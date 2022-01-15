Băn khoăn chọn mua quà Tết 2022, tham khảo ngay máy massage KASJ 

Máy massage KASJ được biết đến là một trong những hình thức trị liệu phục hồi chấn thương hiệu quả, vì nó không chỉ đẩy nhanh quá trình phục hồi mà còn ngăn ngừa tái phát chấn thương. Thiết bị hoạt động như một phần bổ sung cho quá trình phục hồi chấn thương và khuyến khích chữa lành các cơ bị teo do chấn thương hoặc bệnh tật. Cải thiện lưu thông vào cơ và các mô giúp các vùng bị thương trở nên linh hoạt hơn và chữa lành trong thời gian ngắn.

Máy massage KASJ cung cấp khả năng xoa bóp mô sâu, làm tăng tốc độ lưu thông máu và kích thích các thụ thể thần kinh chịu trách nhiệm làm giãn mạch máu. Bạch huyết hoạt động để loại bỏ chất thải và độc tố khỏi các mô cơ thể và dòng chảy được kiểm soát bởi sự co cơ. Với máy massage KASJ, bạn có thể tạo ra sự cân bằng cải thiện lưu thông khắp hệ thống bạch huyết.

+ Kích hoạt hệ thần kinh và cơ bắp

Hệ thần kinh sẽ điều hòa hoạt động của các cơ và duy trì sự cân bằng của cơ thể. Đối với mỗi hoạt động trên cơ bắp, hệ thống thần kinh sẽ được thông báo. Máy massage KASJ giúp kích thích các thụ thể của hệ thần kinh giao cảm làm giãn mạch ở da và cơ, từ đó giải phóng căng thẳng, giúp cơ thư giãn đồng thời cải thiện khả năng vận động.

+ Giảm co thắt và cứng cơ

Máy massage KASJ có thể giúp giảm co thắt cơ và cứng cơ có thể phát sinh khi tập luyện cường độ cao bằng cách tạo áp lực lên cơ, gân và dây chằng giúp chúng được thư giãn, từ đó giảm co thắt và các cơn đau.

+ Tăng cường phạm vi chuyển động nhanh chóng

Với việc sử dụng máy massage KASJ đều đặn, các khớp sẽ linh hoạt hơn, ít bị căng và bong gân hơn. Các cơ và mô cơ được thả lỏng, tuần hoàn máu được cải thiện phối hợp với nhau để cải thiện tính linh hoạt và phạm vi chuyển động của cơ thể.

+ Những lợi ích sức khỏe khác

Có nhiều lợi ích sức khỏe khác từ việc sử dụng máy massage KASJ ngoài việc thư giãn các cơ và giảm đau. Điều này bao gồm tăng cường khả năng vận động, cải thiện giấc ngủ và cải thiện khả năng miễn dịch. Nó cũng hữu ích cho chứng trầm cảm và lo lắng, đau cơ xơ hóa, rối loạn tiêu hóa và mất ngủ liên quan đến căng thẳng.

Băn khoăn chọn mua quà Tết 2022, tham khảo ngay máy massage KASJ

Máy massage KASJ chính hãng hiện đang được bán tại hệ thống cửa hàng Siêu Thị Y Tế trên toàn quốc. Dưới đây là những dòng máy massage KASJ bán chạy nhất năm tại Siêu Thị Y Tế.

+ Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6

Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6 đứng đầu danh sách các sản phẩm máy massage KASJ đáng mua nhất. Sản phẩm có thiết kế hình trụ nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và sử dụng. Sản phẩm được đựng trong hộp sang trọng, rất thích hợp để bạn dùng làm quà tặng ngày Tết cho những người thân yêu.

Thiết bị ứng dụng công nghệ từ Đức với xung động từ 1400 - 2200 vòng/phút kết hợp cùng 4 đầu massage khác nhau. Bằng việc sử dụng các tác động tần số cao, thiết bị sẽ làm giảm cơn đau khó chịu của cơ bắp, mang lại hiệu quả massage tối ưu cho từng vị trí trên cơ thể và giúp người dùng thư giãn sảng khoái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6

Lo ngại của nhiều người khi sử dụng máy massage đó là vô tình lạm dụng gây nhão cơ hoặc gây ra các tổn thương không cần thiết. Với máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6, bạn sẽ không còn lo ngại về vấn đề đó vì thiết bị có tính năng thông minh tự tắt sau 15 phút hoạt động.

Bên cạnh đó, hệ thống thông báo nguồn điện hiện tại bằng đèn sẽ giúp bạn dễ dàng nạp năng lượng cho thiết bị kịp thời, không gián đoạn quá trình sử dụng.

+ Súng massage gun cầm tay đa năng KASJ A3

Súng massage gun cầm tay đa năng KASJ A3 có 4 chế độ: 1600r/phút, 2000r/phút, 2400r/phút, 2800r/phút với 4 đầu massage khác nhau để bạn thoải mái lựa chọn. Các nút chức năng của máy và cách sử dụng máy cũng rất đơn giản, vì thế người lớn tuổi cũng có thể dễ dàng tự thao tác.

Màn hình sạc hiển thị rõ tình trạng sạc pin và màn hình nguồn tích hợp đèn cảnh báo thông minh cho biết hiện trạng pin giúp bạn dễ dàng kiểm soát quá trình sử dụng sản phẩm. Chức năng tự động tắt sau 15 phút sử dụng của máy giúp tiết kiệm năng lượng.

Súng massage gun cầm tay đa năng KASJ A3

Súng massage gun cầm tay đa năng KASJ A3 rất nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, được đựng trong hộp sang trọng, tiện lợi để bạn mang đi sử dụng mọi lúc mọi nơi và thích hợp dùng làm quà tặng cao cấp dịp Tết 2022.

+ Máy massage cổ cao cấp Germany KASJ A1

Máy massage cổ Germany KASJ A1 được thiết kế chương trình biến thiên tự động với 4 chế độ massage: thông minh, nhẹ nhàng, năng động, năng động mạnh, cùng 15 cường độ hoạt động từ nhẹ đến nặng, kết hợp với nhiệt độ ấm giúp tăng cường tuần hoàn máu vùng cổ, vai gáy, tác động đến các tế bào giúp giảm đau nhanh chóng.

Bạn có thể điều chỉnh các chế độ và cường độ bằng cách điều khiển trực tiếp trên máy, hoặc dùng thiết bị điều khiển từ xa cầm tay tiện lợi. Chỉ cần 1 lần sạc, máy massage cổ Germany KASJ A1 đã có thể sử dụng đến 20 ngày, giúp bạn tiết kiệm năng lượng tối đa và không gián đoạn sử dụng.

Máy massage cổ cao cấp Germany KASJ A1 3 phiên bản màu

Thiết bị có kiểu dáng sang trọng, hình chữ U, ôm sát cổ nhưng vẫn mang đến người dùng cảm giác thoải mái khi sử dụng. Thiết bị có các chức năng thông minh như: nhắc nhở trạng thái sử dụng bằng giọng nói; tự động khởi động khi tiếp xúc với da và tự động tắt sau 120 giây không hoạt động.

+ Bồn ngâm chân massage thông minh Germany KASJ 1612

Bồn ngâm chân KASJ 1612 trang bị 6 con lăn massage, tác động đều và sâu từ ngón chân đến gót chân, làm tăng hiệu quả giảm đau mỏi và lưu thông máu. Chế độ tự làm ấm nước của máy có khả năng tự làm ấm nước với mức nhiệt độ phù hợp từ 35 - 48 độ, không gây bỏng, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng.

Ngoài ra, sản phẩm tích hợp 4 chế độ massage với chức năng massage rung và sủi nước mạnh thay đổi luân phiên nhau bao gồm: Health - Sleep - Comfort – Slim, đem lại nhiều trải nghiệm massage khác nhau cho người dùng.

Bồn ngâm chân massage thông minh Germany KASJ 1612

Chế độ hẹn giờ, bộ nhớ lưu trữ chế độ massage yêu thích, bảng điều khiển hiển thị thông tin nhiệt độ rõ ràng, remote điều khiển từ xa là những tính năng đi kèm cực kỳ tiện lợi của bồn ngâm chân KASJ 1612. Đặc biệt, tính năng khử trùng thông minh bằng tia cực tím và ozon đảm bảo cho bồn ngâm luôn được sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, tăng cường bảo vệ sức khỏe của người dùng.