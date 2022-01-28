Chỉ sau 10 phút sử dụng lần đầu, thấy ngay hiệu quả giảm đau từ Máy massage xung điện Reiwa AS-8018

Máy massage xung điện Reiwa AS-8018 có thể được sử dụng để điều trị nhiều loại đau mãn tính (dài hạn), chẳng hạn như:

Máy massage xung điện Reiwa AS-8018 thích hợp để điều trị các tình trạng nào?

- Đau cơ xơ hóa.

- Đau cơ.

- Đau thần kinh.

Máy massage xung điện Reiwa AS-8018 có gì đặc biệt?

Máy massage xung điện Reiwa AS-8018 phát ra nhiều sóng điện trị liệu được cài đặt trước qua các điện cực. Các sóng này kích thích sự kết hợp của các kỹ thuật giảm đau mô sâu và các chuyển động cơ khác nhau, làm giảm căng cơ.

Thiết bị có 2 đầu ra với 4 miếng đệm, bạn có thể sử dụng trên cơ thể cùng một lúc và tùy chỉnh 20 chế độ trên những vùng cơ thể khác nhau, đạt hiệu quả tối ưu trong việc giảm đau toàn thân nhanh chóng. Vì thế, chỉ sau 10 phút sử dụng đầu tiên, bạn sẽ thấy rõ hiệu quả thư giãn và giảm đau.

Chi tiết thân máy massage xung điện Reiwa AS-8018

Kích thước bỏ túi của máy cho phép điều trị ở bất cứ đâu một cách thuận tiện. Sản phẩm được trang bị màn hình LCD có đèn nền dễ theo dõi. Chế độ thông minh giúp hẹn giờ mặc định 20 phút, có thể tùy chỉnh từ 10-60 phút.

Sản phẩm có các phụ kiện đi kèm bao gồm: 1 điều khiển, 4 miếng đệm điện cực, 2 dây điện cực, 1 bộ chuyển đổi, 1 cáp USB, 1 biểu đồ điểm huyệt ứng dụng, 1 sách hướng dẫn sử dụng, 1 giá đỡ miếng đệm.

Phụ kiện đi kèm máy massage xung điện Reiwa AS-8018

Sử dụng máy massage xung điện Reiwa AS-8018 có đơn giản không?

Với thiết kế nhỏ vừa cầm, nút điều chỉnh dễ nhìn và các phụ kiện đi kèm gọn nhẹ, cách vận hành của máy massage xung điện Reiwa AS-8018 cũng rất đơn giản. Chỉ với 6 bước thực hiện dưới đây, người lớn tuổi cũng có thể thao tác máy nhanh chóng.

Bước 1: Gắn miếng đệm

- Kết nối các miếng đệm với dây bằng cách gắn chúng vào, sau đó gỡ bỏ lớp màng bảo vệ.

- Lưu ý: Thêm một vài giọt nước trên miếng đệm sẽ làm tăng tuổi thọ của miếng đệm.

Bước 2: Dán miếng đệm lên cơ thể

- Đặt miếng đệm ở nơi mong muốn massage và cắm vào một trong các cổng trên thiết bị.

- Để giảm nhẹ, hãy sử dụng cổng thứ hai và lặp lại quy trình để đặt trên hai miếng đệm khác.

- Đảm bảo cả hai miếng đệm đều ở trên da và không chồng lên nhau. Quan trọng da không có bụi bẩn, dầu.

Bước 3: Bật máy

Bật thiết bị bằng cách trượt công tắc bật/tắt trên đầu điều khiển. Máy sẽ được kích hoạt.

Người lớn tuổi cũng có thể dễ dàng tự thao tác với máy massage xung điện Reiwa AS-8018

Bước 4: Kích hoạt các chế độ

- Nhấn nút chế độ để thử chế độ khác.

- Hãy nhớ độ mạnh sẽ được mặc định cài đặt thấp nhất theo từng chế độ lựa chọn.

- Lưu ý: Nút giữa cũng có thể được sử dụng như một phím khóa. Nhấn và giữ nó trong 3 giây để khóa màn hình, 3 giây một lần nữa để mở khóa màn hình.

Bước 5: Điều chỉnh chế độ phù hợp

- Sau khi chọn một chế độ, hãy tăng dần cường độ lên bằng nhấn nút +; giảm nó bằng cách nhấn nút -

- Lưu ý: Nhấn nút trung tâm để thay đổi kênh AB.

Bước 6: Cân chỉnh thời gian sử dụng

Ứng dụng được đề xuất là 10-60 phút. Tăng 10 phút cho mỗi cài đặt. Thời gian còn lại sẽ tự động được đếm ngược. Sau đó, thiết bị sẽ tự động tắt sau khi kết thúc thời gian.

Những điều lưu ý khi sử dụng máy massage xung điện Reiwa AS-8018

Để sử dụng máy massage xung điện Reiwa AS-8018 đạt hiệu quả tối ưu và đảm bảo an toàn tốt nhất, lưu ý một số điều sau:

- Kích thích không nên được áp dụng trực tiếp trên tim, trên vùng cổ ở phía trước, hai bên cổ hoặc trên thái dương.

- Chỉ dán miếng điện cực lên vùng da bình thường, còn nguyên vẹn, sạch sẽ. Không dùng lên vết thương hở, vùng bị sưng tấy hoặc nhiễm trùng.

- Không sử dụng thiết bị khi đang lái xe, vận hành máy móc hoặc trong các hoạt động mà các cơn co thắt cơ không tự chủ có thể gây nguy hiểm cho người khác.

- Không sử dụng thiết bị trong bồn tắm hoặc vòi hoa sen.

- Không nhúng thiết bị vào bất kỳ chất lỏng nào.

- Không sử dụng thiết bị khi đang ngủ.

- Chỉ nên sử dụng thiết bị này với các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp.

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