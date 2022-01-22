5 lời khuyên hữu ích khi sử dụng máy tạo oxy

Lửa sẽ gây nguy hiểm nếu xuất hiện xung quanh máy tạo oxy. Luôn duy trì ít nhất hai mét giữa đám lửa và máy tạo oxy cùng các phụ kiện của máy. Điều này bao gồm lửa bếp ga hoặc nến.

Để đảm bảo an toàn cho bạn, điều quan trọng là thiết bị tạo oxy không bị ướt hoặc tiếp xúc với không khí ẩm. Hãy để ý nhiệt độ của phòng khi sử dụng máy tạo oxy. Dùng quạt gió có thể sẽ giúp bạn trải nghiệm dễ dàng và an toàn hơn. Nếu thiết bị bị ướt, bạn phải tắt máy và rút phích cắm ngay lập tức.

Hãy sử dụng và cất giữ máy tạo oxy ở nơi thông thoáng, tránh làm máy bị ướt

Tránh hút thuốc khi đang ở trên hoặc gần máy tạo oxy di động

Hút thuốc trong khi điều trị bằng oxy rất nguy hiểm và có thể dẫn đến thương tích. Bạn không được phép hút thuốc trong cùng một phòng với máy tạo oxy hoặc nơi đặt bất kỳ phụ kiện nào.

Nếu có ý định hút thuốc, bạn phải tắt thiết bị, tháo ống truyền và chuyển sang một phòng khác. Nếu không thể ra khỏi phòng, bạn phải đợi ít nhất 10 phút sau khi tắt máy trước khi hút thuốc.

Tránh các sản phẩm bình xịt

Bạn phải tránh các sản phẩm bình xịt trong khi sử dụng máy tạo oxy. Điều này bao gồm thuốc xịt tóc, nhiều loại xịt toàn thân và thậm chí một số chất làm mát không khí. Các sản phẩm bình xịt rất dễ cháy.

Không chặn các lỗ thông hơi

Lời khuyên cuối cùng khi sử dụng máy tạo oxy bạn cần nhớ liên quan đến các lỗ thông hơi. Như bạn có thể tưởng tượng, bất kỳ sự tắc nghẽn nào của các lỗ thông hơi đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Điều quan trọng là phải theo dõi điều này khi bạn sử dụng thiết bị của mình. Hãy kiểm tra xem lỗ thông hơi, quạt gió của thiết bị có vướng vật lạ nào không hoặc bám quá nhiều bụi cũng có thể làm tắc nghẽn thiết bị dẫn đến hư hỏng.

Máy tạo oxy tốt nhất thị trường hiện nay

+ Máy tạo oxy 5 lít Wellmed DO2-5A Series - Có xông mũi

Máy tạo oxy 5 lít Wellmed DO2-5A Series - Có xông mũi có thể hoạt động ổn định trong 24 giờ một ngày, đảm bảo duy trì độ tinh khiết oxy ở mức trung bình 93% với lưu lượng 5 lít/phút.

Sản phẩm cung cấp hệ thống cảnh báo thông minh: nồng độ oxy thấp, tắt nguồn, lỗi tuần hoàn áp suất và lỗi máy nén giúp bạn điều chỉnh kịp thời. Ngoài ra, máy còn được trang bị cầu chì nhằm phòng tránh các sự cố về điện có thể xảy ra. Người lớn tuổi sẽ dễ dàng quan sát thông số nhờ vào màn hình hiển thị rõ nét.

Máy tạo oxy 5 lít Wellmed DO2-5A Series

+ Máy tạo oxy 5 lít Philips EverFlo

Máy tạo oxy 5 lít Philips EverFlo được thiết kế phục vụ cho điều trị liệu pháp oxy tại nhà, hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp nặng như bị phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, ung thư phổi. Everflo cung cấp lưu lượng oxy liên tục 5LPM, tiết kiệm được điện năng và ít sản xuất nhiệt hơn so với các máy thở oxy khác.

Sản phẩm có độ ồn thấp, vận hành êm ái, kích thước gọn nhẹ, phù hợp với các vị trí trong nhà, dễ dàng di chuyển bất cứ nơi nào cần thiết. Bảng điều khiển đơn giản, không gây nhầm lẫn tính năng bổ sung và cung cấp 3 đèn báo động âm thanh (xanh, vàng, đỏ).

Máy tạo oxy 5 lít Philips EverFlo

+ Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0 - Có Xông Mũi

Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0 là sản phẩm đạt chất lượng Châu Âu và được FDA cấp giấy chứng nhận. Độ tinh khiết của sản phẩm đạt 96% với lưu lượng oxy từ 0.5 đến 5 lít/phút, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng oxy đều đặn tại nhà của người dùng. Đặc biệt, chức năng xông mũi họng của thiết bị sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị bệnh.

Chế độ đèn báo thông minh sẽ là điểm cộng lớn cho sản phẩm này. Khi nguồn điện bị tắt và áp lực quá thấp hoặc quá cao, máy sẽ hiển thị đèn báo để người dùng kịp thời điều chỉnh.

Khi sử dụng thiết bị, bạn không cần lo lắng về việc bị ảnh hưởng đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi bởi máy hoạt động rất êm ái, độ ồn dưới 46DBA và có thể hoạt động tốt trong nhiều giờ liên tục.

Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0

Máy Tạo Oxy là cửa hàng chuyên nhập khẩu và phân phối máy tạo oxy chính hãng đến từ những thương hiệu hàng đầu hiện nay như: Philips, Owgels, Wellmed, Reiwa. Bạn hãy an tâm khi mua sắm tại đây, cửa hàng cam kết hàng chính hãng 100% và sẵn sàng đền tiền 150% nếu phát hiện hàng giả.

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