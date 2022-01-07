Những lời khuyên hữu ích giúp bạn chọn đai bảo vệ khuỷu tay phù hợp nhất

Đai bảo vệ khuỷu tay là thiết bị sử dụng lực nén và hơi ấm để làm tăng lưu lượng máu cũng như phản ứng từ các cơ ở khuỷu tay, giúp giảm đau và giảm bớt sự khó chịu. Đai bảo vệ khuỷu tay có thể được sử dụng sau khi tập luyện để hỗ trợ quá trình phục hồi bằng cách giảm sưng và đau.

Đai bảo vệ khuỷu tay cung cấp sự bảo vệ thông qua đặc tính nén ấm và giảm sự khó chịu do viêm gân hoặc viêm khớp khuỷu tay. Hơn nữa, đai bảo vệ khuỷu tay rất tốt để bảo vệ cơ và gân cánh tay trong các chuyển động mạnh hoặc đẩy nặng hơn.

+ Kích thích lưu thông máu

Đặc tính nén ở đai bảo vệ khuỷu tay có tác dụng điều hòa lưu lượng máu và tăng cường lưu thông. Vì lý do này, đai bảo vệ khuỷu tay mỏng hơn được các vận động viên chạy marathon và các vận động viên khác sử dụng để tối đa hóa hiệu suất của họ.

+ Hỗ trợ phục hồi chấn thương

Một lợi ích to lớn khác của đai bảo vệ khuỷu tay là chúng được sử dụng để phục hồi. Các vận động viên và những người tập gym thường sử dụng đai bảo vệ khuỷu tay để giảm sưng và đau khuỷu tay, cả trong và sau khi tập luyện. Trong quá trình luyện tập cường độ cao, đai bảo vệ khuỷu tay giúp tăng cường lưu thông và khiến cơ phục hồi nhanh hơn.

Đai bảo vệ sẽ giúp kích thích lưu thông máu ở khuỷu tay và hỗ trợ phục hồi sau chấn thương

Cách chọn đai bảo vệ khuỷu tay phù hợp nhất với bạn

Đầu tiên, phải biết rõ bạn cần loại hỗ trợ nào. Điều đó sẽ giúp xác định độ dày và chức năng phù hợp nhất. Đai bảo vệ khuỷu tay có các độ dày khác nhau từ 5 đến 7 mm. Nếu bạn thường xuyên nâng tạ nặng, hãy chọn loại có chất liệu dày hơn ở khuỷu tay để tạo lực nén và hỗ trợ tối đa.

Tìm đúng kích cỡ của đai bảo vệ khuỷu tay có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất. Nếu đai quá chật, nó có thể hạn chế dòng chảy và chuyển động. Mặt khác, đai không được lỏng lẻo vì sẽ mất tác dụng nén. Vì vậy, hãy tìm kích thước hoàn hảo mang đến sự thoải mái và thoáng khí trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là cách đơn giản để xác định kích thước của đai bảo vệ:

- Bạn sẽ cần một thước dây để bắt đầu.

- Tiếp theo, mở rộng hoàn toàn một cánh tay và đo quanh khuỷu tay.

- Bạn có thể không cần thực hiện các bước cho cánh tay còn lại trừ khi bạn thực sự cần xác nhận sự phù hợp.

Cuối cùng, hãy tìm vật liệu chất lượng. Không phải tất cả các đai bảo vệ khuỷu tay đều được làm giống nhau. Bạn nên mua đai bảo vệ có độ bền ở khuỷu tay được làm từ các chất liệu tốt như neoprene để sử dụng lâu dài.

Tìm đúng kích cỡ của đai bảo vệ khuỷu tay là khía cạnh quan trọng nhất

Đai bảo vệ khuỷu tay Aergo CPO-7304 (Băng khuỷu tay tennis/golf)

Đai bảo vệ khuỷu tay CPO-7304 Aergo là sản phẩm cao cấp đến từ Taiwan. Sản phẩm được sử dụng khi bị chấn thương khuỷu tay do chơi thể thao, giúp hỗ trợ chỉnh hình các khớp xương bị tổn thương, ngoài ra còn có tác dụng phòng ngừa các chấn thương khác.

Một số ưu điểm của Đai bảo vệ khuỷu tay CPO-7304 Aergo

- Đai được làm bằng chất liệu cao cấp, mềm mại và có độ thông thoáng tốt, mang đến người dùng sự thoải mái cao.

- Sản phẩm được đệm bằng silicon, làm tránh các chấn thương khi vận động hay chơi các môn thể thao như tennis, bóng bàn, golf,...

- Đai giúp bảo vệ khi khuỷu tay bị những chấn thương nhẹ hoặc hỗ trợ các vùng cơ yếu.

- Dễ dàng đeo và điều chỉnh.

- Kiểu dáng và màu sắc thời trang.

- Có 2 size S, L giúp người dùng tùy chọn theo kích cỡ riêng.

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Đai Lưng Cột Sống là hệ thống cung cấp Đai bảo vệ khuỷu tay CPO-7304 Aergo chính hãng 100%. Sản phẩm đang được bán tại hệ thống cửa hàng Đai Lưng Cột Sống trên toàn quốc và website: https://dailungcotsong.vn/ với giá chỉ 360.000Đ.