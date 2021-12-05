Đầu tư một chiếc máy rửa mặt, chắc chắn không uổng phí

Máy rửa mặt là một thiết bị cầm tay có chứa động cơ hoạt động bằng pin. Động cơ tạo ra hơn 300 chuyển động làm sạch mỗi giây, điều này lặp đi lặp lại để hỗ trợ làm sạch da mặt.

-Cách tiện lợi để tẩy tế bào chết, tăng chu kỳ tự nhiên của da. Máy rửa mặt loại bỏ tế bào da chết nhanh hơn so với cách làm sạch thông thường. Điều này giúp da sản xuất collagen với tốc độ cao, làn da căng và trẻ trung hơn.

-Rất tốt nếu đang bị mụn trứng cá. Máy rửa mặt thâm nhập sâu vào lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trên da, giúp làn da thông thoáng hơn.

-Cải thiện tuần hoàn trên da mặt. Kích thích từ máy rửa mặt trên bề mặt da sẽ làm tăng lưu lượng máu. Sự gia tăng này có thể mang lại làn da khỏe mạnh hơn.

Một số lưu ý khi sử dụng máy rửa mặt

Bắt đầu bằng việc tẩy trang. Lớp nền dày hoặc nặng sẽ khó làm sạch bằng máy rửa mặt và nó có thể bị đẩy vào lỗ chân lông trong khi rửa mặt.

Chọn một loại sữa rửa mặt tạo bọt nhẹ nhàng phù hợp với da của bạn. Bạn không nên sử dụng sữa rửa mặt có chứa hạt microbeads hoặc các hạt tẩy tế bào chết khác vì nó sẽ khiến da bị mài mòn khi kết hợp với máy rửa mặt.

Sử dụng máy rửa mặt và sữa rửa mặt theo hướng dẫn từ nhà sản xuất. Bạn có thể tập trung vào vùng chữ T (mũi, cằm, trán) của khuôn mặt vì đó thường là nơi tích tụ bụi bẩn và dầu. Lưu ý không ấn quá mạnh và cũng không sử dụng quá thời gian khuyến nghị. Ngoài ra, để tránh tẩy da chết quá nhiều, không sử dụng máy rửa mặt thường xuyên hơn mức khuyến cáo.

Bạn không nên sử dụng máy rửa mặt trên vùng da mắt của mình nếu thiết bị không có tính năng này, da sẽ bị tổn thương khi sử dụng máy rửa mặt ở khu vực này.

Nên chọn máy rửa mặt đầu silicon hay đầu lông?

Thiết bị làm sạch da mặt sẽ có đầu máy bằng lông hoặc silicon. Lựa chọn giữa hai loại này thường là sở thích cá nhân hoặc dựa trên loại da.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, silicon là lựa chọn tốt nhất vì lông mềm mại hơn rất nhiều so với lông máy rửa mặt. Đầu lông máy rửa mặt có xu hướng cứng hơn, nhưng khi bạn sử dụng máy rửa mặt thường xuyên, chúng sẽ mềm dần. Bạn có thể sử dụng máy rửa mặt đầu lông cho da nhạy cảm nếu bạn cẩn thận về áp lực tác động trong quá trình làm sạch.

Các loại lông máy rửa mặt sẽ giúp tẩy da chết sâu hơn các loại lông mềm bằng silicon. Các sợi lông cứng có thể tiếp cận sâu hơn vào lỗ chân lông và chúng là chất tẩy tế bào chết mạnh hơn. Điều đó không có nghĩa là máy rửa mặt silicone sẽ không làm sạch bụi bẩn và dầu trên da của bạn, nó chắc chắn sẽ làm được.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của việc chọn máy rửa mặt silicon là nó có khả năng chống vi khuẩn tốt hơn. Máy rửa mặt lông cứng có thể dễ dàng tích tụ vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách sau mỗi lần sử dụng. Mặc dù bạn cũng nên vệ sinh máy rửa mặt silicon của mình, nhưng loại máy này sẽ không có nguy cơ vón cục lông làm tăng thời gian khô. Thời gian làm khô tăng lên có thể dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn hoặc nấm mốc.

Top 3 máy rửa mặt được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay

Trẻ Khỏe Đẹp là cửa hàng cung cấp máy rửa mặt TouchBeauty chính hãng 100%, bạn hãy an tâm khi tin dùng sản phẩm tại đây. Top 3 máy rửa mặt bán chạy nhất Trẻ Khỏe Đẹp và được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay:

1.Máy rửa mặt tích hợp chế độ rung massage TouchBeauty TB1788

Máy này tích hợp các công nghệ hiện đại trong cùng 1 thiết bị, được thiết kế thông minh, thon gọn và vô cùng đẹp mắt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu: FDA, CE, EU, ISO.

Máy rửa mặt tích hợp chế độ rung massage TouchBeauty TB1788

Một số ưu điểm và tính năng nổi bật của sản phẩm: Chế độ rung lên đến 5500/phút chạm vào tận sâu của da mặt, làm sạch lỗ chân lông, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, chăm sóc làn da khỏe khoắn và mịn màng hơn; Hai bề mặt làm sạch: Một bề mặt được thiết kế với đầu bàn chải lớn dùng để làm sạch những vết bẩn cứng đầu bên trong da, loại bỏ các tế bào chết, các loại bụi, vi khuẩn, vết nhờn, lớp trang điểm. Mặt còn lại làm bằng silicon mềm mại thích hợp với làn da nhạy cảm; Thiết bị hoạt động với 10 mức độ khác nhau, bạn có thể tùy chỉnh mức độ phù hợp; Chất liệu chống nước, có thể sử dụng khi tắm; Chế độ tự ngừng sau khi hoạt động 90 giây; Sử dụng pin sạc, có thể hoạt động trong vòng 1 tuần.

2.Máy rửa mặt 3in1 cho da dầu, khô, nhạy cảm TouchBeauty TB14838

Loại máy này phù hợp cho da dầu, khô, nhạy cảm. Máy sẽ làm sạch bụi bẩn, vi khuẩn, tế bào chết ẩn, massage thư giãn và làm căng da mặt một cách tự nhiên.

Máy rửa mặt 3in1 cho da dầu, khô, nhạy cảm TouchBeauty TB14838

Một số ưu điểm và tính năng nổi bật của sản phẩm:

3 đầu bàn chải xoay 360 độ dành cho da dầu, khô, nhạy cảm: 1/Đầu bàn chải có lông mềm kích thước 0,55 mm, massage da mặt một cách hiệu quả và nhẹ nhàng. Đầu này được khuyên dùng cho da dầu; 2/Đầu bàn chải sử dụng để làm sạch sâu, có kích thước 0,075 mm, làm sạch sâu lỗ chân lông; 3/Đầu bàn chải làm sạch bằng silicon mềm phù hợp cho da khô và da nhạy cảm.

2 tốc độ hoạt động từ thấp lên cao: 1/Chế độ thấp của máy giúp bạn làm sạch ở mức độ nhẹ nhàng, vừa phải nhưng vẫn từng bước loại trừ bụi bẩn, lớp dầu nhờn và trang điểm; 2/Ở chế độ cao hơn, bạn sẽ tiến hành làm sạch sâu, tẩy các tế bào chết ra khỏi da, mang đến một làn da trắng sáng, mịn màng.

Màu sắc trang nhã, tay cầm gọn nhẹ không trơn trượt.

Tiêu chuẩn IPX6 chống tia nước mạnh.

3.Máy rửa mặt ngăn ngừa mụn 3in1 TouchBeauty TB0759A

Máy này được thiết kế thông minh, phù hợp cho nhiều loại da khác nhau.

Máy rửa mặt ngăn ngừa mụn 3in1 TouchBeauty TB0759A

Một số ưu điểm và tính năng nổi bật của sản phẩm:

Máy đạt đạt tiểu chuẩn của Mỹ: FDA CE, RoHS.

Hiệu quả làm sạch da loại bỏ bụi bẩn, mỹ phẩm trang điểm, dầu, da chết khỏi lỗ chân lông; tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da chết khô, giúp da mịn màng và sáng hơn; massage nhẹ nhàng vùng má và cổ giúp làm mờ nếp nhăn; giảm mụn đầu đen và làm sạch cặn trang điểm ngăn ngừa lỗ chân lông bị tắc; làm sạch giúp khuôn mặt của bạn hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

3 đầu bàn chải thay thế phù hợp cho từng loại da ngay cả da nhạy cảm: Đầu bàn chải bằng silicon có tác dụng chăm sóc vùng da nhạy cảm trên đôi mắt; 2 đầu bàn chải bằng lông mềm PBT làm sạch các vết bẩn sâu bên trong, giảm thiểu các vết thâm và sẹo nhỏ trên làn da.

Chức năng xoay 360 độ của các đầu bàn chải giúp tiếp cận tận sâu lỗ chân lông, đánh bay các vết bẩn một cách hiệu quả.

2 tốc độ hoạt động giúp cho quá trình làm sạch dễ dàng hơn và phù hợp nhu cầu sử dụng của người dùng.

Máy được thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn cầm tay mà lại không trơn trượt, dễ dàng tháo lắp.

Chức năng chống nước IPX6, tiện lợi sử dụng khi tắm.

Vỏ bảo vệ của máy được làm bằng chất liệu chống ẩm ABS không độc hại, không mùi, chịu lực tác động tốt và không dễ bị trầy xước hay biến dạng.