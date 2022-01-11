Top 3 máy massage xung điện tốt nhất năm 2022

Máy massage xung điện là một thiết bị sử dụng xung điện với điện áp thấp có thể làm giảm hoặc loại bỏ cơn đau trong một số vùng nhất định của cơ thể. Bộ phận chính của nó tạo ra các xung động sau đó được truyền qua cáp điện nhỏ vào cơ thể.

Các dây cáp được kết nối với cơ thể bằng cách sử dụng các miếng dán dính được đặt trên các vùng cụ thể của cơ thể, nơi cần giảm đau nhiều nhất.

Khi các dòng điện đi vào cơ thể, chúng có hiệu quả tạo ra một cú sốc điện nhỏ đến các dây thần kinh hoặc các cơ ở khu vực đó. Bằng cách đó, nó có thể giảm đau, giảm căng cơ và gân hoặc giúp phục hồi các mô bị tổn thương.

Lợi ích của việc sử dụng máy massage xung điện

+ Cải thiện lưu lượng máu

Sử dụng máy massage xung điện có thể tác động tích cực đến các mạch máu nằm ở khu vực đặt miếng dán. Các cơ bao quanh các mạch máu giãn ra, do đó các mạch máu mở rộng đường kính. Điều này cho phép tăng tốc độ lưu lượng máu.

+ Giảm đau do viêm khớp

Các xung điện làm giảm các tác nhân sinh học góp phần gây viêm, dẫn đến giảm đáng kể cơn đau mà các khớp bị viêm luôn tạo ra.Với máy massage xung điện, sự co thắt có thể được loại bỏ vì các xung điện làm giãn cơ, làm cơ có thể di chuyển trong một phạm vi lớn hơn, từ đó hỗ trợ giảm đau cứng khớp.

+ Phục hồi các dây thần kinh

Các xung điện áp thấp mà máy massage xung điện có thể tạo ra thực sự giúp phục hồi các dây thần kinh về các chức năng cảm giác của chúng. Điều này có thể giúp cải thiện cảm giác, giảm đau và cơ bắp của bạn phục hồi nhiều khả năng vận động.

+ Giảm đau chung

Máy massage xung điện có thể làm giảm các cơn đau khác mà không nhất thiết phải liên quan đến bất kỳ điều nào ở trên. Do các xung điện đi vào cơ thể làm tăng giải phóng endorphin có thể giảm độ nhạy cảm với cơn đau.

Máy massage xung điện có thể loại bỏ cơn đau trong một số vùng nhất định của cơ thể

Các chuyên gia có khuyên dùng máy massage xung điện không?

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã báo cáo rằng máy massage xung điện sẽ giúp ích cho một số người, mặc dù nó hoạt động tốt như thế nào tùy thuộc vào từng cá nhân và tình trạng đang được điều trị. Chuyên gia cho rằng máy massage xung điện rất an toàn và bạn có thể sử dụng thiết bị ngoài các phương pháp điều trị thông thường.

Top 3 máy massage xung điện tốt nhất năm 2022

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Dưới đây là top 3 máy massage xung điện tốt nhất năm 2022 đang được bán tại Siêu Thị Y Tế

+ Máy massage xung điện Reiwa AS-8018

Máy massage xung điện Reiwa AS-8018 phát ra nhiều sóng điện trị liệu được cài đặt trước qua các điện cực. Các sóng này kích thích sự kết hợp của các kỹ thuật giảm đau mô sâu và các chuyển động cơ khác nhau, làm giảm căng cơ. Thiết bị có 2 đầu ra với 4 miếng đệm, sử dụng trên cơ thể cùng một lúc và có đến 20 chế độ để bạn lựa chọn sử dụng trên những vùng cơ thể khác nhau.

Với thiết bị này, bạn có thể kiểm soát sức khỏe của mình tốt hơn và có thể tiếp cận liệu pháp bất cứ lúc nào tại nhà chỉ với vài thao tác sử dụng đơn giản, vì thế sản phẩm thích hợp và thân thiện với nhiều người dùng. Máy massage xung điện Reiwa AS-8018 giúp bạn thư giãn và giảm đau nhanh chóng trong lần đầu sử dụng, không cần dùng thuốc, mang đến lợi ích chi phí về lâu dài cho bạn.

Máy massage xung điện Reiwa AS-8018

Kích thước bỏ túi của máy cho phép bạn điều trị ở bất cứ đâu một cách thuận tiện. Sản phẩm được trang bị màn hình LCD có đèn nền dễ theo dõi. Chế độ thông minh giúp bạn hẹn giờ mặc định 20 phút, có thể tùy chỉnh từ 10-60 phút.

+ Máy massage xung điện JPD-ES 200

Máy massage xung điện JPD-ES 200 hoạt động trên cơ chế tập trung và lan truyền xung điện phù hợp với mọi vị trí trên cơ thể, có 5 chế độ điều trị: xoa bóp, châm cứu, gõ, cạo và uốn trên các vị trí khác nhau như vai, tay, khớp, bụng, eo, chân. Bạn cũng có thể dễ dàng điều chỉnh cường độ và thời gian sử dụng theo ý muốn. Đặc biệt, sản phẩm có thể điều trị song song cho hai người cùng lúc.

Thiết bị có các tính năng thông minh như tự động báo động và tạm dừng khi tắt điện cực, tự động tắt máy nếu không hoạt động sau 2 phút, báo động pin yếu để thay pin kịp thời. Thiết kế của máy rất nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi sử dụng ở bất kỳ đâu.

Máy massage xung điện JPD-ES 200

+ Máy massage xung điện Omron HV- F128

Máy massage xung điện HV- F128 là thiết bị tiện dụng hỗ trợ giảm đau cơ và đau dây thần kinh hiệu quả. Với dải tần số rộng từ 1 tới 1.200 Hz, bạn có thể sử dụng máy để massage ở vai, lưng, khớp, tay, chân và lòng bàn chân. 9 chương trình massage tự động và 4 chế độ massage đặc biệt cũng được điều chỉnh dễ dàng.

Máy massage xung điện HV- F128

Thiết bị có chức năng phân cực để kích thích ở một vùng cụ thể, làm giảm đau nhanh. Điện cực có tuổi thọ cao và có thể rửa được, giúp bạn vệ sinh dễ dàng để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Khi không sử dụng sau 15 phút, sản phẩm sẽ tự động tắt điện giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.