Điốt phát sáng hoặc đèn LED bên trong đầu dò phát ra nhiều màu ánh sáng, bao gồm cả màu đỏ. Ánh sáng chiếu qua các mô trên đầu ngón tay và máy đo nồng độ oxy trong máu sẽ kiểm tra mật độ ánh sáng để ước tính số lượng tế bào máu mang oxy.

Máy đo nồng độ oxy trong máu hoạt động như thế nào?

Kết quả đo nồng độ oxy trong máu là một ước tính và có thể không phải lúc nào cũng chính xác. Khi ánh sáng truyền qua móng tay và mô, một số điều có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo SpO2, bao gồm:

Điều gì có thể khiến kết quả đo nồng độ oxy trong máu không chính xác?

- Màu da: Da có nhiều sắc tố hơn có thể khiến một số máy đo nồng độ oxy trong máu cho kết quả đọc cao hơn một chút.

- Các vấn đề trong hệ thống tuần hoàn: Lưu thông máu kém ở bàn tay và ngón tay của bạn có thể gây ra kết quả thấp hơn.

- Tay lạnh: Tay lạnh có thể khiến kết quả đo thấp hơn.

- Da tay ướt: Nước hoặc mồ hôi trên da có thể phản chiếu ánh sáng và ảnh hưởng đến phép đo.

Hãy giữ cho ngón tay khô khi đo SPO2

- Ánh sáng chói: Ánh sáng bên ngoài có thể cản trở máy dò ánh sáng và gây ra hiện tượng không chính xác.

- Móng tay dày: Móng tay dày có thể cản trở sự xuyên sáng và có thể gây ra kết quả thấp hơn.

- Sơn móng tay: Sơn móng tay màu đen, xanh lam và xanh lá cây có thể gây ra kết quả thấp hơn đáng kể.

- Vết bầm tím hoặc hình xăm trên đầu ngón tay: Cả hai đều có thể gây ra kết quả đọc không chính xác. Hãy thử chọn một ngón tay khác để đọc chính xác hơn.

Mẹo để đo nồng độ oxy trong máu chính xác

- Đảm bảo tay của bạn không quá lạnh hoặc quá nóng, hoặc ướt hoặc mồ hôi.

- Giữ yên bàn tay và các ngón tay của bạn. Đừng di chuyển khi bạn đang đọc.

- Tránh đặt đầu dò đo oxy xung trên móng tay có sơn móng tay hoặc trên da có hình xăm

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed cho kết quả chính xác nhanh chóng, độ tin cậy đến 99%

Các dòng sản phẩm máy đo nồng độ oxy trong máu thương hiệu Wellmed được sử dụng để theo dõi độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) và nhịp tim, cung cấp kết quả đo có độ tin cậy đến 99%.

Thiết bị di động rất tiện lợi, không xâm lấn có thể dùng cho bệnh nhân trưởng thành và cả bệnh nhi. Dưới đây là Top 3 máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed bán chạy nhất tại cửa hàng Hùng Hy – đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế gia đình chính hãng uy tín hàng đầu Việt Nam.

1. Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS10I

- Máy có khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ dàng mang theo để sử dụng mọi lúc mọi nơi.

- Vận hành dễ dàng với một nút bấm.

- Có ba chế độ: tắt nguồn, chế độ chờ và đo.

- Tự động chuyển sang chế độ chờ trong vòng 8 giây sau khi không có tín hiệu

- Màn hình hiển thị rộng, dễ quan sát, thuận tiện để người lớn tuổi sử dụng.

Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS10I

2. Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS20F

- Kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo bên người để dùng khi cần.

- Máy chỉ có 1 nút bấm nên rất dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.

- Mức tiêu thụ điện năng thấp và có chỉ báo pin yếu.

- Ba chế độ khác nhau: Chế độ tắt nguồn, chế độ chờ và chế độ đo.

- Tính năng tự động chuyển sang chế độ chờ trong vòng 8 giây sau khi không có tín hiệu.

- Màn hình hiển thị rộng và đèn LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi.

- Máy có 2 màu sắc khác nhau để lựa chọn: trắng và đen.

Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS20F

3. Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS10F

- Wellmed FS10F Green Display có kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo bên người để thuận tiện dùng khi cần.

- Máy chỉ có 1 nút bấm nên rất dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.

- Máy có ba chế độ khác nhau: Chế độ tắt nguồn, chế độ chờ và chế độ đo.

- Tính năng tự động chuyển sang chế độ chờ trong vòng 8 giây sau khi không có tín hiệu.

- Màn hình hiển thị rộng và đèn LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi.