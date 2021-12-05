Đắt rẻ không quan trọng, khi mua hàng đông lạnh chị em cần lưu ý nguồn gốc xuất xứ

Điều đáng nói, các loại thịt đông lạnh này đều không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng như mã vạch theo quy định. Nhiều loại ba chỉ bò cũng chỉ được hút chân không trong khay nhựa mà không có bất kì một thông tin nào về ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng.

Vietnamnet đưa tin, theo ghi nhận của các phóng viên, các loại thịt ba chỉ bò, gầu bò tại các chợ dân sinh và trên mạng được rao bán tràn lan chỉ với giá từ 130.000 – 160.000 đồng/1kg. Trong khi tại các siêu thị, mức giá này dao động từ 250.000 – 350.000 đồng/1 kg, tức là đắt hơn đến gần một nửa.

Các loại thịt bò được rao bán tràn lan trên mạng mà không hề có thông tin nhà sản xuất, công ty phân phối.

Đóng vai một người dân có nhu cầu mua thịt bò số lượng lớn để phục vụ cho quán lẩu, PV được một nhân viên tại cửa hàng thực phẩm đông lạnh tư vấn: “Đây là bò Mỹ được nhập khẩu hàng công ty nên yên tâm về chất lượng. Các nhà hàng cũng toàn nhập ở đây hết, cứ bảo quản trong tủ đông thì để bao lâu cũng được”.

Tuy nhiên khi hỏi rõ thịt bò được nhập tại công ty nào thì người bán hàng lại ậm ừ không trả lời được: “Hàng nhập khẩu số lượng lớn, qua nhiều bước trung gian chứ đâu phải nhập thẳng từ nước ngoài về đây đâu. Không tin em cứ mang thử về nấu là biết. Toàn thịt tươi ngon cả chứ không phải hàng lởm”.

Trên các kênh bán hàng online như facebook, các loại thịt này cũng được rao bán rộng rãi với mức giá cạnh tranh chỉ từ 130.000 đồng/1kg. Thậm chí nếu khách hàng mua với số lượng lớn thì còn được chiết khấu hoặc miễn phí giao hàng tùy theo yêu cầu của khách.

Thậm chí cũng không hề có các thông tin về xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng...

Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa tạm giữ 14 tấn thịt bò đông lạnh ngoại nhập không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Theo đó, Đội QLTT số 7 phối hợp với Đội Công an huyện Văn Lãng đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô tải đang trên đường từ tỉnh Cao Bằng về địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 tấn thịt bò đông lạnh sản xuất ngoài Việt Nam. Lái xe khi đó là ông Nguyễn Hữu Quỳnh (địa chỉ tổ 12, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của số hàng hóa trên theo quy định.

Ngày 18/11, Đội QLTT số 6 đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm tại Thửa 256 (đường Đoàn Thị Điểm, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn) và phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 14 mặt hàng với gần 400 đơn vị sản phẩm là thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn, do nước ngoài sản xuất; toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Đầu tháng 11/2021, lực lượng QLTT Nghệ An cũng kiểm tra, phát hiện lô hàng có trọng lượng 650kg sườn lợn đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến lô hàng và giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng...

Càng cận tết, nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc liên tiếp được phát hiện trong thời gian gần đây đang là tâm điểm của dư luận. Vì thế, theo các chuyên gia, người dân cần đặc biệt chú ý khi sử dụng các loại thực phẩm đông lạnh. Nên mua tại các siêu thị, cơ sở phân phối uy tín, kiểm tra thông tin về nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn dùng được in trên bao bì… Tránh việc sử dụng hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.