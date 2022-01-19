Các bước sử dụng máy tỉa lông mày đơn giản nhưng hiệu quả hơn cả mong đợi

Bạn cũng có thể thoa một lớp kem dưỡng ẩm nhẹ để giúp làm mềm sợi lông và bảo vệ làn da mỏng manh. Da xung quanh lông mày và mắt là vùng da nhạy cảm trên khuôn mặt, vì vậy điều quan trọng là bạn phải thực hiện chậm và nhẹ nhàng ở đây.

Sự thành công của việc tỉa lông mày phụ thuộc vào sự chuẩn bị của bạn. Tốt nhất bạn nên tẩy trang, tắm nước ấm hoặc cho lông mày nghỉ ngơi dưới lớp vải nỉ ấm và ẩm trong vài phút trước khi bắt đầu. Điều này sẽ làm mềm sợi lông và mở lỗ chân lông, giúp lông dễ loại bỏ hơn.

+ Sử dụng máy tỉa lông mày phù hợp

Đầu tư vào máy tỉa lông mày phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn về độ chính xác và kết quả cuối cùng. Máy tỉa lông mày TouchBeauty là một công cụ tiện lợi để cắt tia lông mày và loại bỏ lông không mong muốn ở bất kỳ vùng nhạy cảm nào trên cơ thể bạn.

Sản phẩm cho phép bạn bảo vệ làn da mỏng manh và tia lông mày theo chiều dài ưa thích, đầu máy linh hoạt cho phép bạn di chuyển lưỡi dao dọc theo các đường nét trên khuôn mặt. Lưỡi dao siêu mịn làm sạch gần như hoàn hảo những vùng bạn muốn loại bỏ hoàn toàn lông mày. Thiết bị rất nhỏ gọn và di động, tiện lợi để bạn ,mang theo sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Máy tỉa lông mày TouchBeauty là thiết bị cạo tỉa lông mày được nhiều chị em tin dùng

+ Định hình dáng lông mày bạn mong muốn

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tỉa hoặc cạo lông mày, nên làm mọi thứ chậm lại. Việc chỉnh sửa khi cắt tỉa sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đợi một phần lông mày mọc trở lại.

Một mẹo hữu ích là hãy kẻ chì theo hình dáng lông mày lý tưởng trước khi bắt đầu. Việc dùng lược chải lông mày để chải các sợi lông vào vị trí trước khi bắt đầu cũng rất hữu ích để tránh việc tỉa nhầm.

+ Thao tác chậm rãi

Bắt đầu bằng cách loại bỏ những sợi lông thừa trên đầu lông mày. Luôn luôn di chuyển ngược chiều sợi lông mày và không dùng lực quá mạnh. Điều này có thể dẫn đến kích ứng hoặc đau nhức. Sau đó, di chuyển đến phần dưới của chân mày, loại bỏ lông từ điểm cao nhất của vòm trước.

Hãy giữ các chuyển động nhỏ và nhẹ nhàng, đặc biệt nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng máy tỉa lông mày. Sau khi bạn đã dùng thiết bị để loại bỏ phần lông không mong muốn ở đầu và đường ngoài của lông mày, bạn có thể chậm rãi từ từ tỉa phần chính của lông mày.

+ Bảo vệ làn da của bạn

Khi bạn hài lòng vì lông mày của mình đã được cắt tỉa hoàn hảo, hãy nhẹ nhàng rửa mặt bằng nước ấm và lau khô. Kết thúc bằng kem dưỡng ẩm nhẹ dành cho da nhạy cảm và sau đó kẻ lông mày nếu bạn muốn. Bạn cũng nên giữ sạch máy tỉa lông mày cho lần sử dụng tiếp theo để loại bỏ các sợi lông nhỏ còn vướng và không gây kích ứng cho da.

Chị em nhất định đừng bỏ qua máy tỉa lông mày TouchBeauty

Máy tỉa lông mày TouchBeauty sẽ là lựa chọn hoàn hảo để bạn cạo tỉa lông mày và làm sạch lông cơ thể. Dưới đây là một số sản phẩm máy tỉa lông mày TouchBeauty được rất nhiều chị em tin dùng và luôn nằm trong top sản phẩm làm đẹp bán chạy nhất thị trường trong năm.

Bạn có thể dùng Máy tỉa lông mày TouchBeauty TB1658 để cạo tỉa các vùng lông khác trên cơ thể như mặt, tay, chân, vùng bikini

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