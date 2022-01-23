- Giúp làm giảm các triệu chứng do giãn tĩnh mạch, loét da và huyết khối tĩnh mạch sâu.

- Giúp ngăn ngừa các vấn đề gây ra bởi loét da.

Đeo vớ y khoa là phương pháp hiệu quả để điều trị suy giãn tĩnh mạch

Cách sử dụng vớ y khoa đúng chuẩn

Vớ y khoa có thể là một phần trong thói quen hàng ngày của bạn. Nếu chúng vừa vặn, chúng phải thoải mái. Tốt nhất là bạn nên mặc chúng mọi lúc, trừ khi bạn đang tắm hoặc đang ngủ. Lên kế hoạch thay vớ sau mỗi 4 đến 6 tháng.

Lúc đầu, việc mang một đôi vớ y khoa có thể hơi phức tạp. Nhưng với nhiều lần thực hiện, bạn sẽ tìm thấy cách làm phù hợp với mình. Dưới đây là một số mẹo:

+ Trước khi bạn đeo vớ

Giặt vớ bằng tay sau khi mua. Điều đó sẽ làm cho vớ linh hoạt và dễ dàng hơn để mặc vào. Hãy cân nhắc mua một đôi thứ hai, nếu bạn có thể mua được. Bằng cách đó, bạn sẽ có một đôi sạch để mặc trong khi giặt cái kia.

Băng lên bất kỳ vết thương hở nào trước khi mang vớ y khoa.

Giữ vớ bên cạnh giường, để bạn có thể mặc vào khi mới ngủ dậy.

+ Thực hiện đeo vớ vào chân

Thực hiện vào sáng sớm, khi chân bạn ít sưng nhất.

Ngồi trên ghế dựa lưng. Điều này giúp an toàn khi bạn đeo vớ.

Giữ phần trên cùng của vớ bằng một tay. Sau đó, tay còn lại chạm vào bên trong vớ và đẩy cánh tay vào hết cỡ cho đến khi chạm tới cuối và có thể nắm lấy ngón chân.

Khi đã nắm chắc ngón chân, hãy kéo bàn tay ngược lên qua vớ, hướng từ trong ra ngoài, nhưng để các đầu ngón tay chạm vào ngón chân của vớ.

Đặt ngón chân vào điểm cuối của vớ, nhẹ nhàng cuộn và trượt nó trở lại gót chân. Sau đó, sử dụng đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay để cuộn từ từ và trượt vớ lên chân.

Hãy cẩn thận không nắm và kéo ở phần trên cùng của vớ, vì điều đó có thể khiến nó bị rách.

Bạn nên bắt đầu đeo vớ y khoa vào sáng sớm

+ Mẹo hay nếu gặp khó khăn khi mang vớ

Mang găng tay cao su để giúp giữ chặt vải.

Bôi kem dưỡng da hoặc phấn rôm lên chân để giúp vớ trượt vào chân. Nếu vớ có chứa latex, hoặc không chắc chúng có chứa latex hay không, không sử dụng các loại kem dưỡng hoặc kem bôi khác cho chân khi mang vớ. Người bệnh có thể sử dụng các loại kem dưỡng hoặc kem khác khi không mang vớ.

Hãy thử một chiếc vớ trượt bằng lụa nếu bạn sử dụng vớ không bít mũi. Nó giúp vớ trượt qua bàn chân, sau đó kéo ra qua ngón chân sau khi vớ đã được đeo vào.

Hãy gọi cho bác sĩ nếu ngón chân bị tê, đau hoặc chuyển sang màu sẫm trong khi bạn đang mang vớ y khoa.

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- Chất liệu sợi tổng hợp cao cấp mang lại sự thoải mái cho người dùng.

- Có độ bền lâu.

- Không có đường may rời, được nối với nhau bằng những đường nối vô hình.

- Dải băng đàn hồi không hằn dấu lên chân.

- Không bó chặt lên gót và ngón chân.

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