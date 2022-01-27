Đo khi bàng quang đầy: Điều này có thể thêm 10 đến 15 đơn vị cho kết quả đo huyết áp. Vì thế hãy làm rỗng bàng quang trước khi đo huyết áp.

Cánh tay không được hỗ trợ: Nếu cánh tay đang buông thõng bên cạnh hoặc bạn phải giơ nó lên trong khi đo huyết áp, có thể thấy các số cao hơn mức bình thường tới 10 đơn vị. Đặt cánh tay của bạn đặt trên ghế hoặc bàn sao cho vòng bít ngang với tim.

Lưng/chân không được hỗ trợ: Không được hỗ trợ khi ngồi có thể làm tăng giá trị kết quả từ 6 đến 10 đơn vị. Đảm bảo bạn đang ngồi trên ghế có tựa lưng với bàn chân đặt phẳng trên sàn hoặc ghế kê chân.

Sử dụng máy đo huyết áp điện tử chất lượng và thao tác đúng cách sẽ giúp bạn theo dõi huyết áp chính xác

Quấn vòng bít lên áo: Lỗi phổ biến này có thể cộng thêm từ 5 đến 50 đơn vị cho lần đo của bạn. Thay vào đó, hãy chắc chắn rằng vòng bít được đặt trên cánh tay trần.

Vòng bít quá nhỏ: Kết quả đo có thể cao hơn từ 2 đến 10 đơn vị. Hãy lựa chọn kích cỡ vòng bít phù hợp với kích cỡ bắp tay hoặc cổ tay.

Ngồi vắt chéo chân: Nó có thể làm tăng chỉ số huyết áp từ 2 đến 8 đơn vị. Tốt nhất là không vắt chéo chân cũng như đảm bảo bàn chân của bạn được hỗ trợ.

Nói khi đo: Trả lời câu hỏi, nói chuyện điện thoại,… có thể khiến kết quả huyết áp tăng 10 đơn vị. Giữ yên và im lặng để đảm bảo phép đo chính xác.

Máy đo huyết áp điện tử Boso mang đến kết quả có độ tin cậy lên đến 99%

Boso là thương hiệu máy đo huyết áp hàng đầu tại Đức. Với công nghệ phát triển tiên tiến, các dòng máy đo huyết áp Boso được hơn 96% bác sỹ tại Đức tin dùng trong khám chữa bệnh.

Nhờ vào sự vượt trội về chất lượng, tiên tiến trong công nghệ, đạt chuẩn về tính tiện ích và mang đến kết quả có độ tin cậy lên đến 99%, máy đo huyết áp Boso nhanh chóng chiếm trọn được lòng tin của người sử dụng và trở thành một trong những thiết bị đo huyết áp tốt nhất thị trường hiện nay.

Dưới đây là một số sản phẩm máy đo huyết áp điện tử BOSO:

+ Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Vital

Một số ưu điểm nổi bật của máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Vital:

- Máy phát hiện được nhịp tim bất thường, báo loạn nhịp.

- Bộ nhớ lên đến 60 lần đo.

- Huyết áp được đánh giá phân loại theo WHO.

- Hệ thống cảnh báo: rối loạn nhịp tim, sai tư thế, thao tác điều chỉnh sai,...

- Chế độ bơm thông minh giúp vòng bít căng tốt không phải bơm lại.

- Thiết kế nhỏ gọn, mẫu mã đẹp, màn hình LCD hiển thị thông số to giúp người dùng dễ nhìn thấy với 3 chỉ số huyết áp và nhịp tim.

- Cách sử dụng đơn giản, người lớn tuổi và người bệnh cũng dễ dàng tự thao tác.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Vital

+ Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Boso Medistar +

Một số ưu điểm nổi bật của máy đo huyết áp điện tử cổ tay Boso Medistar +:

- Đo huyết áp theo tiêu chuẩn WHO.

- Máy sẽ phát cảnh báo khi thấy nhịp tim bất thường, giúp người sử dụng phát hiện kịp thời và có biện pháp điều trị thích hợp để tránh được các biến chứng đặc biệt nguy hiểm.

- Màn hình LCD thiết kế rõ nét, hiển thị rõ nét các thông số: tâm trương, tâm thu, nhịp tim.

- Bộ nhớ lên đến 90 lần, người dùng dễ dàng theo dõi sức khỏe của mình, đồng thời so sánh tình trạng sức khỏe qua các thông số đã lưu trữ từ trước đó.

- Thiết kế hiện đại, kích thước nhỏ gọn rất thuận tiện cho việc mang đi xa như du lịch, công tác,...

- Chế độ tự tắt khi không còn sử dụng là điểm nổi bật cho việc tiết kiệm năng lượng ở sản phẩm này, giúp tiết kiệm pin tối đa.

- Cách sử dụng đơn giản, người lớn tuổi và người bệnh cũng dễ dàng tự thao tác.

Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Boso Medistar +

+ Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family

Một số ưu điểm nổi bật của máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family

- Thao tác đo cực kỳ dễ dàng với 2 nút điều chỉnh.

- Chế độ đặc biệt dành riêng cho cả 2 đối tượng nam nữ, đồng thời phân biệt được các thông số của cả 2 đối tượng.

- Chế độ đo theo tiêu chuẩn WHO, đánh giá mức độ cao thấp của huyết áp.

- Bộ nhớ lên đến 60 lần cho 14 ngày (ghi nhớ lưu trữ cho cả 2 người).

- Có nhiều chức năng thông minh: cảnh báo rối loạn nhịp tim, cảnh báo sai tư thế, cảnh báo thao tác điều chỉnh sai,...

- Thiết kế nhỏ gọn, mẫu mã đẹp, màn hình rõ nét LCD.

- Chế độ bơm vòng bít thông minh không cần phải thực hiện bơm nhiều lần

- Cách sử dụng đơn giản, người lớn tuổi và người bệnh cũng dễ dàng tự thao tác.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family

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