽ và khỏe mạnh. Máy tăm nước Roaman Mini 8 được chứng minh lâm sàng hiệu quả hơn gấp 2 lần trong việc làm sạch mô cấy so với chỉ nha khoa.

Khi sử dụng máy tăm nước Roaman Mini 8, bạn không cần phải luồn một đoạn dây nhỏ bằng chỉ nha khoa qua mắc cài. Sau khi bạn tháo mắc cài, tình trạng viêm nhiễm hoặc khó chịu do không dùng chỉ nha khoa sẽ giảm thiểu nếu bạn đang sử dụng máy tăm nước Roaman Mini 8. Đầu tia chỉnh nha của thiết bị được thiết kế đặc biệt để làm sạch xung quanh các giá đỡ.

Các nha sĩ có khuyên dùng máy tăm nước Roaman Mini 8 không?

Các nha sĩ cho rằng máy tăm nước Roaman Mini 8 đặc biệt phù hợp với những ai đang chỉnh nha liên quan đến các dụng cụ gắn trên răng, chẳng hạn như mắc cài cố định hoặc invisalign, những người đặc biệt khó dùng chỉ nha khoa thông thường. Nha sĩ đã phê duyệt hiệu quả sử dụng máy tăm nước Roaman Mini 8 để đánh bật các mảnh thức ăn, rửa sạch mảng bám, bảo vệ nướu khỏi các tình trạng chảy máu, viêm nha chu.

Sử dụng máy tăm nước cầm tay Roaman Mini-8 mỗi ngày để tự tin tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ

Với cách sử dụng vô cùng đơn giản, máy tăm nước cầm tay Roaman Mini-8 phù hợp nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là những người niềng răng hoặc những ai thiếu linh hoạt trong vận động. Chỉ cần 1 – 2 phút sử dụng mỗi ngày, bạn sẽ thấy rõ hiệu quả làm sạch răng mà máy tăm nước cầm tay Roaman Mini-8 mang lại.

Máy tăm nước cầm tay Roaman Mini-8

Một số ưu điểm nổi bật của máy tăm nước cầm tay Roaman Mini-8

- Màu sắc sang trọng, hiện đại.

- Thiết kế nhỏ gọn chỉ nặng 105g và kích thước: 57*100mm, không chiếm diện tích và tiện lợi để bạn mang đi sử dụng mọi lúc mọi nơi.

- 4 đầu tăm nước phù hợp mọi nhu cầu sử dụng: Đầu tia cổ điển loại bỏ mảng bám răng và làm sạch sâu kẽ răng để sử dụng hàng ngày; đầu tia túi nha chu làm giảm các dấu hiệu lâm sàng của viêm nha chu, bảo vệ răng từ vôi răng đến mảng bám răng; đầu tia chỉnh nha làm sạch các khu vực mà bàn chải thông thường khó tiếp cận được như xung quanh mắc cài răng; đầu tia làm sạch lưỡi loại bỏ các chất bẩn trên lưỡi và trong miệng, giữ cho hơi thở thơm tho.

- 3 chế độ hoạt động cho bạn tùy chỉnh theo sở thích: Chế độ xung loại bỏ các mảng bám răng và làm sạch sâu răng để sử dụng hàng ngày; chế độ mềm mại được khuyến khích cho người mới bắt đầu và những người có răng nhạy cảm; chế độ ngắn đặc biệt làm sạch những khu vực xung quanh mắc cài nha khoa và những nơi khó tiếp cận.

Máy tăm nước cầm tay Roaman Mini-8 có thiết kế nhỏ gọn và màu sắc cực bắt mắt

- Công nghệ phun nước áp lực cao lên đến 1600 xung/phút giúp làm sạch được các kẽ răng hoặc các vị trí niềng răng khó làm sạch bằng cách thông thường.

- Chức năng bộ nhớ thông minh sẽ ghi nhớ chế độ mà bạn đã sử dụng lần trước để tiếp tục thực hiện trong lần dùng sau khi bạn nhấn nút “MODE”.

- Dung tích bình chứa 140ml, cho thời gian sử dụng tăm nước khá lâu.

- Thiết bị sẽ tự động tắt sau 2 phút hoạt động.

- Đèn báo thông minh hiển thị tình trạng pin, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát quá trình sử dụng.

- Dung lượng Pin lithium 14650 1050mAh 3.6V, sạc đầy trong khoảng 3,5 giờ để sử dụng chế độ xung liên tục lên đến 150 phút.

Phụ kiện đi kèm máy tăm nước cầm tay Roaman Mini-8

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