Bí quyết sử dụng máy làm móng tay tại nhà chuẩn salon

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy cẩn thận và từ từ đẩy lớp biểu bì trở lại. Cần phải loại bỏ da chết trước khi sử dụng đầu làm móng.

Sở hữu bộ móng chuẩn salon ngay tại nhà với vài bước đơn giản

Sau đó, di chuyển đầu làm móng theo chuyển động tròn để loại bỏ da chết và dũa chúng xuống.

Trong khi làm móng, hãy giữ máy ở tốc độ từ 2.500 đến 6.000 vòng/phút. Nếu không, bạn sẽ làm hỏng hoặc nứt bề mặt của móng tay tự nhiên. Ngoài ra, hãy giữ máy làm móng ở vị trí nằm ngang và để cho móng phẳng một chút khi bạn đang thực hiện. Điều này sẽ kiểm soát quá trình làm móng tốt hơn.

Bước tiếp theo là sử dụng chất đệm để giữ cho móng tay trông bóng bẩy. Đây là bước bổ ích, vui vẻ và thư giãn nhất trong quá trình đắp móng. Quá trình này không chỉ có thể giúp giữ cho móng tay trông sáng bóng mà còn làm trẻ hóa vùng da xung quanh móng tay tự nhiên.

Cuối cùng, thoa một lớp kem dưỡng lên móng tự nhiên, nên trang bị một miếng đệm bông vào bề mặt của đầu làm móng và chạy đầu làm móng trên móng tự nhiên một cách an toàn.

Máy chăm sóc móng tay chân TouchBeauty là thiết bị làm móng hiện đại với cách sử dụng cực đơn giản, giúp bạn sở hữu bộ móng đẹp chuẩn spa

Máy làm móng nào tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Máy chăm sóc móng tay chân TouchBeauty TB1333 5in1 là thiết bị làm đẹp đáp ứng nhu cầu chăm sóc móng của các cô gái. Bộ dụng cụ 5 chức năng tích hợp trong cùng 1 sản phẩm: mài nỉ, mài giấy nhám, dũa móng, đánh móng, lấy khóe.

Thiết bị sẽ loại bỏ những phần da thô cứng, vết chai, phần móng bị hư tổn, loại bỏ lớp biểu bì dư thừa, giúp làn da mịn màng hơn. Sử dụng máy chăm sóc móng tay chân TouchBeauty TB1333 5in1, các nàng có thể sở hữu bộ móng xinh đẹp chỉ với những thao tác đơn giản.

Máy chăm sóc móng tay chân TouchBeauty TB1333 5in1 có gì đặc biệt?

- Tích hợp tính năng đèn led độc đáo, giúp người dùng có thể dễ dàng quan sát và thực hiện các thao tác chăm sóc móng tốt hơn.

- Kết hợp 5 chức năng, hỗ trợ các nàng thực hiện nhu cầu làm đẹp móng khác nhau.

- Chất liệu cao cấp ABS, có độ bền cơ học cao, không độc hại, không mùi, không dễ trầy xước, không dễ bị biến dạng và an toàn cho quá trình sử dụng.

- Máy vận hành với tốc độ quay 9.500 vòng/phút, giúp việc chăm sóc móng trở nên hiệu quả hơn.

- Sử dụng dễ dàng, chỉ cần nhấn nút bắt đầu để khởi động.

- Độ ồn của máy thấp, không gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến người xung quanh khi sử dụng.

- Thiết kế nhỏ gọn, giúp các nàng có thể bỏ vào túi xách, mang đi du lịch, công tác hoặc bất kỳ nơi đâu bạn yêu thích.

5 đầu làm móng của máy chăm sóc móng tay chân TouchBeauty TB1333 5in1

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