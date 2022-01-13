Trước khi bắt đầu đánh răng, hãy hỏi chuyên gia nha khoa để được khuyến nghị về kỹ thuật. Cũng có thể hữu ích khi tham khảo hướng dẫn chải răng được cung cấp cùng với bàn chải đánh răng điện .

Để bắt đầu, hãy thoa kem đánh răng có chứa fluor lên đầu bàn chải. Hãy nhớ thay đầu bàn chải ba tháng một lần.

Để đánh răng đúng cách, hãy dành ít nhất hai phút theo kỹ thuật được khuyến nghị, bao gồm 30 giây chải từng phần trong miệng (trên phải, trên trái, dưới phải và dưới bên trái), cả sáng và tối. Hầu hết các bàn chải điện đều được tích hợp bộ hẹn giờ hai phút và một số thậm chí còn có bộ hẹn giờ chuyên nghiệp phân tích 30 giây cho mỗi góc phần tư để giúp bạn theo dõi.

Hãy đánh răng đúng kỹ thuật trong 2 phút

Sử dụng bàn chải đánh răng điện đúng cách

Khi sử dụng bàn chải đánh răng điện, bạn không cần phải ấn mạnh hoặc chà. Hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Bàn chải đánh răng đã được sạc đủ điện. Nhiều bàn chải đánh răng điện có đèn báo mức sạc, vì vậy bạn có thể biết khi bàn chải đã được sạc đầy.

Bước 2: Bắt đầu với các bề mặt bên ngoài của răng. Hướng đầu bàn chải từ kẽ răng này sang kẽ răng khác, giữ đầu bàn chải cố định trong vài giây với từng chiếc răng trước khi chuyển sang chiếc răng tiếp theo. Cùng với hình dạng của từng chiếc răng và đường cong của nướu.

Bước 3: Lặp lại bước 2 trên các bề mặt bên trong của răng.

Bước 4: Lặp lại bước 2 trên mặt nhai của răng cũng như mặt sau của răng.

Bước 5: Hướng đầu bàn chải dọc theo viền nướu và trên nướu. Không ấn mạnh hoặc chà mạnh.

Bước 6: Thử lướt đầu bàn chải dọc theo lưỡi và vòm miệng, ngược ra trước để giúp hơi thở thơm tho.

Loại bàn chải điện nào có bộ hẹn giờ chuyên nghiệp?

Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM-T3 là một trong những sản phẩm được nhiều gia đình sử dụng để chăm sóc răng miệng hằng ngày. Đây là thiết bị vệ sinh răng miệng hàng đầu thuộc thương hiệu nổi tiếng ROAMAN, đạt các chứng nhận của FDA/ ETL/ CE/ RoHS. Thiết bị có cài đặt bộ hẹn giờ thông minh, cứ 30s sẽ dừng 1-3s nhắc bạn chuyển sang khu vực làm sạch khác, giúp quá trình vệ sinh răng miệng đạt hiệu quả tối ưu.

Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM-T3 có gì đặc biệt?

-3 chế độ làm sạch khác nhau: đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng

1/ Chế độ nhạy cảm (tần số rung 31.000 lần/phút): massage nhẹ nhàng nướu răng và vệ sinh sạch sẽ các vết bẩn trong răng mà không gây tổn thương.

2/ Chế độ làm sạch sâu (tần số rung 41.000 lần/phút): loại bỏ các vi khuẩn, mảng bám, thức ăn thừa trên răng.

3/ Chế độ làm trắng răng (tần số rung 48.000 lần/phút): sử dụng kết hợp cùng nước súc miệng.

- Vận hành bằng công nghệ hiện đại, sóng siêu âm giúp tia nước len lỏi vào tận sâu bên trong kẽ chân răng và nướu.

- Từng sợi lông làm bằng lông Dupont: mềm mại, giúp đánh bóng một cách nhẹ nhàng những vết bẩn bên trong bề mặt răng.

- Chế độ tự động: hoạt động trong 2 phút (120 giây), ở mỗi khu vực máy sẽ làm sạch trong vòng 30 giây. Sau khi hoàn thành 1 khu vực, máy sẽ tự động thông báo thay đổi sang khu vực khác và nghỉ trong 1-3s.

Chế độ thông minh nhắc bạn thay đổi khu vực làm sạch

- Đèn Led hiện đại giúp chỉ báo thiếu điện và bảo vệ tắt nguồn cho thiết bị.

- Bộ nhớ thông minh: ghi nhớ thói quen đánh răng của bạn trong 5 giây.

- Pin lithium có độ bền cao, chỉ với 1 lần sạc trong 15 giờ, bạn đã có thể sử dụng trong 2 tháng. Chế độ sạc không dây cảm ứng với đế sạc riêng giúp quá trình sử dụng của bạn thuận tiện hơn.

- Máy được làm bằng chất liệu IPX7 chống nước.

- Thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, đẹp mắt, có thể mang đi khắp nơi.

Sản phẩm đang được bán tại hệ thống cửa hàng Tăm Nước trên toàn quốc. Nhân dịp năm mới 2022, Tăm Nước tưng bừng khuyến mãi giảm giá Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM-T3 chỉ còn 899.000Đ.