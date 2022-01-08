Chỉ bằng một nút chạm biết ngay chỉ số chuẩn với Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521

Chuyên gia cho rằng, bệnh nhân có xu hướng tăng huyết áp hơn khi ở cơ sở y tế so với khi kiểm tra huyết áp tại nhà. Lý giải về điều này, các chuyên gia nhận định, có thể vì tâm lý lo lắng, bất an khi đang ở không gian bệnh viện của một số người. Khi ở nhà của mình, tâm trí bệnh nhân sẽ thoải mái, bớt lo lắng hơn. Vì thế chỉ số huyết áp được đo ở nhà có thể chính xác hơn.

Sở hữu máy đo huyết áp bắp tay Scian LD-521 tại nhà có khả năng cải thiện kiến ​​thức của bệnh nhân liên quan đến việc kiểm soát huyết áp, cho phép bạn đưa ra các quyết định tốt hơn và thúc đẩy sự tự tin trong quản lý bệnh huyết áp. Hơn thế nữa, kiểm tra huyết áp ngay tại nhà với Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD-521 sẽ giúp bạn kịp thời ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm như suy tim, đột quỵ,…

Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD-521 được trang bị chức năng lưu trữ kết quả đo với mốc thời gian và ngày tháng. Đây là điều giúp các bác sĩ dễ dàng đánh giá sự biến động của kết quả theo thời gian, để có thể thực hiện những thay đổi cần thiết đối với loại thuốc mà họ đã kê đơn.

Vì sao nên chọn Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD-521?

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521 ứng dụng công nghệ đo dao động với thuật toán mờ để đo huyết áp động mạch và nhịp tim. Thuật toán này sẽ xử lý và tính đến đặc điểm của nhịp tim cá nhân, mang lại độ chính xác cao hơn cho phép đo. Thiết bị vẫn có thể cung cấp khả năng đo huyết áp và nhịp tim như thông thường nếu nhịp tim của bạn không đều.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521 cho kết quả chính xác như thông thường nếu nhịp tim không đều

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521 sẽ giúp bạn dễ dàng biết giá trị của 3 bộ đọc gần nhất bằng cách nhấn vào nút M trên thân máy. Thiết bị còn có thể lưu trữ đến 90 bộ số đọc. Đặc biệt, bộ nhớ sẽ không bị xóa ngay cả khi nguồn điện được rút ra.

Tính năng của thiết bị sẽ tự động tắt sau 3 phút không hoạt động giúp người dùng tiết kiệm năng lượng tối đa. Màn hình LCD của máy rất dễ nhìn, hiển thị thông số rõ nét, vì thế người lớn tuổi cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Thiết kế của máy rất nhỏ gọn, thuận tiện để bạn sử dụng tại nhà hoặc bất kỳ đâu.

Hướng dẫn sử dụng Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD-521

- Lắp pin vào máy

- Cắm dây vòng bít vào bên hông của máy

- Quấn vòng bít vào bắp tay sao cho vòng bít cách khuỷu tay khoảng 2-3cm và dấu căn chỉnh nằm giữa cánh tay.

- Nhấn và giữ nút nguồn, thiết bị sẽ bắt đầu đo huyết áp và cho kết quả nhanh chóng chỉ sau vài giây.

- Màn hình LCD của máy sẽ hiển thị to rõ các chỉ số: huyết áp động mạch tâm thu, tâm trương và nhịp tim.

Mua máy đo huyết áp bắp tay Scian LD-521 ở đâu?

Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD-521 đang được bán tại hệ thống cửa hàng Máy Đo Đường Huyết trên toàn quốc với giá chỉ 650.000Đ. Khi mua hàng trực tuyến, bạn sẽ được miễn phí giao hàng tận nơi.